Если решите эту задачку за 6 секунд, у вас на редкость высокая гибкость мышления

Если решите эту задачку за 6 секунд, у вас на редкость высокая гибкость мышления

А значит, справляться с житейскими проблемами вы умеете лучше других

127
Интеллектуальные головоломки помогают прокачивать гибкость мышления | Источник: FreepikИнтеллектуальные головоломки помогают прокачивать гибкость мышления | Источник: Freepik

Интеллектуальные головоломки помогают прокачивать гибкость мышления

Источник:

Freepik

Когда мы решаем интеллектуальные головоломки со строгими правилами, мозг вынужден искать альтернативу. Это тренирует способность видеть нестандартные ходы там, где большинство действует по привычке.

Важно понимать, что креативность — не только про искусство и талант творца. Это навык, глубоко встроенный в нашу способность жить и адаптироваться. Он помогает:

  • находить выход из сложных ситуаций;

  • принимать неожиданные решения в бизнесе;

  • менять стратегию там, где старые модели больше не работают.

«Доктор Питер» объясняет: чем чаще человек сталкивается с «невозможными» задачами, тем легче ему в реальности находить свежие идеи и видеть новые связи. Для кого-то этот навык — чистое удовольствие и внутренняя игра. Для других — мощный двигатель карьеры, инструмент для лидерства, способ рисковать осмысленно и обгонять рынок.

И еще важное: подобные задачки добавляют нам веры в то, что не бывает безвыходных ситуаций.

Чтобы проверить свою гибкость мышления, попробуйте решить задачку с картинки ниже меньше чем за 6 секунд. Сразу не нажимайте на картинку: на обратной стороне вы увидите ответ.

flip image
Нажмите
flip image
Комментарии
4
Гость
23 минуты
Интересно, как это связано с реальной жизнью?
Гость
20 минут
Пререливать из пустого в порожнее
Читать все комментарии
Гость
