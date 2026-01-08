Солист группы PIZZA устроил трогательный сюрприз для ярославской семьи. Видео

Музыкант Сергей Приказчиков из группы «Пицца» озвучил пол ребенка для пары из Ярославля Источник: читатель 76.RU

Вечером 7 января в Ярославле прошел концерт группы PIZZA. Сергей Приказчиков вместе с музыкантами и бэк-вокалом привез в столицу Золотого кольца большое новогоднее выступление, а также устроил сюрприз для одной ярославской пары.

Во время концерта в КЗЦ «Миллениум» из зала протянули конверт. Что в нем было, Сергей узнал только после того, как открыл его.

«А, я понял, это гендер-пати (вечеринка об объявлении пола ребенка. — Прим. ред.). Обожаю! Поздравляю, у вас девочка! Я как отец девочки потрясающе за вас рад, если честно», — сказал со сцены Сергей и запел.

На концерте PIZZA Сергей Приказчиков озвучил своим фанатам пол их будущего ребенка Источник: читатель 76.RU

Группа «Пицца» была основана уроженцем Уфы Сергеем Приказчиковым в 2010-м. Солист является автором, композитором и аранжировщиком песен группы. Группа знаменита хитами «Оружие», «Лифт», «Улыбка» и другими песнями.

Весь концерт, по словам слушателей, прошел трогательно и атмосферно. Многие зрители подпевали полюбившимся трекам.

«Замечательный концерт, очень атмосферный. Голос потрясающий, как в студийных записях, без фонограммы и приукрашиваний. Вокалистки и музыканты выложились на все 100%. Сергей между песнями делился личными историями и рассказывал, как рождались его песни. В один момент ему даже передали конверт с просьбой узнать пол будущего ребенка — это было очень трогательно. В финале весь зал аплодировал стоя», — рассказала читательница 76.RU, побывавшая на выступлении.

Так прошел концерт группы «Пицца» в Ярославле 7 января Источник: читатель 76.RU