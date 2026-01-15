НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Обзор «Я выросла из этих песен»: что стало с первым составом группы «Фабрика»

«Я выросла из этих песен»: что стало с первым составом группы «Фабрика»

Некоторым теперь остается только вспоминать о звездной жизни

Так же круто, как они попали на ТВ, настолько резко они с него и пропали

Так же круто, как они попали на ТВ, настолько резко они с него и пропали

Источник:

Фабрика / Vk.com

Сегодня, чтобы попасть в музыкальные чарты, хватает мощного компьютера и умения общаться с нейросетью. В начале нулевых был другой путь — проект «Фабрика звезд» (12+). На нем родилась группа «Фабрика», чьи песни после финала звучали «из каждого утюга», а плакаты с портретами участниц висели по всей стране. Спустя двадцать лет группа до сих пор существует, но состав сменился до неузнаваемости. Но что стало с первыми фабричными девчонками?

Мария Алалыкина

Алалыкина пришла на первую «Фабрику звезд», когда ей было 19 лет. О славе и популярности она сначала даже не мечтала. Хрупкая девушка училась на переводчика и пришла на кастинг за компанию с сестрой. Однако именно на нее продюсеры обратили внимание, а после предложили место в группе «Фабрика».

Обрушившаяся на Марию слава буквально опьянила ее. Как вспоминают участники шоу, она сразу приняла правила шоу-бизнеса: постоянно была веселая, беззаботная, меняла коктейльные наряды, в которых от нее было не отвести взгляд, и никогда не спорила.

Источник: «Фабрика звезд»
Источник:

«Фабрика звезд»

Всё, казалось, складывалось отлично, группа сняла свой первый клип «Про любовь» и отправилась на гастроли в Читу, где их приняли как звезд первой величины. Ликование закончилось, когда Мария зашла за кулисы и увидела своего парня Алексея Зуенко. Он стоял с чемоданом и строго сказал, что они уезжают домой.

Алексей, как и родители Марии, не одобряли ее страсть к сцене. Они хотели, чтобы она закончила университет, устроилась на обычную работу и жила как все.

— Мне начали задавать вопросы. Для чего тебе эта группа? На заказниках петь перед мужчинами, в том числе женатыми? Они будут употреблять алкоголь, а ты их развлекать? Уйти было не мое личное решение. Меня поддерживали родители, близкие. Мотивировка была: закончить вуз, — позже вспоминала Мария.

Алалыкина написала продюсеру Игорю Матвиенко короткое сообщение: «Спасибо за всё, я ухожу!», ее парень выплатил штраф 250 тысяч долларов за разорванный контракт, и девушка ушла.

В скором времени Мария вышла замуж за Алексея и согласилась по настоянию мужа принять ислам.

— Подсовывал всякие ей книжечки, рассказывал, показывал, заставлял молиться, — рассказала на одном из шоу мама Марии. — Она его очень любила, поэтому пошла по этому направлению. Категорически мы были против этого мусульманства. Поначалу была как палестинская беженка, я была в шоке.

Общаясь с журналистами, Алалыкина отмечала, что не жалеет о своем решении принять ислам

Общаясь с журналистами, Алалыкина отмечала, что не жалеет о своем решении принять ислам

Источник:

кадр из программы «Центральное телевидение» (16+), НТВ, 2012 год

Закончив университет, как и мечтали ее родители, Алалыкина устроилась работать преподавателем, но из-за хиджаба ей пришлось уволиться.

— Директор был недоволен моей формой одежды. Он сказал, если я не передумаю, то со мной придется расстаться, — только через много лет призналась экс-фабрикантка.

Марии пришлось уволиться. В это же время начались проблемы с мужем, который изменил ей с ее лучшей подругой. Она ушла от когда-то любимого человека, ради которого бросила все. После развода Алалыкина не стала возвращаться к прежней жизни, а еще больше погрузилась в изучении культуры и традиции ислама.

В 2009 году Мария, или, как ее теперь зовут, Марьям, вышла замуж второй раз и переехала в Дагестан. После этого она перестала давать интервью, закрылась, живет скромно и не вспоминает о прошлом.

