Саша Белаир запустила курсы по самопрограммированию. Смотрим, за что она просит десятки тысяч

Саша Белаир запустила курсы по самопрограммированию. Смотрим, за что она просит десятки тысяч

Блогер анонсировала новое авторское обучение

187
У Саши Белаир миллионы подписчиков в соцсетях | Источник: sashabelair и belairbeauty.co / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Саши Белаир миллионы подписчиков в соцсетях

Источник:

sashabelair и belairbeauty.co / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославская блогер — 30-летняя Саша Белаир — запустила новые курсы. На этот раз по самопрограммированию. Вечером 15 января коуч объявила старт продаж на свое обучение.

«Самопрограммирование — это не волшебство, не карта желаний, не магия. Это осознанное управление вниманием, настройка мозга и расширение емкости. Это состояние, при котором даже при мысли о чём-то большем тело не сжимается, сознание не скатывается в страх, а система выдерживает объем», — написала у себя в соцсетях блогер.

В своих курсах Белаир обещает научить правильно программировать мысли, чтобы с легкостью добиваться в жизни желаемого. Правда, цены на обучение кусаются. Всего предусмотрено два тарифа — базовый за 33 333 рубля и VIP за 55 555 рублей.

Сколько стоит курс по самопрограммированию от Саши Белаир — на фото | Источник: belairbeauty.com

Сколько стоит курс по самопрограммированию от Саши Белаир — на фото

Источник:

belairbeauty.com

Согласно данным сайта обучения, оплатить курсы можно в рублях и долларах. Тем, у кого нет лишних нескольких десятков тысяч рублей, авторы курса предлагают оформить рассрочку на полгода.

Обучение должно начаться 26 января.

Ранее Саша Белаир не раз запускала курсы по медитациям. В 2023 году она даже провела концерт в Москве, где учила людей правильно погружаться в медитативное состояние. Обещала, что это поможет добиться финансового успеха и семейного благополучия.

Напомним, в январе 2026 года в соцсетях завирусился ролик Саши Белаир, которая раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон. Что ей не понравилось — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Александра Белякова Блогер
Комментарии
8
Гость
28 минут
Сколько эта тетка вам платит ?напиши про жизнь моей соседки бабы Зины намного интереснее )
Гость
36 минут
За эти деньги можно найти более профессиональных тренеров и курсы.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем