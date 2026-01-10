Филипп Киркоров признался, у кого берет деньги взаймы, а Сати Казанова стала монахиней: новости из мира шоу-бизнеса

Киркоров рассказал, что Басков никогда не откажет в просьбе одолжить деньги Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У некоторых знаменитостей в первую неделю 2026 года случились кардинальные перемены в личной жизни. Бизнесмен Роман Товстик и фотомодель Полина Диброва встретили Новый год вместе. Телеведущая Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с мужем. Фигуристка Алина Загитова намекнула на помолвку. Певец Филипп Киркоров рассказал, у кого берет денег взаймы. Блогерша Ирина Пинчук перекрасилась в рыжий, а певица Сати Казанова получила духовный сан и стала монахиней.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд за последние семь дней.

Клава Кока поделилась итогами 2025 года

Певица Клава Кока подвела личные итоги прошлого года. Она рассказала, что 2025 год для нее стал насыщенным на самые разные события, но многих целей звезде достичь не удалось.

«Сбылось не всё, но в этом и есть прелесть жизни — всё приходит тогда, когда приходит время! Некоторые мечты оставались мечтами многие годы, но столько всего заветного у меня случилось в 2025!» — подписала свой пост певица.

В прошлом году артистка ушла из лейбла Black Star, в котором провела 10 лет, но отметила, что это решение было по любви. Еще певица рассказала, что исполнила свою заветную мечту и отправилась в горы для написания новой музыки. Детали звезда не раскрыла, но, возможно, мы совсем скоро услышим результаты ее работы.

В 2025 году Клава Кока покинула лейбл Black Star

Девушка также упомянула для себя две важные награды за 2025 год. Первая из них — «Вне времени» на премии «ЖАРА Music Awards» за кавер-версию песни Валерии «Ты грустишь». Легендарная версия тронула сердца слушателей, и популярная песня из 2000-х годов снова заиграла на ведущих музыкальных платформах.

Второй важной наградой для Клавы Коки стала «Лучшая исполнительница года», которую она получила на «Русской музыкальной премии» телеканала RU.TV. Певица подчеркнула, что она шла к этому все 10 лет своей активной музыкальной карьеры.

Помимо творческих достижений девушка поделилась и личными радостями. Она рассказала, что так и не научилась парковаться, но зато купила кабриолет, о котором мечтала много лет.

Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с мужем

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева уже больше 20 лет состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Однако прошлой осенью в СМИ появилась информация, что пара давно не вместе.

Но в новогодние праздники наступившего года актриса опубликовала совместные кадры со своим супругом в социальных сетях и рассказала, что они вместе едут на рыбалку. Таким образом телеведущая поставила точку в вопросе о предполагаемой размолвке с мужем.

«Всех с Новым годом! Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и с моей Жужечкой. Господи, какие просторы, какая красота», — прокомментировала Гузеева.

Роман Товстик и Полина Диброва вместе встретили Новый год

В прошлом году распалось много звездных пар. Елена и Роман Товстик не стали исключением, как и Дмитрий и Полина Дибровы.

Так вышло, что Полина Диброва и Роман Товстик оставили прежних партнеров, чтобы наконец начать совместную жизнь. Фотомодель показала, что 2026 год они встретили вместе. Кадрами теплой новогодней атмосферы Диброва поделилась в своих соцсетях.



Праздник Роман и Полина встретили в большой компании друзей. Веселое настроение в компании создавал аниматор в костюме Деда Мороза.



Алина Загитова намекнула на помолвку

23-летняя чемпионка Алина Загитова собрала разные спортивные титулы и, возможно, теперь планирует выйти замуж. Об этом фигуристка намекнула в своем Telegram-канале.

В новогодние праздники спортсменка уехала в Сочи кататься на сноуборде. Вместе с кадрами с отдыха Загитова выложила фото с ужина, а на безымянном пальце ее руки было надето кольцо с внушительным камнем.

Личность своего избранника Загитова держит в секрете

Поклонники сразу прокомментировали публикацию и отметили, что такие подарки просто так не вручают. Однако фигуристка никак не отреагировала на предположения фанатов.

Кроме того, личность своего избранника чемпионка держит в секрете. В одном из интервью она отметила, что покажет своего возлюбленного только после свадьбы, так как очень трепетно относится к своей личной жизни и не хочет «хайпить на отношениях».

Дмитрия Тарасова высмеяли в интернете за прогулку по Москве

Футболист Дмитрий Тарасов на этой неделе гулял со своей большой семьей по центру Москвы и поделился этим с поклонниками. Многие пользователи заметили, что спортсмен был странно одет.

На кадрах футболист в невзрачной одежде, из-за этого некоторые люди не смогли не прокомментировать внешний вид спортсмена и даже сравнили его с бездомным. Кто-то отметил, что дела у Тарасова идут не очень, поэтому в последнее время он не может позволить себе брендовые вещи.

