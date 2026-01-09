«У моей бабули в Рыбинске рецепт лучше»: блогер Саша Белаир раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон

Ярославская блогер раскритиковала огурцы от Памелы Андерсон Источник: SASHA BELAIR / Vk.com

Блогер и звезда социальных сетей Александра Белякова из Рыбинска Ярославской области, больше известная общественности как Саша Белаир, попробовала трендовые соленые огурцы, приготовленные по семейному рецепту Памелы Андерсон. Звезда сериала «Спасатели Малибу» (18+), выпустила лимитированную серию консервов в середине 2025 года. Она рассказывала, что рецепт ей достался от двоюродной бабушки.

Угощение тут же стало популярным. По словам Саши Белаир, купить баночку огурцов получилось с трудом.

«У нас тут в Калифорнии тренд: Памела Андерсон выпустила свои огурцы. Во-первых, их никогда не купить. Они всегда солд-аут. У меня их помощница вылавливала очень сложно. А во-вторых, они стоят 40 долларов. То есть, четыре тысячи рублей за банку соленых огурцов. (Примерно 3 тысячи 129 рублей, — Прим. Ред.)», — рассказала Александра Белякова.

Блогер записала видеообзор Источник: SASHA BELAIR / Vk.com

Обзор на дорогостоящие огурцы Саша Белаир записала на видео. И в восторге после дегустации блогер не осталась.

«Обычный соленый огурец. Очень обычный соленый огурец. Не очень остро, не очень вкусно. Отвечаю, у моей бабули в Рыбинске рецепт был лучше», — рассказала Саша Белаир.

В итоге она оценила огурцы от Памелы Андерсон на три балла из 10.