Солист группы PIZZA устроил трогательный сюрприз для ярославской семьи. Видео

На концерте прошла импровизированная гендер-пати

Музыкант Сергей Приказчиков из группы «Пицца» озвучил пол ребенка для пары из Ярославля | Источник: читатель 76.RUМузыкант Сергей Приказчиков из группы «Пицца» озвучил пол ребенка для пары из Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Музыкант Сергей Приказчиков из группы «Пицца» озвучил пол ребенка для пары из Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 7 января в Ярославле прошел концерт группы PIZZA. Сергей Приказчиков вместе с музыкантами и бэк-вокалом привез в столицу Золотого кольца большое новогоднее выступление, а также устроил сюрприз для одной ярославской пары.

Во время концерта в КЗЦ «Миллениум» из зала протянули конверт. Что в нем было, Сергей узнал только после того, как открыл его.

«А, я понял, это гендер-пати (вечеринка об объявлении пола ребенка. — Прим. ред.). Обожаю! Поздравляю, у вас девочка! Я как отец девочки потрясающе за вас рад, если честно», — сказал со сцены Сергей и запел.

На концерте PIZZA Сергей Приказчиков озвучил своим фанатам пол их будущего ребенка

Источник:

читатель 76.RU

Группа «Пицца» была основана уроженцем Уфы Сергеем Приказчиковым в 2010-м. Солист является автором, композитором и аранжировщиком песен группы. Группа знаменита хитами «Оружие», «Лифт», «Улыбка» и другими песнями.

Весь концерт, по словам слушателей, прошел трогательно и атмосферно. Многие зрители подпевали полюбившимся трекам.

«Замечательный концерт, очень атмосферный. Голос потрясающий, как в студийных записях, без фонограммы и приукрашиваний. Вокалистки и музыканты выложились на все 100%. Сергей между песнями делился личными историями и рассказывал, как рождались его песни. В один момент ему даже передали конверт с просьбой узнать пол будущего ребенка — это было очень трогательно. В финале весь зал аплодировал стоя», — рассказала читательница 76.RU, побывавшая на выступлении.

Так прошел концерт группы «Пицца» в Ярославле 7 января

Источник:

читатель 76.RU

К слову, стоимость билетов в зависимости от места варьировалась от 1800 до 4900 рублей. В момент выступления некоторые места оставались свободными.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
48 минут
Интересно, что за сюрприз он устроил!
Гость
45 минут
Здорово, что есть такие артисты! Приятно видеть проявление заботы.
Гость
