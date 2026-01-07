НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Новый год — 2026 Рождественские концерты, спектакли и шоу: куда сходить в Ярославле 7 января — афиша

Рождественские концерты, спектакли и шоу: куда сходить в Ярославле 7 января — афиша

Собрали развлечения для всей семьи

Афиша мероприятий в Ярославле на Рождество

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле повсюду царит рождественская атмосфера! В материале собрали афишу праздничных мероприятий, запланированных на 7 января.

Театр кукол (ул. Свободы, 23)

  • 10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.

Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, д. 53)

  • 11:00 — праздник «Рождественская сказка» (6+). В программе колядки, песни и хороводы, а также много игр и забав русской старины.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)

  • 11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)

  • 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)

  • 11:00 — новогодняя ёлка для малышей 2-6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).

  • 11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, д. 7)

  • 12:00 — рождественский театрализованный концерт «В гостях у Морозко» (0+).

Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, д. 8)

  • 12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.

Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, д. 19)

  • 15:00 — рождественские встречи с ансамблем русской песни «Иволга» (18+). Гостей ждет развлекательно-танцевальная программа. Стоимость входа — 500 рублей.

Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)

  • 15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

  • 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Согласно программе, гости отправятся в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)

  • 16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.

Советская площадь

  • 18:00-20:00 — развлекательная программа «Морозные танцы» (0+). Участников мероприятия ждут зажигательные танцы, хороводы, а также новогодние конкурсы — метание копыта, катание на лошадях и лошадиных забегах.

Центр современного искусства Дом Муз (ул. Чайковского, 23а)

  • 16:00 — кинодевичник + мастер-класс «Карта желаний» (18+). Мероприятие пройдет в уютном чердаке ХХ века, участники посмотрят рождественский фильм и создадут карту желаний на 2026 год. Входной билет стоит 1700 рублей.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)

  • 18:00 — большой новогодний концерт группы Pizza (6+). Солист Сергей Приказчиков исполнит хиты «Оружие», «Лифт», «Улыбка» и новые песни. Стоимость билета — от 1800 до 4900 рублей.

КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)

  • 19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.

Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)

  • 19:00 — концерт ВИА «Синяя птица» под управлением бессменного руководителя Роберта Болотного (6+). Группа известна по своим музыкальным композициям «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал» и другим. Билет стоит от 1000 до 2600 рублей.

Мы уже публиковали полную афишу на каждый день новогодних праздников.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
Гость
1 час
Неплохой подбор мероприятий, жаль, что не всё можно посетить в один день.
Гость
1 час
Надо же, даже в праздники есть культурные события!