— У нее очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным, — поделилась сестра бывшей артистки Маргарита.

Александра Савельева

Самая молодая участница группы. Александра попала на «Фабрику звезд», когда ей не было еще и 18 лет.

— На тот момент я успела попеть в группе «Босиком», которую мы создали с девочками с фольклорного факультета, в группе «Они» и на бэк-вокале в легендарном рок-коллективе «Аракс», — хвасталась Савельева.

Источник: Александр Саверкин / ТАСС
Источник:

Александр Саверкин / ТАСС

Больше, чем за творчеством Александры, в начале 2000-х следили за личной жизнью милой блондинки. Главной темой для обсуждения было: встречается ли Савельева с участником группы «Корни» — Александром Асташенком. Артисты часто появлялись вместе, так как оба коллектива продюсировал Игорь Матвиенко: ездили на гастроли, выступали и снимались в клипах друг друга. Однако весь романтический флер оказался лишь пиар-ходом и фантазией поклонников. Всё это время сердце Александры было свободным.

В 2007 году Савельева приняла участие в шоу «Ледниковый период» (6+), где познакомилась с фигуристом Алексеем Ягудиным. Между ними вспыхнул бурный роман. Пара быстро съехалась, и казалось, что все дело идет к свадьбе. Но Александра быстро поняла: «не то пальто».

Пара не победила в проекте, но получила нечто более ценное

Пара не победила в проекте, но получила нечто более ценное

Источник:

кадр из шоу «Ледниковый период» (6+), «Первый канал», 2007 год

Долго в одиночестве Савельева не осталась. Через год она случайно встретила актера Кирилла Сафонова.

— Мы познакомились в ночь с 22 на 23 февраля 2009 года в одном клубе. Встретившись взглядами, мы поздоровались — вроде бы лица знакомые… У нас вообще все быстро случилось: уже 8 Марта Кирилл подарил мне кольцо, а через год мы поженились, — поделилась Савельева.

Поклонники подозревали, что брак трещит по швам, но Александра опровергла все домыслы и зашла в 2026 год вместе с мужем

Поклонники подозревали, что брак трещит по швам, но Александра опровергла все домыслы и зашла в 2026 год вместе с мужем

Источник:

sasha_savelieva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первое время пара продолжала строить карьеру: Сафонов снимался в кино, Савельева пела в группе. Но, когда певице перевалило за 30 лет, она все чаще стала задумываться о детях. После множества попыток только в 2019 году Александра сообщила, что у нее появился сын Леон.

Малыш стал центром вселенной Александры, и она ушла из группы.

— Я отдала «Фабрике» 200% себя, я уже выросла из этих песен, — заявила певица.

Последние годы Савельева выпускает сольные песни, но с первыми хитами группы они пока не могут соперничать. На несколько лет певица уходила в тень и проводила все свое время с мужем и ребенком, однако в последний год постепенно возвращается на телевидение, пока как участница развлекательных шоу.

Сати Казанова

До прихода на «Фабрику звезд» Сати пела в казино и с трудом зарабатывала на жизнь. Перед ней стояла цель — найти свое место в столице несмотря ни на что и ни при каких обстоятельствах не возвращаться жить в село к родителям.

Шанс стать артисткой нельзя было испортить, поэтому Сати серьезно подошла к своей работе в группе, иногда даже слишком. Она могла до хрипоты спорить о том, какую песню лучше спеть на гастролях, скандалила из-за нарядов и всеми силами пыталась убедить «фабриканток», что она лучше знает, как правильно.

Источник: Михаил Фомичев / ТАСС
Источник:

Михаил Фомичев / ТАСС

Первое время девушки терпели дотошность и придирки Казановой, но после десятков туров и выпуска не одной популярной песни у Ирины Тоневой лопнуло терпение. Во время одной из ссор она не стала соглашаться с Сати, а высказала все, что наболело.

— Я не осознавала свой эгоизм. Инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: «Ты уже достала! Это уже невозможно», — вспоминала тот скандал Казанова.

Постоянные переругивания наложились на то, что Казанова устала быть веселой улыбающейся «фабричной девушкой», которая поет легкие поп-композиции.

