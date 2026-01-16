НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Певец Шаман рассказал, кем хотел стать в детстве

Певец Шаман рассказал, кем хотел стать в детстве

Это произошло на концерте в Ярославле

324
Шаман рассказал, кем хотел стать в детстве | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUШаман рассказал, кем хотел стать в детстве | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Шаман рассказал, кем хотел стать в детстве

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Певец Шаман на концерте (6+) в Ярославле 16 января рассказал, кем хотел стать в детстве.

«Каждый ребенок мечтает в детстве стать супергероем, волшебником, космонавтом, пожарным. У меня была другая мечта. Я всегда хотел стать дворником или врачом-хирургом. Мне хотелось, чтобы я был чем-то полезен людям. Но потом в мою жизнь ворвалась новая мечта под названием музыка. Она стала для меня не только моим делом, она стала моей душой, моим сердцем», — высказался он.

Также он вспомнил, каким нелегким был его путь в музыке.

«Знаете, сколько слухов, сплетен про меня говорят. Бог им судья. Я много раз хотел всё бросить, у меня опускались руки, но я их поднимал, чтобы сложить в молитве. Это был мой разговор с Богом», — рассказал артист.

Напомним, на пресс-конференции перед концертом в Ярославле супруга певца Екатерина Мизулина высказалась о штрафе комику Александру Гудкову за пародию на песню Шамана «Я русский». Гудкова оштрафовали на 11 тысяч рублей. По мнению Мизулиной, это слишком мало. Она добавила, что это было оскорбление в адрес всего русского народа.

Кстати, мы ведем онлайн-трансляцию с концерта Шамана.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
6
Инженер1
50 минут
Один тоже, то таксистом, то столяром, то ещё кем то работал...
Гость
1 час
Интересно, как дворник или врач-хирург могли повлиять на его музыку?
Читать все комментарии
Гость
