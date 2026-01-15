«Я выросла из этих песен»: что стало с первым составом группы «Фабрика»

Так же круто, как они попали на ТВ, настолько резко они с него и пропали Источник: Фабрика / Vk.com

Сегодня, чтобы попасть в музыкальные чарты, хватает мощного компьютера и умения общаться с нейросетью. В начале нулевых был другой путь — проект «Фабрика звезд» (12+). На нем родилась группа «Фабрика», чьи песни после финала звучали «из каждого утюга», а плакаты с портретами участниц висели по всей стране. Спустя двадцать лет группа до сих пор существует, но состав сменился до неузнаваемости. Но что стало с первыми фабричными девчонками?

Мария Алалыкина

Алалыкина пришла на первую «Фабрику звезд», когда ей было 19 лет. О славе и популярности она сначала даже не мечтала. Хрупкая девушка училась на переводчика и пришла на кастинг за компанию с сестрой. Однако именно на нее продюсеры обратили внимание, а после предложили место в группе «Фабрика».

Обрушившаяся на Марию слава буквально опьянила ее. Как вспоминают участники шоу, она сразу приняла правила шоу-бизнеса: постоянно была веселая, беззаботная, меняла коктейльные наряды, в которых от нее было не отвести взгляд, и никогда не спорила.

Источник: «Фабрика звезд»

Всё, казалось, складывалось отлично, группа сняла свой первый клип «Про любовь» и отправилась на гастроли в Читу, где их приняли как звезд первой величины. Ликование закончилось, когда Мария зашла за кулисы и увидела своего парня Алексея Зуенко. Он стоял с чемоданом и строго сказал, что они уезжают домой.

Алексей, как и родители Марии, не одобряли ее страсть к сцене. Они хотели, чтобы она закончила университет, устроилась на обычную работу и жила как все.

— Мне начали задавать вопросы. Для чего тебе эта группа? На заказниках петь перед мужчинами, в том числе женатыми? Они будут употреблять алкоголь, а ты их развлекать? Уйти было не мое личное решение. Меня поддерживали родители, близкие. Мотивировка была: закончить вуз, — позже вспоминала Мария.

Алалыкина написала продюсеру Игорю Матвиенко короткое сообщение: «Спасибо за всё, я ухожу!», ее парень выплатил штраф 250 тысяч долларов за разорванный контракт, и девушка ушла.

В скором времени Мария вышла замуж за Алексея и согласилась по настоянию мужа принять ислам.

— Подсовывал всякие ей книжечки, рассказывал, показывал, заставлял молиться, — рассказала на одном из шоу мама Марии. — Она его очень любила, поэтому пошла по этому направлению. Категорически мы были против этого мусульманства. Поначалу была как палестинская беженка, я была в шоке.

Общаясь с журналистами, Алалыкина отмечала, что не жалеет о своем решении принять ислам Источник: кадр из программы «Центральное телевидение» (16+), НТВ, 2012 год

Закончив университет, как и мечтали ее родители, Алалыкина устроилась работать преподавателем, но из-за хиджаба ей пришлось уволиться.

— Директор был недоволен моей формой одежды. Он сказал, если я не передумаю, то со мной придется расстаться, — только через много лет призналась экс-фабрикантка.

Марии пришлось уволиться. В это же время начались проблемы с мужем, который изменил ей с ее лучшей подругой. Она ушла от когда-то любимого человека, ради которого бросила все. После развода Алалыкина не стала возвращаться к прежней жизни, а еще больше погрузилась в изучении культуры и традиции ислама.

В 2009 году Мария, или, как ее теперь зовут, Марьям, вышла замуж второй раз и переехала в Дагестан. После этого она перестала давать интервью, закрылась, живет скромно и не вспоминает о прошлом.

— У нее очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным, — поделилась сестра бывшей артистки Маргарита.

Александра Савельева

Самая молодая участница группы. Александра попала на «Фабрику звезд», когда ей не было еще и 18 лет.

— На тот момент я успела попеть в группе «Босиком», которую мы создали с девочками с фольклорного факультета, в группе «Они» и на бэк-вокале в легендарном рок-коллективе «Аракс», — хвасталась Савельева.

Источник: Александр Саверкин / ТАСС

Больше, чем за творчеством Александры, в начале 2000-х следили за личной жизнью милой блондинки. Главной темой для обсуждения было: встречается ли Савельева с участником группы «Корни» — Александром Асташенком. Артисты часто появлялись вместе, так как оба коллектива продюсировал Игорь Матвиенко: ездили на гастроли, выступали и снимались в клипах друг друга. Однако весь романтический флер оказался лишь пиар-ходом и фантазией поклонников. Всё это время сердце Александры было свободным.

В 2007 году Савельева приняла участие в шоу «Ледниковый период» (6+), где познакомилась с фигуристом Алексеем Ягудиным. Между ними вспыхнул бурный роман. Пара быстро съехалась, и казалось, что все дело идет к свадьбе. Но Александра быстро поняла: «не то пальто».

Пара не победила в проекте, но получила нечто более ценное Источник: кадр из шоу «Ледниковый период» (6+), «Первый канал», 2007 год

Долго в одиночестве Савельева не осталась. Через год она случайно встретила актера Кирилла Сафонова.

— Мы познакомились в ночь с 22 на 23 февраля 2009 года в одном клубе. Встретившись взглядами, мы поздоровались — вроде бы лица знакомые… У нас вообще все быстро случилось: уже 8 Марта Кирилл подарил мне кольцо, а через год мы поженились, — поделилась Савельева.

