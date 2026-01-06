НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
От судьбы не убежишь: персональное предсказание на 2026 год от таролога для всех знаков зодиака

От судьбы не убежишь: персональное предсказание на 2026 год от таролога для всех знаков зодиака

Заглядываем в будущее, чтобы понять, как нам дальше жить

313
Лидия Кузченко разложила свои карты на следующий, 2026 год | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЛидия Кузченко разложила свои карты на следующий, 2026 год | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Лидия Кузченко разложила свои карты на следующий, 2026 год

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

По нумерологическим и эзотерическим прогнозам, 2025 год был периодом «чистки». Это было время завершения старых циклов и подведения итогов освобождения от старого багажа и масок. А вот 2026 год открывает чистое поле для новых возможностей, старта, новых союзов и переосмысления убеждений, принося динамику и важные испытания под знаком Огненной Лошади.

Таролог Лидия Кузченко заглянула в будущее при помощи карт Таро, чтобы дать персонализированные предсказания для каждого знака зодиака, и поделилась ими с нашими коллегами из издания V1.RU, ну а мы спешим показать их вам.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Пятерка и четверка мечей

Карты, выпавшие Овнам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Овнам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Овнам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Год Лошади для Овнов начнется с ощущения внутреннего конфликта и переоценки прошлых побед. Возможно, придется признать, что не все сражения стоили затраченных сил. Вторая половина года потребует замедления: отдых, восстановление и забота о себе станут необходимостью. Этот период важен для перезагрузки и осознания истинных приоритетов.

Совет: не торопите события — пауза пойдет на пользу.

2

Телец

Десятка и шестерка пентаклей

Карты, выпавшие Тельцам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Тельцам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Тельцам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Для Тельцов 2026 год обещает стабильность и укрепление материальной базы. Вопросы семьи, недвижимости и долгосрочных вложений выйдут на первый план. При этом год потребует баланса между получением и отдачей: помощь другим вернется сторицей. Возможны щедрые предложения или поддержка со стороны влиятельных людей.

Совет: главное — сохранять чувство меры и благодарности.

3

Близнецы

Семерка и принцесса кубков

Карты, выпавшие Близнецам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Близнецам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Близнецам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Год принесет Близнецам множество вариантов и соблазнов, из-за чего может быть сложно сделать выбор. Иллюзии и мечты будут манить, но важно научиться отличать фантазии от реальных возможностей. Принцесса кубков говорит о пробуждении чувств, творческого вдохновения и новых симпатий.

Совет: следуйте зову сердца, но не теряйте связь с реальностью. Искренность станет вашим главным ориентиром.

4

Рак

Король жезлов и император

Карты, выпавшие Ракам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Ракам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Ракам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Новый год потребует от Раков уверенности и лидерской позиции. Вам придется взять на себя ответственность и проявить силу характера, особенно в профессиональной сфере. Это время, когда хаос нужно превратить в четкую систему. Авторитет и уважение будут заслужены благодаря решительности и стратегическому мышлению.

Совет: главное — не подавлять эмоции, а направлять их в конструктивное русло.

5

Лев

Туз кубков и десятка мечей

Карты, выпавшие Львам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Львам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Львам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Для Львов год станет эмоционально переломным. Сначала возможен болезненный финал — разрыв, разочарование или окончательное прощание с прошлым. Но именно это освобождение откроет путь к новым чувствам и искренней радости. Туз кубков сулит обновление сердца и шанс начать всё с чистого листа.

Совет: через принятие боли приходит настоящее исцеление.

6

Дева

Отшельник и рыцарь кубков

Карты, выпавшие Девам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Девам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Девам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Для Дев 2026 год будет сочетанием уединения и тонких чувств. Период внутреннего поиска поможет лучше понять себя и свои истинные желания. Со временем в жизнь войдут романтика, вдохновение или важный эмоциональный импульс. Это может быть как человек, так и дело, которое тронет душу.

Совет: доверьтесь интуиции — она приведет вас к нужному направлению.

7

Весы

Семерка жезлов и мечей

Карты, выпавшие Весам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Весам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Весам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Год поставит Весов в ситуацию, где придется отстаивать свои позиции. Возможны скрытые конфликты, интриги или необходимость действовать осторожно и стратегически. Не все вокруг будут играть честно, поэтому важно сохранять бдительность. При этом защита личных границ станет ключевой задачей.

Совет: победа возможна, если вы будете действовать осознанно и без самообмана.

8

Скорпион

 Туз мечей и повешенный

Карты, выпавшие Скорпионам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Скорпионам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Скорпионам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Для Скорпионов 2026 год начнется с озарения и ясности мышления. Вы сможете увидеть правду, даже если она окажется неудобной. Однако дальнейшее развитие событий потребует паузы и пересмотра взглядов.

Совет: иногда нужно остановиться и изменить угол зрения, чтобы двигаться дальше. Принятие временных ограничений приведет к внутреннему освобождению.

9

Стрелец

Башня и принцесса пентаклей

Карты, выпавшие Стрельцам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Стрельцам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Стрельцам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Год принесет Стрельцам резкие перемены, которые разрушат устаревшие конструкции жизни. Хотя события могут показаться шокирующими, они откроют путь к новым возможностям. После кризиса появится шанс начать с малого, но на прочной основе.

Совет: терпение, обучение и практичность станут залогом будущего успеха. Из хаоса родится новый порядок.

10

Козерог

Иерофант и туз жезлов

Карты, выпавшие Козерогам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Козерогам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Козерогам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Для Козерогов 2026 год соединит традиции и новое начало. Возможны важные решения, связанные с обучением, наставничеством или официальными вопросами. При этом появится мощный импульс к реализации свежих идей. Год благоприятен для запуска значимого проекта.

Совет: опора на опыт, знания и проверенные ценности поможет сделать смелый шаг вперед.

11

Водолей

Шестерка жезлов и восьмерка пентаклей

Карты, выпавшие Водолеям на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Водолеям на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Водолеям на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Водолеям 2026 год принесет заслуженное признание. Ваши усилия будут замечены, но успех потребует продолжения упорной работы. Это не время останавливаться на достигнутом — наоборот, важно оттачивать мастерство.

Совет: постепенный рост приведет к стабильным результатам. Репутация будет формироваться через труд и дисциплину.

12

Рыбы

Смерть и тройка пентаклей

Карты, выпавшие Рыбам на 2026 год | Источник: Лидия КузченкоКарты, выпавшие Рыбам на 2026 год | Источник: Лидия Кузченко

Карты, выпавшие Рыбам на 2026 год

Источник:

Лидия Кузченко

Для Рыб год станет временем глубокой трансформации. Завершение одного этапа жизни откроет дорогу новым формам сотрудничества и развития. Старое должно уйти, чтобы освободить место для перспективных проектов.

Совет: работа в команде и обмен опытом окажутся особенно продуктивными. Перемены приведут к созиданию и росту.

Арина РязановаАрина Рязанова
Арина Рязанова
Таролог Карты Таро Гадание Новый год Предсказание Будущее
