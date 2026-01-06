НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

штиль.

 759мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Тест на истинного ярославца
«Умные решения»
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Кто ездит в Переславль на выходные
Елена Летучая рассказала, как ставить цели
Чек-лист важных обследований
Травмпункты в Ярославле
Где отметить Рождество
Развлечения Новый год — 2026 Куда сходить в Ярославле 6 января — афиша развлечений

Куда сходить в Ярославле 6 января — афиша развлечений

Публикуем список праздничных занятий

125
Куда сходить в Ярославле 6 января | Источник: Артем Бауман / 76.RUКуда сходить в Ярославле 6 января | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Куда сходить в Ярославле 6 января

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Не хочется сидеть дома в выходные? Ну и правильно, ведь в Ярославле подготовили массу интересных мероприятий! Мы собрали для вас афишу развлечений, которые запланированы на 6 января.

Театр кукол (ул. Свободы, 23)

  • 10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.

Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)

  • 11:00 — новогоднее представление «Рукавичка» (0+) от театра кукол «Лавка чудес». На сцене оживет история о герое, потерявшем рукавичку в лесу. Стоимость билета — 200 рублей.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, д. 137)

  • 11:00 — новогодняя елка для малышей 2–6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета  1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).

  • 11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, д. 15)

  • 11:00-19:00  — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)

  • 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.

Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)

  • 11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета от 1000 до 4000 рублей.

КСК «Вознесенский» (ул. Свободы, 46)

  • 12:00 — балет «Щелкунчик» (0+). На сцене покажут красивую рождественскую историю о девочке с отважным сердцем. Балет исполнит санкт-петербургский Международный культурный центр С. Дягилева. Билет можно приобрести за 1600–2500 рублей.

  • 19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, д. 17/1)

  • 14:00 — программа «Елка в купеческом стиле» (6+). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.

  • 16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.

Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, д. 3)

  • 15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.

Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21а)

  • 15:00 — музейное занятие с уличными забавами и мастер-классом «Новогодние коляды» (6+). Гости смогут поучаствовать в славянском обряде, узнать историю праздника, спеть колядные песни и расписать деревянную фигурку. Билет стоит от 400 рублей.

Советская площадь

  • 18:00 — концертная программа «Карнавал желаний» (0+). В программе — выступление от коллектива шоу-группы «Мечта».

Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)

  • 19:00 — рождественский концерт Кирилла Искратова и Ксении Селезнёвой (12+). Стоимость билета: 1200–1800 рублей.

Ярославская государственная филармония (ул. Максимова, 13)

  • 19:00 — шоу TABLAO FLAMENCO «Рождественская история» (12+). Цена на билет варьируется от 1200 до 4000 рублей.

Ранее мы публиковали большую афишу на каждый день новогодних праздников.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Афиша Новогодние праздники
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
44 минуты
Интересно, какая музыка у академического оркестра на Красной площади? Пойду посмотрю!
Гость
44 минуты
Не все праздники по мне, но выбор есть — это радует.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем