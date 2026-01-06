От судьбы не убежишь: персональное предсказание на 2026 год от таролога для всех знаков зодиака

По нумерологическим и эзотерическим прогнозам, 2025 год был периодом «чистки». Это было время завершения старых циклов и подведения итогов освобождения от старого багажа и масок. А вот 2026 год открывает чистое поле для новых возможностей, старта, новых союзов и переосмысления убеждений, принося динамику и важные испытания под знаком Огненной Лошади.
Таролог Лидия Кузченко заглянула в будущее при помощи карт Таро, чтобы дать персонализированные предсказания для каждого знака зодиака, и поделилась ими с нашими коллегами из издания V1.RU, ну а мы спешим показать их вам.
Овен
Пятерка и четверка мечей
Год Лошади для Овнов начнется с ощущения внутреннего конфликта и переоценки прошлых побед. Возможно, придется признать, что не все сражения стоили затраченных сил. Вторая половина года потребует замедления: отдых, восстановление и забота о себе станут необходимостью. Этот период важен для перезагрузки и осознания истинных приоритетов.
Совет: не торопите события — пауза пойдет на пользу.
Телец
Десятка и шестерка пентаклей
Для Тельцов 2026 год обещает стабильность и укрепление материальной базы. Вопросы семьи, недвижимости и долгосрочных вложений выйдут на первый план. При этом год потребует баланса между получением и отдачей: помощь другим вернется сторицей. Возможны щедрые предложения или поддержка со стороны влиятельных людей.
Совет: главное — сохранять чувство меры и благодарности.
Близнецы
Семерка и принцесса кубков
Год принесет Близнецам множество вариантов и соблазнов, из-за чего может быть сложно сделать выбор. Иллюзии и мечты будут манить, но важно научиться отличать фантазии от реальных возможностей. Принцесса кубков говорит о пробуждении чувств, творческого вдохновения и новых симпатий.
Совет: следуйте зову сердца, но не теряйте связь с реальностью. Искренность станет вашим главным ориентиром.
Рак
Король жезлов и император
Новый год потребует от Раков уверенности и лидерской позиции. Вам придется взять на себя ответственность и проявить силу характера, особенно в профессиональной сфере. Это время, когда хаос нужно превратить в четкую систему. Авторитет и уважение будут заслужены благодаря решительности и стратегическому мышлению.
Совет: главное — не подавлять эмоции, а направлять их в конструктивное русло.
Лев
Туз кубков и десятка мечей
Для Львов год станет эмоционально переломным. Сначала возможен болезненный финал — разрыв, разочарование или окончательное прощание с прошлым. Но именно это освобождение откроет путь к новым чувствам и искренней радости. Туз кубков сулит обновление сердца и шанс начать всё с чистого листа.
Совет: через принятие боли приходит настоящее исцеление.
Дева
Отшельник и рыцарь кубков
Для Дев 2026 год будет сочетанием уединения и тонких чувств. Период внутреннего поиска поможет лучше понять себя и свои истинные желания. Со временем в жизнь войдут романтика, вдохновение или важный эмоциональный импульс. Это может быть как человек, так и дело, которое тронет душу.
Совет: доверьтесь интуиции — она приведет вас к нужному направлению.
Весы
Семерка жезлов и мечей
Год поставит Весов в ситуацию, где придется отстаивать свои позиции. Возможны скрытые конфликты, интриги или необходимость действовать осторожно и стратегически. Не все вокруг будут играть честно, поэтому важно сохранять бдительность. При этом защита личных границ станет ключевой задачей.
Совет: победа возможна, если вы будете действовать осознанно и без самообмана.
Скорпион
Туз мечей и повешенный
Для Скорпионов 2026 год начнется с озарения и ясности мышления. Вы сможете увидеть правду, даже если она окажется неудобной. Однако дальнейшее развитие событий потребует паузы и пересмотра взглядов.
Совет: иногда нужно остановиться и изменить угол зрения, чтобы двигаться дальше. Принятие временных ограничений приведет к внутреннему освобождению.
Стрелец
Башня и принцесса пентаклей
Год принесет Стрельцам резкие перемены, которые разрушат устаревшие конструкции жизни. Хотя события могут показаться шокирующими, они откроют путь к новым возможностям. После кризиса появится шанс начать с малого, но на прочной основе.
Совет: терпение, обучение и практичность станут залогом будущего успеха. Из хаоса родится новый порядок.
Козерог
Иерофант и туз жезлов
Для Козерогов 2026 год соединит традиции и новое начало. Возможны важные решения, связанные с обучением, наставничеством или официальными вопросами. При этом появится мощный импульс к реализации свежих идей. Год благоприятен для запуска значимого проекта.
Совет: опора на опыт, знания и проверенные ценности поможет сделать смелый шаг вперед.
Водолей
Шестерка жезлов и восьмерка пентаклей
Водолеям 2026 год принесет заслуженное признание. Ваши усилия будут замечены, но успех потребует продолжения упорной работы. Это не время останавливаться на достигнутом — наоборот, важно оттачивать мастерство.
Совет: постепенный рост приведет к стабильным результатам. Репутация будет формироваться через труд и дисциплину.
Рыбы
Смерть и тройка пентаклей
Для Рыб год станет временем глубокой трансформации. Завершение одного этапа жизни откроет дорогу новым формам сотрудничества и развития. Старое должно уйти, чтобы освободить место для перспективных проектов.
Совет: работа в команде и обмен опытом окажутся особенно продуктивными. Перемены приведут к созиданию и росту.