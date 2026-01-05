НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярмарки, концерты, игры: где в Ярославской области пройдут рождественские гуляния

Мероприятия разделили на четыре дня

220
Афиша рождественских мероприятий в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАфиша рождественских мероприятий в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Афиша рождественских мероприятий в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 6 по 9 января в Ярославской области пройдут праздничные мероприятия. Как сообщили в правительстве региона, гуляния организуют в семи муниципальных округах.

«Продолжаем в регионе традицию широкого празднования Рождества. Подготовили ярмарки фермерской и ремесленной продукции, концерты и народные гулянья для жителей и гостей региона», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Где отпраздновать Рождество в Ярославской области

6 января

В поселке Судоверфь (Рыбинский муниципальный округ) 6 января состоится торжественное открытие катка. Праздничные мероприятия пройдут на площади около КДК с 14 до 17 часов. Местные торговцы представят свои продукты на ярмарке.

7 января

В Ростове Великом праздновать Рождество будут в Городском саду. Здесь гуляния начнутся в 12 часов. Для жителей подготовлена концертная программа с играми и мастер-классами. Также на ярмарке можно будет приобрести фермерскую и сувенирную продукцию.

В 17 часов гуляния начнутся в Переславле-Залесском. Гости смогут купить местные товары на ярмарке, а также отдохнуть на концерте.

В Любиме (109 километров по трассе от Ярославля) вечером запланирован концерт и массовое катание на коньках. Советская площадь превратится в ярмарку. Гостей будут ждать с 18 до 20 часов.

8 января

В Рыбинске в 14 часов начнется шествие «За Рождественской звездой». Участники отправятся вдоль по Крестовой улице. После гостей ожидает праздничная программа с концертом, ярмаркой и играми.

На стадионе в Большом Селе в 15:00 тоже начнется праздник. По улицам села жители пойдут колядовать. Также запланирована ярмарка и концертная программа.

9 января

С 15 до 20 часов праздничные гуляния пройдут в Центральном парке Тутаева. Гостей ожидают игры, концерт и представления. Можно будет закупиться товарами на ярмарке.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
