«Захотелось пойти в шкаф»: ярославская блогер Саша Белаир откровенно рассказала о вторых родах

Блогер Саша Белаир родила второго ребенка Источник: SASHA BELAIR / Telegram

Известная блогер Александра Белякова из Рыбинска Ярославской области, известная под псевдонимом Саша Белаир, родила второго сына. Она поделилась этой новостью с подписчиками 5 декабря.

По словам звезды социальных сетей, у нее были домашние роды в Америке.

«Это потрясающе, что умеет женское тело, если уметь его расслабить и отпустить контроль. Я второй раз родила дома, без анестезии и медицинских вмешательств. (Не является рекомендацией, подходит не каждому, обязательно выбирайте свой способ родов с лечащим врачом) В этот раз еще легче и быстрее. Большое спасибо моей команде, что второй раз провели меня в этот сакральный процесс с верой, силой и поддержкой. Женщины — великие», — написала Александра Белякова в своих социальных сетях. (Орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)

Александра выбрала рожать дома Источник: SASHA BELAIR / Telegram

Позже Александра записала ролик, в котором более подробно описала процесс.

«Проснулась, немножко были схватки. Думала ненастоящие. Сходила в душ, сделала уход за собой, наклеила патчи. Проверка формы — я набрала ровно 15 килограммов за беременность. Тут снова небольшая схватка, я сразу написала доуле, чтобы она на всякий случай приехала, чтобы я не была одна. Потом завтрак. Аппетита особо не было, поэтому мороженое с чаем. Сделала медитацию красоты, я ее записала за два дня до родов, получилась очень женская. Приехала доула, мы так и не могли понять, рожаю я или нет. Болтали, и иногда были схватки. Где-то в пять после заката мы поняли, что я точно рожаю, и мне захотелось пойти в шкаф. Там я просидела целый час, в шесть приехала акушерка, набрали ванну, в семь я решила сходить в туалет и быстренько там родила. Малыша сразу положили на тело, мы пошли в кровать, позвонили всей семье. Ник (имя старшего сына Александры изменено, — Прим. ред.) сразу подарил братику шарик. Потом перерезали пуповину, сделали необходимые измерения, пофоткались и легли спать. Вот такие роды мечты получились», — рассказала блогер.

Скандал с первым ребенком

У Саши Белаир и ее мужа — бизнесмена Сергея Косенко, есть старший сын. После его рождения, в начале 2024 года в Сети разгорелся скандал. Его спровоцировало видео, где Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях — глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.

Позднее, в октябре 2025 года на канале Сергея Косенко вышло интервью с телеведущей Викторией Боней. Во время съемок она спросила у блогера: «Будешь ли ты кидать второго новорожденного ребенка в море с акулами, как первого в снег?»

На провокационный вопрос Косенко ответил подробно. Если ранее он утверждал, что ролик с бросанием младенца в сугроб — монтаж, то тут он честно признался о желании хайпануть.

«Тогда мне было 36 лет. Я невероятно любил популярные видео. Вижу в интернете ролик с 5 миллионами лайков, где девушка берет ребенка и закидывает его в сугроб. И он приземляется так красиво. Я думаю: „Боже, это невероятно милое видео, которое обязательно должно появиться и в моей ленте“. Если бы я сейчас увидел какого-то блогера, который выкладывает подобные видео, я бы сказал, что он дебил», — рассказал Косенко.