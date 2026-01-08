Солист группы PIZZA устроил трогательный сюрприз для ярославской семьи. Видео

Вечером 7 января в Ярославле прошел концерт группы PIZZA. Сергей Приказчиков вместе с музыкантами и бэк-вокалом привез в столицу Золотого кольца большое новогоднее выступление, а также устроил сюрприз для одной ярославской пары.
Во время концерта в КЗЦ «Миллениум» из зала протянули конверт. Что в нем было, Сергей узнал только после того, как открыл его.
«А, я понял, это гендер-пати (вечеринка об объявлении пола ребенка. — Прим. ред.). Обожаю! Поздравляю, у вас девочка! Я как отец девочки потрясающе за вас рад, если честно», — сказал со сцены Сергей и запел.
Группа «Пицца» была основана уроженцем Уфы Сергеем Приказчиковым в 2010-м. Солист является автором, композитором и аранжировщиком песен группы. Группа знаменита хитами «Оружие», «Лифт», «Улыбка» и другими песнями.
Весь концерт, по словам слушателей, прошел трогательно и атмосферно. Многие зрители подпевали полюбившимся трекам.
«Замечательный концерт, очень атмосферный. Голос потрясающий, как в студийных записях, без фонограммы и приукрашиваний. Вокалистки и музыканты выложились на все 100%. Сергей между песнями делился личными историями и рассказывал, как рождались его песни. В один момент ему даже передали конверт с просьбой узнать пол будущего ребенка — это было очень трогательно. В финале весь зал аплодировал стоя», — рассказала читательница 76.RU, побывавшая на выступлении.
К слову, стоимость билетов в зависимости от места варьировалась от 1800 до 4900 рублей. В момент выступления некоторые места оставались свободными.