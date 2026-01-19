Саша Белаир запустила курсы по самопрограммированию. Смотрим, за что она просит десятки тысяч

У Саши Белаир миллионы подписчиков в соцсетях Источник: sashabelair и belairbeauty.co / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославская блогер — 30-летняя Саша Белаир — запустила новые курсы. На этот раз по самопрограммированию. Вечером 15 января коуч объявила старт продаж на свое обучение.

«Самопрограммирование — это не волшебство, не карта желаний, не магия. Это осознанное управление вниманием, настройка мозга и расширение емкости. Это состояние, при котором даже при мысли о чём-то большем тело не сжимается, сознание не скатывается в страх, а система выдерживает объем», — написала у себя в соцсетях блогер.

В своих курсах Белаир обещает научить правильно программировать мысли, чтобы с легкостью добиваться в жизни желаемого. Правда, цены на обучение кусаются. Всего предусмотрено два тарифа — базовый за 33 333 рубля и VIP за 55 555 рублей.

Сколько стоит курс по самопрограммированию от Саши Белаир — на фото Источник: belairbeauty.com

Согласно данным сайта обучения, оплатить курсы можно в рублях и долларах. Тем, у кого нет лишних нескольких десятков тысяч рублей, авторы курса предлагают оформить рассрочку на полгода.

Обучение должно начаться 26 января.

Ранее Саша Белаир не раз запускала курсы по медитациям. В 2023 году она даже провела концерт в Москве, где учила людей правильно погружаться в медитативное состояние. Обещала, что это поможет добиться финансового успеха и семейного благополучия.