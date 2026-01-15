Танцы с мутантами: на экраны вышел второй сезон сериала по культовой игре Fallout — чего от него ждать

Официальный постер второго сезона сериала Fallout Источник: Amazon Prime Video

Стриминговый сервис Amazon Prime неспешно выкладывает серии второго сезона сериала Fallout (18+). Как это всегда бывает с культовыми компьютерными играми, перенос их на экран вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Обозреватель NGS.RU вспомнил, что легло в основу сериала, что было в первом сезоне, и выяснил, что ждет зрителя во втором.

Тоска о ядерной зиме

История Fallout (в контексте игры это слово означает процесс выпадения радиоактивных осадков) началась еще в 1997 году. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где обитателю подземного убежища приходится впервые выйти на поверхность, чтобы найти чип, необходимый для системы очистки воды. Поверхность оказывается населена мутировавшими насекомыми и зверями, зомби и разной степени опасности представителями человечества.

Робот-помощник (или убийца — в зависимости от обстоятельств) Источник: Amazon Prime Video

Главная особенность Fallout состояла в нелинейности сюжета. Игроку нужно было не просто сокрушить всех противников, а натурально прожить со своим персонажем жизнь, развивая набор изначально выбранных способностей. Часть миссий можно было пройти, вообще не сделав ни одного выстрела, просто общаясь с персонажами и выслушивая их бесконечные рассказы о непростой постапокалиптической жизни.

Всё это было упаковано в музыкальную и визуальную стилистику конца 50-х годов прошлого века. Эдакий ретрофутуризм — взгляд на будущее из прошлого, в котором и началась ядерная эра, уничтожившая человечество. Основные игры и ответвления от сюжета выпускались вплоть до 2018 года.

Мусорный блокбастер

Жанр постапокалиптического кино (которое и дало старт игре) во многом обязан своим появлением тому, что снять фильм в этом стиле можно было на любой большой помойке, там же позаимствовав весь реквизит. Бюджет первого «Безумного Макса», например, не вышел за пределы 400 тысяч долларов (сборы превысили 100 миллионов). Однако зрителям оказалось интересно следить за персонажами, живущими на обломках привычного им мира.

Палладин из Братства Стали с оруженосцем Максимусом Источник: Amazon Prime Video

Перед сериалом по культовой игре стояла задача посложнее — перенести на экран уже придуманный мир с его многочисленными локациями, типами персонажей и уже известной историей. При этом не оттолкнув поклонников игры и оставшись интересным для тех, кто в нее не играл. Для этого в совершенно оригинальную историю то там, то здесь запрятаны «пасхалки», незаметные для простого зрителя, но которые заставят дрогнуть сердце старого геймера.

Люси и Хэнк Маклин (Элла Пернел и Кайл Маклахлен) Источник: Amazon Prime Video

Первый сезон рассказывал о наивной обитательнице номер 33 по имени Люси (Элла Пернелл), которая уже практически вышла замуж, но ее медовый месяц испортили нагрянувшие в убежище рейдеры, похитившие отца. Весь первый сезон Люси ищет папу (его роль сыграл звезда «Твин Пикс» Кайл Маклахлан), но, найдя его, она оказывается несколько разочарована. Во втором сезоне ей приходится заниматься тем же самым, но уже с несколько иной картиной их совместного будущего.

Помогает Люси гуль (раса практически бессмертных мутантов) Купер Говард (Уолтон Гоггинс) — в прошлом кинозвезда ковбойских фильмов. Он тоже находится в поисках членов семьи, с которыми расстался 200 лет назад во время ядерного апокалипсиса. В его воспоминаниях постепенно проясняется картина не только создания самих убежищ, но и причина уничтожения старого мира.

Второй сезон

Почти весь первый сезон недостаточно внимательные зрители могли задаваться вопросом, почему во флешбэках Купера (ну ладно, он-то бессмертный) появляется то отец Люси, то похитившая его Ли Молдавер, которые за 200 лет практически не изменились. Второй сезон наглядно показывает, как именно этим (и любым вообще) персонажам удалось так хорошо сохраниться.

Маколей Калкин в роли члена банды «Легион Цезаря» Источник: Amazon Prime Video

Действие разворачивается так же неспешно — сразу для нескольких персонажей и в двух временных пластах. В этом есть что-то от самой игры, где всегда хватало этого хождения туда-сюда и разговоров. Тем не менее поклонников ждет расширяющийся мир. В нем появляются и новые кланы Братства Стали, и «Легион Цезаря» (бандиты, играющие немного в Древний Рим), одним из членов которого оказывается персонаж в исполнении Маколея Калкина. Со времен фильма «Один дома» он довольно сильно подрос, но в этом окружении тоже выглядит немного восставшим из мертвых.

Несмотря на то что героем приходится по сюжету находиться среди развалин и мусора, снят сериал с приличным бюджетом. Поклонников игры особенно порадует вся эта машинерия Братства Стали — от механической брони паладинов до несущихся над пустошами вентокрылов. Изредка появляющиеся на пути героев чудовища-мутанты выглядят немного мультяшными, но есть ощущение, что так и было задумано. Всё-таки это развлекательное шоу, а не триллер.

Момент уничтожения города Шейди Сендс Источник: Amazon Prime Video

В отличие от первого сезона, который можно было смотреть целиком, серии второго выкладываются в винтажной телевизионной манере — по одной в неделю. Так что, если вы еще не успели познакомиться с этим произведением, у вас будет чем занять выходные.

Заседание совета кланов Братства Стали Источник: Amazon Prime Video