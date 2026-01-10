НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Новый год — 2026 Спектакли, шоу, экскурсии: куда сходить в Ярославле 10 января

Спектакли, шоу, экскурсии: куда сходить в Ярославле 10 января

Публикуем афишу мероприятий

Январские праздники подходят к концу, но это не повод расстраиваться! Давайте посмотрим, что можно посетить в Ярославле 10 января.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде: Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)

  • 11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)

  • 11:00 — мастер-класс «Валяная брошь» (12+). Участники мероприятия создадут брошь-цветок в технике мокрого валяния. Стоимость посещения — 2000 рублей.

  • 12:00 — девичник и мастер-класс «Пряничный домик» (12+). Каждая участница сможет насладится горячим какао с маршмеллоу, душевной атмосферой и созданием своего сладкого изделия. Цена билета — 3000 рублей.

Арт-пространство «Лампа» (ул. Нахимсона, 21)

  • 17:00, 20:00 — рок-фантазия «Король и шут» на виолончелях (12+) от группы Magic Cellos Band. Стоимость билета: 2000 — 2500 рублей.

Советская площадь

  • 18:00 — концертная программа «Сердце зимнего Ярославля» (0+). Выступление вокальной группы «Лилея» ДК «Нефтяник» погрузит участников мероприятия в атмосферу народного праздника.

КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)

  • 19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.

Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)

  • 19:00 — спектакль «Детективное агентство „Синий заяц“» (16+). Зрителям предстоит стать свидетелями расследования и узнать истинную роль Синего зайца. Билет стоит от 1000 до 1400 рублей.

Китайский летчик Джао Да (Крестьянский пр., 7)

  • 20:00 — специальный новогодний концерт группы «Заточка» «Рождественское дельце» (18+). Цена билета — от 2800 до 7000 рублей.

Ранее мы публиковали полную афишу на все дни новогодних каникул.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Гость
1 час
Надо же, даже в праздники есть чем заняться.
Гость
1 час
Замечательный выбор развлечений! Порадовало разнообразие.
