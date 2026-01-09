НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -18

0 м/c,

 746мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
В Ярославле снесут парк
«Умные решения»
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Как сложилась жизнь сироты после шоу
Чек-лист важных обследований
Афиша развлечений на 9 января
Сколько зарабатывают художники
Развлечения «У моей бабули в Рыбинске рецепт лучше»: блогер Саша Белаир раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон

«У моей бабули в Рыбинске рецепт лучше»: блогер Саша Белаир раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон

Звезда социальных сетей приобрела трендовый продукт

216
Ярославская блогер раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон | Источник: SASHA BELAIR / Vk.comЯрославская блогер раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон | Источник: SASHA BELAIR / Vk.com

Ярославская блогер раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон

Источник:

SASHA BELAIR / Vk.com

Блогер и звезда социальных сетей Александра Белякова из Рыбинска Ярославской области, больше известная общественности как Саша Белаир, попробовала трендовые соленые огурцы, приготовленные по семейному рецепту Памелы Андерсон. Звезда сериала «Спасатели Малибу» (18+), выпустила лимитированную серию консервов в середине 2025 года. Она рассказывала, что рецепт ей достался от двоюродной бабушки.

Угощение тут же стало популярным. По словам Саши Белаир, купить баночку огурцов получилось с трудом.

«У нас тут в Калифорнии тренд: Памела Андерсон выпустила свои огурцы. Во-первых, их никогда не купить. Они всегда солд-аут. У меня их помощница вылавливала очень сложно. А во-вторых, они стоят 40 долларов. То есть, четыре тысячи рублей за банку соленых огурцов. (Примерно 3 тысячи 129 рублей, — Прим. Ред.)», — рассказала Александра Белякова.

Блогер записала видеообзор

Источник:

SASHA BELAIR / Vk.com

Обзор на дорогостоящие огурцы Саша Белаир записала на видео. И в восторге после дегустации блогер не осталась.

«Обычный соленый огурец. Очень обычный соленый огурец. Не очень остро, не очень вкусно. Отвечаю, у моей бабули в Рыбинске рецепт был лучше», — рассказала Саша Белаир.

В итоге она оценила огурцы от Памелы Андерсон на три балла из 10.

Мы уже рассказывали, на каких бизнесах зарабатывает сама Саша Белаир. Например, осенью 2025 года инфлюенсер запустила новый проект — собственную линию уходовой косметики. А в декабре 2025 года она откровенно рассказала о своих вторых родах. Звезда социальных сетей не поехала в больницу и предпочла родить дома.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Sasha Belair Блогер Огурцы Памела Андерсон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
15 минут
А у нас в Омске похожие продают на каждом углу.
Гость
13 минут
Интересно, как бабулин рецепт отличается от этого тренда?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Рекомендуем