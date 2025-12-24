Спектакли, шоу, хороводы: куда сходить в новогодние праздники в Ярославле — большая афиша

Новый год уже совсем скоро! Впереди нас ждут долгожданные праздничные выходные. Чтобы вам было проще спланировать отдых, мы подготовили афишу развлечений в Ярославле. Для удобства мы собрали все мероприятия в карточках.
1 января
Новогодняя ночная программа
С 01:00 до 3:00 в городе будут проходить праздничные гуляния в районах города (18+). Ночная программа ждет Кировский район (Советская площадь), Заволжский (площадь у Дома культуры «Энергетик», площадь у Дома культуры «Гамма»), Дзержинский (парк Победы), Красноперекопский (площадь у Дворца культуры «Нефтяник») и Ленинский район (парк «Юбилейный»).
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
17:00 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Советская площадь
18:00 — интерактивная концертная программа «Иго-го-год идёт, бьёт копытом в новый 2026 год!» (0+). На празднике планируется большое разнообразие интерактивов: семейные, зимние, снежные конкурсы, игры и эстафеты. Также на мероприятии будет выступать кавер группа «Супер — Хупер».
Волжский бульвар (памятник Н. А. Некрасову)
14:00 — мероприятие «Трезвая пробежка». Забег начнется от памятника Н. А. Некрасову (0+).
Музей-заповедник (Богоявленская площадь, 25к1)
17:00 — экспресс-прогулка по Ярославлю, во время которой вы получите максимум информации о городе. Продолжительность мероприятия 1,5 часа. Стоимость билета — 1500 рублей с человека (в цену входят услуги гида).
Знаменская башня (ул. Свободы, 2а)
17:00 — вечерняя прогулка по Ярославлю с гидом (6+). Продолжительность мероприятия — 2 часа, билет стоит 1500 рублей.
Волковская площадь (памятник Ф. Г. Волкову)
13:00 — прогулка «1000-рублёвый Ярославль и его старинные слободы» (6+). Экскурсия проводится по маршруту от Богоявленской площади до Федоровского храма. Цена билета — 2500 рублей, в стоимость входят услуги гида.
2 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30, 13:00, 15:30, 18:00 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00, 13:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:00 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)
11:00, 14:00 — праздник новогодней елки «Сказка средь бела дня» (0+). В программе мероприятия: спектакль с участием творческих коллективов и веселые хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
16:00 — новогодний бал-маскарад для ветеранов (50+). Праздник с участием сказочных героев и музыкальной программой.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Дворец культуры «Судостроитель» (ул. Театральная, д. 21)
11:00, 15:00 — новогодняя елка «Эй, чудеса!» (3+). В программе спектакль, мастер-классы, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов. Стоимость билетов: с подарком — 800 рублей, без подарка — 400, дети до 3-х лет бесплатно.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
11:00, 15:00, 18:00 — новогодний мюзикл «Буратино» (6+). На концерте выступят исполнители разных жанров, из них: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Стоимость билета от 600 до 1000 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, д.8)
12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.
Дворец культуры «Нефтяник» («Московский проспект, д. 92)
12:00 — новогодние приключения кота Варфоломея по мотивам сказки В. Янсюкевич «Праздник кота Варфоломея». История рассказывает о брошенных игрушках и бродячих животных, которые встретились в пустующей из-за капитального ремонта квартире в канун Нового года. Цена билета — 500 рублей.
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, д.7)
14:00 — спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+). История расскажет о героях одноименного советского фильма. Стоимость детского билета без подарка — 400 рублей, взрослого — 200 рублей.
