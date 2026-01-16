Весело, шумно, с огоньком: как прошел 2025-й у российских селеб — вспоминаем их взлеты и падения

Рассказываем, кому из звезд улыбнулась удача и чей год завершился минором Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Ушедший 2025-й был триумфальным для многих знаменитостей — и в хорошем, и в плохом смысле. Свадьбы и разводы, карьерные достижения, скандалы, взлеты и падения мелькали друг за другом, как в калейдоскопе. Наши коллеги из NGS.RU посмотрели, как прожили год Змеи российские селебрити.

Ольга Бузова — трудилась как пчелка

2025 год Ольги Бузовой — это триумф, стиль и любовь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Для Ольги Бузовой 2025 год был триумфальным. Она трудилась не покладая рук и была признана лучшей телеведущей страны, а также удостоилась титула Fashion Legend на премии Fashion New Year Awards, закрепив статус главного трендсеттера. Каждый ее выход — как, например, в белом кружевном платье а-ля Мэрилин Монро или в дуэте с Филиппом Киркоровым — мгновенно становился поводом для обсуждений. В личной жизни тоже всё ярко: в начале года поклонники узнали о ее романе с юристом Романом Литаровым. Несмотря на активную светскую жизнь, Ольга много работала — закрыла год сольными концертами и съемками, подтверждая, что она одна из самых медийных и энергичных персон.

Ксения Бородина — звон свадебных колоколов

Любовь, семья и новые вершины — так прожила 2025 год Ксения Бородина Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ксения Бородина в 2025 году строила личное счастье. Главным событием в жизни телеведущей в уходящем году, безусловно, стала свадьба с предпринимателем Николаем Сердюковым: регистрация в июне и большое торжество позже, знаменующие начало новой главы с человеком, с которым она познакомилась на съемках «Последнего героя». Этот год для Ксении был наполнен семейным теплом — от празднования собственного дня рождения в Швейцарии с роскошным подарком от Hermes до трогательных и шикарных дней рождения любимых дочерей. В профессии Ксения остается востребованной ведущей и одной из самых дорогих инфлюэнсеров, а ее участие в громких проектах и подготовка к новым, включая рекламные контракты, доказывают рост ее медийной империи.

Давид Манукян — муж и отец года

Шоумен Дава наконец-то обрел семейное счастье Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

2025 год навсегда останется в жизни Давида Манукяна как год, когда личное счастье затмило все медийные проекты. Год начался с раскрытия тайны, когда в марте СМИ сообщили о его секретной регистрации брака с певицей Мари Краймбрери, а уже в мае их семья стала по-настоящему полной: на свет появилась долгожданная дочь. Это событие, о котором пара с радостью сообщила поклонникам, стало абсолютным и главным итогом года. Да, Дава оставался на экранах, участвуя в шоу, но фокус внимания неуклонно смещался от карьеры к тихому семейному счастью, воспитанию первенца и новому статусу — статусу отца, который стал для блогера и музыканта самым важным.

Филипп Киркоров — личная драма и профессиональный триумф

Боль, утрата, триумф и стойкость — таким стал 2025 год для поп-короля Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Год, который сам артист в соцсетях подвел фразой «Спасибо, Господи, за то, что дал еще один счастливый год». 2025-й стал для Филиппа Киркорова временем контрастов, где личная утрата соседствовала с неугасающей сценической энергией и новыми профессиональными вызовами. Главным личным потрясением стала потеря отца, легендарного Бедроса Киркорова, в марте. Однако сцена, как всегда, требовала полной отдачи: в шоу «Мастер игры» он предстал в роли Джокера, а на «Песне года» подтвердил статус живого классика эстрады. Год омрачили и проблемы со здоровьем: травма от пиротехнического ожога на сцене и сообщения о том, что ему диагностировали сахарный диабет 2-го типа.

Полина Диброва — новое начало

Полина Диброва стойко выдержала натиск осуждений Источник: ПОЛИНА ДИБРОВА / «Телеграм» И упрямо шла навстречу счастью Источник: ПОЛИНА ДИБРОВА / «Телеграм»

Для Полины Дибровой уходящий 2025 год стал временем радикальных перемен. Главным событием стал болезненный развод с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака, сопровождавшийся громким скандалом и утечкой личных материалов. Однако этот кризис стал и началом новой главы: Полина обрела опору в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, хотя его собственный развод еще не завершен из-за апелляции бывшей жены. Несмотря на общественное осуждение, сама Диброва называет этот год «трамплином» к счастью, совмещая строительство новой личной жизни с ролью матери троих сыновей.

Оксана Самойлова — вышла из тени

Болезненный разрыв и самоутверждение — так провела год Оксана Самойлова Источник: samoylova_oxana_love / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Центральным событием года для Оксаны Самойловой стал ее решительный шаг по официальному расторжению брака с Джиганом. Сама Самойлова в своих эмоциональных высказываниях признавалась, что, возможно, совершает ошибку, но настаивала на праве проживать «свою жизнь», недвусмысленно отмечая, что сегодня она финансово независима и зарабатывает больше супруга. Параллельно с личной драмой продолжалась и ее активная светская жизнь, которая тоже не обошлась без конфузов: поездка на Paris Fashion Week была омрачена инцидентом с покупкой поддельного билета на показ. Публика продолжала живо обсуждать и ее внешность — результаты пластических операций прошлого года и откровения о секретах ухода за кожей, которыми она щедро делилась с подписчиками. Несмотря на всё перечисленное, Оксана смело порвала с прошлым и заявила о себе как о самостоятельной фигуре, строящей жизнь по своим правилам, несмотря на скандалы, ошибки и пристальное внимание общественности.

Прохор Шаляпин — заслуженный гедонист

Прохор Шаляпин уверен, что сможет сиять для миллионов своих фанатов еще многие годы — вот его главный итог Источник: соцсети Прохора Шаляпина

Для Прохора Шаляпина 2025 год стал этапом официального признания и личных экспериментов. Главным достижением стала премия «Этичный блог» в номинации «Прорыв года», врученная в стенах Госдумы. Эта награда закрепила его статус влиятельного медийного лица. Параллельно певец продолжил телевизионные эксперименты, приняв участие в шоу «Свадьба вслепую» с Ольгой Вашуриной. За пределами реалити он выступал с общественной инициативой, предложив включить народные песни в школьную программу. Год Шаляпина ярко отразил его публичную стратегию: сочетание поиска официального признания и личных эпатажных экспериментов на глазах у зрителей.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