Тарасов рассказал, как гуляет с семьей по Красной площади

«Совсем на бомжа похож стал»; «Мда, что-то Дима не очень выглядит!»; «А похудел-то как! Жена все соки высосала?!»; «Это, наверно, все от счастливой семейной жизни!»; «Не узнаю того холеного футболиста „Локо!“; „Боже, Дима, ты давно на себя в зеркало смотрел? Тебе еще сорока нет!“; „Идет весь такой сгорбленный, несчастный! Пожалеть, что ли“, — пишут недоброжелатели в различных пабликах.



Однако сам Тарасов вовсе не обращает внимания на хейтеров. Однажды он признался, что прилично зарабатывает и у него все в порядке с финансами. Но все же футболист продал роскошный особняк, который много лет назад строил с бывшей женой Ольгой Бузовой. Сейчас Тарасов с супругой Анастасией Костенко и с детьми живут в съемном таунхаусе.

Филипп Киркоров рассказал, у кого берет деньги взаймы

Король эстрады за всю свою жизнь не раз сталкивался с жестокостью в мире шоу-бизнеса, но все равно верит в крепкую дружбу между людьми, тесно связанными с этой сферой. На шоу «Натальная карта» Киркоров рассказал про своего близкого друга, который всегда может одолжить денег взаймы. Кстати, им оказался певец Николай Басков.

«Дружим 25 лет. Четверть века на эстраде! Верю ли я в дружбу между артистами? На нашем примере с Колей — верю. Единственный ли это для меня пример крепкой дружбы в шоубизе? Ну, да, наверное… Есть ли кто-то ближе, чем Коля? Нет. У него всегда можно денег взаймы взять. Коля никогда не откажет. Он очень хороший, добрый, талантливый и богатый», — поделился король эстрады.

Во время эфира ведущие связались с Басковым по телефону. Певец признался, что за долгие годы дружбы с Киркоровым в их отношениях было многое, даже ссоры.

«Ругаемся ли мы? Конечно! Близкие друзья ругаются часто. Иногда, когда у меня настроение плохое, могу его отругать. Он меня? Я просто, понимаете, не отвечаю. Он все-таки старше меня, поэтому я уважаю», — рассказал Басков.

Ирина Пинчук кардинально сменила стиль

Перемен в новом году захотелось разведенной с экс-участником «Дома-2» Араем Чобаняном блогеру Ирине Пинчук. Она покорила фанатов новой внешностью.

Выпускница телестройки решила сменить цвет волос, и теперь она больше не жгучая брюнетка. Причем на апгрейд внешности Пинчук решилась вскоре после того, как приняла участие в реалити «Звезды в Джунглях».

Результат окрашивания блогер выложила в своих соцсетях. И понадеялась, что не пожалеет об изменениях.

Она перекрасила волосы в огненно-рыжий. Новый стиль теперь определенно выделяет Пинчук на фоне других людей.

Сати Казанова стала монахиней

С переменами в личной жизни в самом начале 2026 года столкнулась и экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова. Певица получила монашеский статус и рассказала об этом в своем Telegram-канале.

«В самый первый день 2026-го произошли события ошеломительные и судьбоносно важные для меня. Начну с предыстории. Рождественские и новогодние праздники мы традиционно отпраздновали с моей итальянской семьей в Ашраме нашего Гуруджи в Германии. 31 декабря, во время своего предновогоднего послания, учитель сообщил, что собирается инициировать в особый монашеский статус пятерых грихастха (грихастха — так в переводе с санскрита зовется семейный человек в традиции Санатана Дхарма) и также добавил, что эти люди будут иметь определенные полномочия и обязанности в отношении духовной миссии мастера», — написала звезда в своем блоге.

Она рассказала, что все произошло внезапно. 1 января певица сидела в храме в Германии с ребенком на руках, как вдруг к ней начали подходить люди и шептать: «Тебя зовет Гурудев». Сати передала малыша мужу и с поклоном направилась к Учителю. Он, прищурив глаза, произнес, что она стала одной из избранных.

«Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент. В итоге нас стало девять — пятеро мужчин и четверо женщин. Все семейные, с детьми или без. После определенных ритуалов очищения мы прошли саму церемонию посвящения. Вряд ли возможно облечь в слова величие и радость этого момента!» — рассказала Сати.

Юру из России номинировали на Голливудскую премию

Этого почти никто не ожидал, но еще один российский актер Юра попал в шорт-лист одной из самых престижных голливудских наград — премии Гильдии киноактеров США (Actor Awards). Однако речь идет не о Юрии Борисове, а о Юрии Колокольникове. Он вместе с другими актерами из «Белого лотоса» представлен в категории «Лучший актерский состав», следует из списка номинантов на сайте премии.

Отмечается, что это та самая премия, которую считают главной репетицией «Грэмми». И все кто в нее попадает, потенциально претендуют на самую заветную статуэтку от Гильдии.