Дворец молодежи (пр. Ленина, 27)
14:00 — новогодний мюзикл «Тайна заколдованной игрушки» (0+). Постановку исполнит коллектив театра эстрады «Веселая семейка» ДК им. А. М. Добрынина. Билеты стоят от 500 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
17:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертная программа «Пульс Нового года» (0+). На сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Буржуа Бэнд», который исполнит как вечные музыкальные хиты, так и современные композиции.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим, танцы и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
3 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30,13:00, 15:30, 18:00 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)
11:00 — музыкально-сказочное представление «Заколдованный принц» (0+). Постановка по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» оживет на сцене благодаря коллективу музыкально-хореографического театра «Карусель». Стоимость билета от 400 до 600 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)
11:00, 14:00 — праздник новогодней елки «Сказка средь бела дня» (0+). В программе мероприятия: спектакль с участием творческих коллективов и веселые хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Дворец культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, д. 92)
11:00, 14:00 — новогодние приключения кота Варфоломея по мотивам сказки В. Янсюкевич «Праздник кота Варфоломея». История рассказывает о брошенных игрушках и бродячих животных, которые встретились в пустующей из-за капитального ремонта квартире в канун Нового года. Цена билета — 500 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
11:00, 15:00, 18:00 — новогодний мюзикл «Буратино» (6+). На концерте выступят исполнители разных жанров, из них: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Стоимость билета от 600 до 1000 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, д. 8)
12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, д. 7)
12:00 — спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+). История расскажет о героях одноименного советского фильма. Стоимость детского билета без подарка — 400 рублей, взрослого — 200 рублей.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
14:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
17:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Советская площадь
18:00 — театрализованная программа «Всё путем или новогодняя кутерьма» (0+). На мероприятии ожидается праздничное представление, игры, конкурсы и встреча со сказочными персонажами.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим, танцы и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.
19:00 — спектакль «Две смешные истории о любви» (12+). На сцене покажут постановку по пьесам А. П. Чехова «Предложение» и «Медведь». Билет можно приобрести от 500 рублей.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Concert-Hall «КИНО» (Волжская наб., 4)
19:00 — спецпроект «Несерьезное шоу» (18+). Гостей ожидает пижамная вечеринка, шутки, подарки, рэп батл с актерами и многое другое. Билет на мероприятие стоит 1200 — 2200 рублей.
4 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30,13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
15:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
11:00, 15:00, 18:00 — новогодний мюзикл «Буратино» (6+). На концерте выступят исполнители разных жанров, из них: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Стоимость билета от 600 до 1000 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, д. 8)
12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
14:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
14:00 — программа «Ёлка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21а)
15:00 — музейное занятие с уличными забавами и мастер-классом «Новогодние коляды» (6+). Гости смогут поучаствовать в славянском обряде, узнать историю праздника, спеть колядные песни и расписать деревянную фигурку. Билет стоит от 400 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертно-развлекательная программа «Смехом, шуткой без забот мы встречаем Новый год» (0+). В программе выступление творческих коллективов ДК «Гамма», игры, шутки и хороводы.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
14:00 — мастер-класс «Рождественский ангел в технике Тиффани» (12+). Под руководством художника-монументалиста Михаила Бекетова участники мероприятия создадут собственный витраж. Цена билета — 1300 рублей.
Бар «Руки ВВерх!» (Первомайский бул., 1)
18:00 — концерт Султана Лагучева (18+). Артист известен по своим композициям «Горький вкус», «Между нами война», «Горячая» и другим. Стоимость билета на выступление от 2600 до 6500 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим, танцы и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.
19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). На сцене покажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Вместе они попытаются разобраться в круговороте свиданий, в котором погряз Михаил. Зрителей ждет неожиданный финал. Стоимость билета — 1500 рублей.
Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)
19:00 — мюзикл «Карнавальная ночь» (6+) под режиссурой Егора Дружинина. Постановка создана по мотивам культовых комедий Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Продолжительность мероприятия — 2 часа, билет стоит от 2300 до 4500 рублей.
Китайский летчик Джао Да (Крестьянский пр., 7)
20:00 — концерт группы «Кирпичи» (18+). Музыкальный коллектив исполнит репертуар непредсказуемых и классических хитов. Цена билета от 1800 до 4000 рублей.
5 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30,13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)
11:00 — музыкально-сказочное представление «Заколдованный принц» (0+). Постановка по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» оживет на сцене благодаря коллективу музыкально-хореографического театра «Карусель». Стоимость билета от 400 до 600 рублей.
