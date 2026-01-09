Как развлечься всей семьей в Ярославле 9 января: афиша мероприятий

Куда сходить в Ярославле 9 января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще не устали отдыхать? В Ярославле подготовили массу интересных мероприятий на любой вкус. В этом материале смотрим афишу городских событий 9 января.

Театр кукол (ул. Свободы, 23)

10:30, 13:00 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.

Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде: Царство фонтанов» (0+). В программе — путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)

11:00–19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Советская площадь

18:00 — праздничная программа «Зима по-ярославски» (0+). В программе — выступление творческих коллективов ДК «Магистраль», розыгрыш призов и световое шоу от «ЯрУльф».

Дворец культуры УМР (Углич, Красноармейский бульвар, 3)

18:00 — концерт Дмитрия Колдуна (6+). Певец стал популярен благодаря хитам «Дай мне силу», «Корабли», «Вертолеты», «Давай сыграем в любовь» и другим. Стоимость билета — от 2000 до 3200 рублей.

КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)

19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.

Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)

19:00 — опера «Юнона и Авось» (12+) от Театра «Луч». На сцене оживет история о трагичной любви графа Резанова и красавицы Кончитты. Цена билета: 600–700 рублей.