— Меня в какую-то глубину тянуло. Мне казалось, нужны глубоко страдательные песни. А Игорь Игоревич: «Ты пойми, это не нужно людям. Они и так страдают. Им и так боли в жизни достаточно». Я думала: «Неужели людям нужна только развлекуха? Песенка под водочку. Я не хочу быть песенкой под водочку!» — категорически заявила певица.

В 2010 году Казанова ушла в свободное плавание. Первое время она продолжала быть той, какой ее привыкли видеть: пела попсовые песни, появлялась в клубных нарядах и всегда с улыбкой. Но на душе все так же скребли кошки, и Сати не могла назвать себя счастливой.

Внутреннее спокойствие она нашла через два года после начала сольной карьеры. Она познакомилась с гуру, совершила паломничество в Индию и «прозрела». Певица отказалась от мяса, занялась духовными практиками и медитацией. В свои песни она начала добавлять все больше этнических мотивов, а потом и совсем изменила псевдоним на «Sati Ethnica» и запела священные мантры.

В 2017 году Сати вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, который поддерживал образ жизни своей избранницы. Паре хотелось как можно скорее завести ребенка. Семь лет у них не получалось, и Сати все больше переживала, что может совсем никогда не родить. Однако в 2024 году певица объявила — у нее появилась дочка.

Источник: satikazanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

satikazanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Как страшно стать мамой, чего я там могу лишиться. Ведь материнство многое дает, а не только отнимает. Да, все это определенная жертвенность. Ты там не спишь, просто так с подругой не пойдешь и матчу не попьешь. Да и бог со всем этим! — рассуждала в своих социальных сетях певица.

В начале 2026 года Сати приняла монашество. 1 января она пришла в храм, и там наставник сообщил певице, что теперь она будет служить «великой цели». При этом от семьи и мирской жизни Казановой отказываться не пришлось.

Источник: satikazanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

satikazanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент, — написала в своем блоге Сати.

Ирина Тонева

Старожил группы и единственная участница, которая продолжает петь в составе «Фабрики». При этом Тонева не стала отставать от бывших участниц коллектива и тоже создала сольный проект. Последние десять лет она параллельно выступает под псевдонимом Toneva.

Ирина поет вместе с новыми участницами Екатериной Москалевой и Валерией Девятовой

Ирина поет вместе с новыми участницами Екатериной Москалевой и Валерией Девятовой

Источник:

irinatinevaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ирина не очень любит делиться подробностями своей жизни. В начале карьеры ей приписывали роман с участником группы «Корни» Павлом Артемьевым, но все из-за совместной песни «Понимаешь». После поговаривали, что за сердце певицы борются сразу две звезды — журналист Отар Кушанашвили и актер Юрий Пашков. Тонева выбрала второго, а Кушанашвили дала от ворот поворот, о чем он навсегда запомнил.

— Я убежден, что Сиенна Миллер (актриса такая), неправдоподобно красивая, — мой тип, она б любила меня и ценила. Это вам не Оля Фролова или Ира Тонева, просравшие меня, — писал журналист в книге «Эпоха и Я. Хроника хулигана».

Роман с Юрием бодро двигался к свадьбе: Тонева познакомила избранника с родителями, тот сделал ей предложение. Однако дело ограничилось лишь помолвкой. Ирина закончила отношения, посчитав, что они себя изжили.

В 2017 году стало известно, что все же нашелся человек, который смог затянуть Тоневу под венец. Певица сыграла тайную свадьбу с танцором Алексеем Брижей, который на 13 лет младше ее.

Источник: irinatinevaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

irinatinevaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В статусе жены Тонева не исключает, что скоро и сама может уйти из группы «Фабрика», во всяком случае на время.

— Я мечтаю познакомиться с одним важным человеком — моим будущим ребенком, — с нежностью говорит Ирина о желании стать мамой.

Гость
30 минут
Кто знает, сколько было талантливых девушек, которые не попали на «Фабрику звёзд»?
Гость
31 минута
Интересно, как изменилась бы её жизнь, не попади она на «Фабрику»?
Гость