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, д. 53)
11:00 — уютная творческая мастерская «Попробуй стать волшебником» (6+). Новогодний мастер-класс по изготовлению игрушек и сувениров своими руками для детей с инвалидностью и ОВЗ.
15:00, 16:00 — новогодний тактильный спектакль «Серебряный ключик» (0+). На сцене оживут герои одноименной сказки Владимира Степанова, вместе с ними зрители споют зимние песенки, поиграют в мини-игры и встретятся с Дедом Морозом. Стоимость билета — 300 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
14:00 — мастер-класс «Рождественский ангел в технике Тиффани» (12+). Под руководством художника-монументалиста Михаила Бекетова участники мероприятия создадут собственный витраж. Цена билета — 1300 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим, танцы и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.
19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). На сцене покажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Вместе они попытаются разобраться в круговороте свиданий, в котором погряз Михаил. Зрителей ждет неожиданный финал. Стоимость билета — 1500 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
14:00 — программа «Ёлка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Советская площадь
18:00 — праздничная программа «Зима по-ярославски» (0+). В программе выступление творческих коллективов ДК «Магистраль», розыгрыш призов и световое шоу от «ЯрУльф».
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
12:00, 15:00 — балет «Щелкунчик» (0+). На сцене покажут красивую рождественскую историю о девочке с отважным сердцем. Балет исполнит санкт-петербургский Международный культурный центр С. Дягилева. Билет можно приобрести за 1600 — 2500 рублей.
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Арт-пространство «Лампа» (ул. Нахимсона, 21)
19:00 — программа от музыкального ансамбля Grand Positive «Подарок к Рождеству» (6+). Стоимость билета — 1500 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
19:00 — балет «Лебединое озеро» (6+) от Театра Касаткиной и Василёва. Цена билета варьируется от 1600 до 2600 рублей.
Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)
19:00 — новогодний концерт группы Стаса Намина «Цветы» (12+). Музыкальный коллектив известен своими композициями «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Честно говоря» и другими. Билет стоит 1200 — 3000 рублей.
6 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30,13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
12:00 — балет «Щелкунчик» (0+). На сцене покажут красивую рождественскую историю о девочке с отважным сердцем. Балет исполнит санкт-петербургский Международный культурный центр С. Дягилева. Билет можно приобрести за 1600 — 2500 рублей.
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)
11:00 — новогоднее представление «Рукавичка» от театра кукол «Лавка чудес» (0+). На сцене оживет история о недотепе, потерявшем рукавичку в лесу. Стоимость билета — 200 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
14:00 — программа «Ёлка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21а)
15:00 — музейное занятие с уличными забавами и мастер-классом «Новогодние коляды» (6+). Гости смогут поучаствовать в славянском обряде, узнать историю праздника, спеть колядные песни и расписать деревянную фигурку. Билет стоит от 400 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертная программа «Карнавал желаний» (0+). В программе выступление от коллектива шоу-группы «Мечта».
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
19:00 — рождественский концерт Кирилла Искратова и Ксении Селезнёвой (12+). Стоимость билета 1200 — 1800 рублей.
Ярославская государственная филармония (ул. Максимова, 13)
19:00 — шоу TABLAO FLAMENCO «Рождественская история» (12+). Цена на билет варьируется от 1200 до 4000 рублей.
7 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30,13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, д. 53)
11:00 — праздник «Рождественская сказка» (6+). В программе колядки, песни и хороводы, а также много игр и забав русской старины.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, д. 7)
12:00 — рождественский театрализованный концерт «В гостях у Морозко» (0+).
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, д. 8)
12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.
Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, д. 19)
15:00 — рождественские встречи с ансамблем русской песни «Иволга» (18+). Гостей ждет развлекательно-танцевальная программа. Стоимость входа — 500 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Советская площадь
18:00-20:00 — развлекательная программа «Морозные танцы» (0+). Участников мероприятия ждут зажигательные танцы, хороводы, а также новогодние конкурсы, такие как метание копыта, катание на лошадях и лошадиных забегах.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
16:00 — кинодевичник + мастер-класс «Карта желаний» (18+). Мероприятие пройдет в уютном чердаке ХХ века, участники посмотрят рождественский фильм и создадут карту желаний на 2026 год, и всё это с бокалом шампанского в руке. Входной билет стоит 1700 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
18:00 — большой новогодний концерт группы Pizza (6+). Солист Сергей Приказчиков исполнит как хиты «Оружие», «Лифт», «Улыбка», так и новые песни. Стоимость билета от 1800 до 4900 рублей.
Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)
19:00 — концерт ВИА «Синяя птица» под управлением бессменного руководителя Роберта Болотного (6+). Группа известна по своим музыкальным композициям «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал» и другим. Билет стоит от 1000 до 2600 рублей.
8 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертно-развлекательная программа «Звенит январская вьюга» (0+). На сцене развернутся киноистории, связанные с фильмами, которые снимались в Ярославле. Все присутствующие смогут стать участниками шоу.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
15:00 — мастер-класс «Гальваника» (16+). На мероприятии участники смогут превратить природные материалы в настоящие ювелирные украшения. Стоимость билета — 1700 рублей.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)
18:00 — концерт заслуженного артиста России Вадима Казаченко (12+). Музыкант известен своими композициями «Больно, мне больно», «Белая метелица», «Прощай, навеки, последняя любовь» и другими. Билет стоит 4500 — 5500 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
19:00 — комедийный спектакль «Брак без обязательств» (18+). Зрители смогут «заглянуть в замочную скважину» семьи Петровых и стать участниками самого действия. Цена билета 1000 — 1400 рублей.
Китайский летчик Джао Да (Крестьянский пр., 7)
19:00 — концерт группы «Мещера» (16+). Коллектив представляет тур «Легенды Древних» с презентацией нового альбома. Билет стоит 2000 рублей.
Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)
19:00 — сольный стендап-концерт Вани Усовича (18+). Стоимость билета от 1350 рублей.
9 января
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30, 13:00 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Советская площадь
18:00 — праздничная программа «Зима по-ярославски» (0+). В программе выступление творческих коллективов ДК «Магистраль», розыгрыш призов и световое шоу от «ЯрУльф».
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Дворец культуры УМР (Углич, Красноармейский б-р, 3)
18:00 — концерт Дмитрия Колдуна (6+). Певец стал популярен благодаря трекам «Дай мне силу», «Корабли», «Вертолеты», «Давай сыграем в любовь» и другим. Стоимость билета от 2000 до 3200 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
19:00 — опера «Юнона и Авось» (12+) от Театра «Луч». На сцене оживет история о трагичной любви графа Резанова и красавицы Кончитты. Цена билета 600 — 700 рублей.
10 января
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертная программа «Сердце зимнего Ярославля» (0+). Выступление вокальной группы «Лилея» ДК «Нефтяник» погрузит участников мероприятия в атмосферу народного праздника.
КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)
11:00 — мастер-класс «Валяная брошь» (12+). Участники мероприятия создадут брошь-цветок в технике мокрого валяния. Стоимость посещения — 2000 рублей.
12:00 — девичник и мастер-класс «Пряничный домик» (12+). Каждая участница сможет насладится горячим какао с маршмеллоу, душевной атмосферой и созданием своего сладкого изделия. Цена билета — 3000 рублей.
Арт-пространство «Лампа» (ул. Нахимсона, 21)
17:00, 20:00 — рок фантазия «Король и шут» на виолончелях от группы Magic Cellos Band (12+). Стоимость билета 2000 — 2500 рублей.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
19:00 — спектакль «Детективное агентство „Синий заяц“» (16+). Зрителям предстоит стать свидетелями расследования и узнать истинную роль Синего зайца. Билет стоит от 1000 до 1400 рублей.
Китайский летчик Джао Да (Крестьянский пр., 7)
20:00 — специальный новогодний концерт группы Заточка «Рождественское дельце» (18+). Цена билета от 2800 до 7000 рублей.
11 января
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Советская площадь
18:00 — хор-волна «Новогоднее эхо» (0+). В программе истории проведения святок в старину, способы гаданий и традиции Старого Нового года. На мероприятии выступит коллектив хора русской песни «Родник» им. В. А. Кулёмина.