Поклонники подозревали, что брак трещит по швам, но Александра опровергла все домыслы и зашла в 2026 год вместе с мужем Источник: sasha_savelieva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первое время пара продолжала строить карьеру: Сафонов снимался в кино, Савельева пела в группе. Но, когда певице перевалило за 30 лет, она все чаще стала задумываться о детях. После множества попыток только в 2019 году Александра сообщила, что у нее появился сын Леон.

Малыш стал центром вселенной Александры, и она ушла из группы.

— Я отдала «Фабрике» 200% себя, я уже выросла из этих песен, — заявила певица.

Последние годы Савельева выпускает сольные песни, но с первыми хитами группы они пока не могут соперничать. На несколько лет певица уходила в тень и проводила все свое время с мужем и ребенком, однако в последний год постепенно возвращается на телевидение, пока как участница развлекательных шоу.

Сати Казанова

До прихода на «Фабрику звезд» Сати пела в казино и с трудом зарабатывала на жизнь. Перед ней стояла цель — найти свое место в столице несмотря ни на что и ни при каких обстоятельствах не возвращаться жить в село к родителям.

Шанс стать артисткой нельзя было испортить, поэтому Сати серьезно подошла к своей работе в группе, иногда даже слишком. Она могла до хрипоты спорить о том, какую песню лучше спеть на гастролях, скандалила из-за нарядов и всеми силами пыталась убедить «фабриканток», что она лучше знает, как правильно.

Источник: Михаил Фомичев / ТАСС

Первое время девушки терпели дотошность и придирки Казановой, но после десятков туров и выпуска не одной популярной песни у Ирины Тоневой лопнуло терпение. Во время одной из ссор она не стала соглашаться с Сати, а высказала все, что наболело.

— Я не осознавала свой эгоизм. Инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: «Ты уже достала! Это уже невозможно», — вспоминала тот скандал Казанова.

Постоянные переругивания наложились на то, что Казанова устала быть веселой улыбающейся «фабричной девушкой», которая поет легкие поп-композиции.

— Меня в какую-то глубину тянуло. Мне казалось, нужны глубоко страдательные песни. А Игорь Игоревич: «Ты пойми, это не нужно людям. Они и так страдают. Им и так боли в жизни достаточно». Я думала: «Неужели людям нужна только развлекуха? Песенка под водочку. Я не хочу быть песенкой под водочку!» — категорически заявила певица.

В 2010 году Казанова ушла в свободное плавание. Первое время она продолжала быть той, какой ее привыкли видеть: пела попсовые песни, появлялась в клубных нарядах и всегда с улыбкой. Но на душе все так же скребли кошки, и Сати не могла назвать себя счастливой.

Внутреннее спокойствие она нашла через два года после начала сольной карьеры. Она познакомилась с гуру, совершила паломничество в Индию и «прозрела». Певица отказалась от мяса, занялась духовными практиками и медитацией. В свои песни она начала добавлять все больше этнических мотивов, а потом и совсем изменила псевдоним на «Sati Ethnica» и запела священные мантры.

В 2017 году Сати вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, который поддерживал образ жизни своей избранницы. Паре хотелось как можно скорее завести ребенка. Семь лет у них не получалось, и Сати все больше переживала, что может совсем никогда не родить. Однако в 2024 году певица объявила — у нее появилась дочка.

Источник: satikazanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Как страшно стать мамой, чего я там могу лишиться. Ведь материнство многое дает, а не только отнимает. Да, все это определенная жертвенность. Ты там не спишь, просто так с подругой не пойдешь и матчу не попьешь. Да и бог со всем этим! — рассуждала в своих социальных сетях певица.

В начале 2026 года Сати приняла монашество. 1 января она пришла в храм, и там наставник сообщил певице, что теперь она будет служить «великой цели». При этом от семьи и мирской жизни Казановой отказываться не пришлось.

Источник: satikazanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент, — написала в своем блоге Сати.

Ирина Тонева

Старожил группы и единственная участница, которая продолжает петь в составе «Фабрики». При этом Тонева не стала отставать от бывших участниц коллектива и тоже создала сольный проект. Последние десять лет она параллельно выступает под псевдонимом Toneva.

Ирина поет вместе с новыми участницами Екатериной Москалевой и Валерией Девятовой Источник: irinatinevaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ирина не очень любит делиться подробностями своей жизни. В начале карьеры ей приписывали роман с участником группы «Корни» Павлом Артемьевым, но все из-за совместной песни «Понимаешь». После поговаривали, что за сердце певицы борются сразу две звезды — журналист Отар Кушанашвили и актер Юрий Пашков. Тонева выбрала второго, а Кушанашвили дала от ворот поворот, о чем он навсегда запомнил.

— Я убежден, что Сиенна Миллер (актриса такая), неправдоподобно красивая, — мой тип, она б любила меня и ценила. Это вам не Оля Фролова или Ира Тонева, просравшие меня, — писал журналист в книге «Эпоха и Я. Хроника хулигана».

Роман с Юрием бодро двигался к свадьбе: Тонева познакомила избранника с родителями, тот сделал ей предложение. Однако дело ограничилось лишь помолвкой. Ирина закончила отношения, посчитав, что они себя изжили.

В 2017 году стало известно, что все же нашелся человек, который смог затянуть Тоневу под венец. Певица сыграла тайную свадьбу с танцором Алексеем Брижей, который на 13 лет младше ее.

Источник: irinatinevaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В статусе жены Тонева не исключает, что скоро и сама может уйти из группы «Фабрика», во всяком случае на время.