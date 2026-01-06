Куда сходить в Ярославле 6 января — афиша развлечений

Не хочется сидеть дома в выходные? Ну и правильно, ведь в Ярославле подготовили массу интересных мероприятий! Мы собрали для вас афишу развлечений, которые запланированы на 6 января.
Театр кукол (ул. Свободы, 23)
10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)
11:00 — новогоднее представление «Рукавичка» (0+) от театра кукол «Лавка чудес». На сцене оживет история о герое, потерявшем рукавичку в лесу. Стоимость билета — 200 рублей.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)
11:00 — новогодняя елка для малышей 2–6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).
11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.
Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)
11:00-19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.
Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.
Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)
11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.
КСК «Вознесенский» (ул. Свободы, 46)
12:00 — балет «Щелкунчик» (0+). На сцене покажут красивую рождественскую историю о девочке с отважным сердцем. Балет исполнит санкт-петербургский Международный культурный центр С. Дягилева. Билет можно приобрести за 1600–2500 рублей.
19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)
14:00 — программа «Елка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.
16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.
Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)
15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21а)
15:00 — музейное занятие с уличными забавами и мастер-классом «Новогодние коляды» (6+). Гости смогут поучаствовать в славянском обряде, узнать историю праздника, спеть колядные песни и расписать деревянную фигурку. Билет стоит от 400 рублей.
Советская площадь
18:00 — концертная программа «Карнавал желаний» (0+). В программе — выступление от коллектива шоу-группы «Мечта».
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
19:00 — рождественский концерт Кирилла Искратова и Ксении Селезнёвой (12+). Стоимость билета: 1200–1800 рублей.
Ярославская государственная филармония (ул. Максимова, 13)
19:00 — шоу TABLAO FLAMENCO «Рождественская история» (12+). Цена на билет варьируется от 1200 до 4000 рублей.
