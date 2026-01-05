Самые ожидаемые сериалы 2026 года: главные премьеры и сиквелы, которые точно стоит посмотреть

В январе поклонников ждет долгожданное продолжение «Ландышей» Источник: кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (18+), реж. Александр Карпиловский, Илья Шпота, с 2024 года

Сериальный рынок в 2026 году продолжит курс на масштабные истории. Антиутопии, фэнтези и научная фантастика остаются главными жанрами, а экранизации литературных хитов снова становятся основой для самых громких премьер.

«Бегущий по лезвию 2099»

Источник: постер сериала «Бегущий по лезвию 2099» (18+), реж. Джонатан ван Тюллекен, 2026 год

Мини-сериал перенесет зрителей на 50 лет вперед после событий фильма 2049 года. В центре сюжета — две женщины-репликанты, втянутые в заговор, от которого зависит судьба Лос-Анджелеса.

«Дом Дракона», 3-й сезон

Источник: кадр из сериала «Дом Дракона» (18+), реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, с 2022 года

Летом выйдет продолжение приквела «Игры престолов» (18+). Третий сезон обещает масштабные сражения, штурм Королевской Гавани и прямое следование книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

«Рыцарь Семи Королевств»

Источник: кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств» (18+), реж. Оуэн Харрис, Сара Адина и др., 2026 год

Премьера запланирована на 18 января. Сериал основан на сборнике повестей «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина и вновь возвращает зрителей в Вестерос — за сто лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета странствия рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, будущего короля Эйегона V Таргариена. Первый сезон экранизирует повесть «Межевой рыцарь» и сосредоточится на турнире, где Дункану предстоит столкнуться с принцем Эйерионом Таргариеном. Главные роли исполнили Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл, Эйериона сыграл Финн Беннетт.

«Бриджертоны», 4-й сезон

Источник: кадр из сериала «Бриджертоны» (18+), реж. Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и др., с 2020-го по настоящее время

Новый сезон сосредоточится на истории Бенедикта Бриджертона и его романе с Софи Бекет. Сериал традиционно выйдет в двух частях — в январе и феврале.

«Эйфория», 3-й сезон

Источник: кадр из сериала «Эйфория» (18+), реж. Сэм Левинсон и др., с 2019-го по настоящее время

Премьера запланирована на апрель. Сюжет развернется спустя пять лет после событий второго сезона. Ру в исполнении Зендеи продолжит бороться с зависимостью уже во взрослой жизни.

«Красота»

Источник: кадр из сериала «Красота» (18+), реж. Райан Мерфи, 2026 год

Эстетский боди-хоррор от Райана Мерфи, в основе которого лежит идея смертельно опасного венерического заболевания, делающего людей внешне идеальными. Создатели вдохновлялись одноименными комиксами Джереми Хоуна и Джейсона А. Херли. Главную роль исполнил Эван Питерс, знакомый по работе с Райаном в «Американской истории ужасов» (18+). Также в проекте задействованы Ребекка Холл, Энтони Рамос, Джереми Поуп, Изабелла Росселлини и Эштон Кутчер, а среди камео заявлено появление Беллы Хадид. Сериал обещает сочетание глянцевой картинки, телесного ужаса и социальной сатиры.

«Заветы»

Источник: кадр из сериала «Рассказ служанки» (18+), реж. Майк Баркер, Элизабет Мосс, Даина Рейд и др., 2017–2025 годы

Сиквел «Рассказа служанки» (18+) перенесет действие на 17 лет вперед. В центре истории — три героини, бросающие вызов режиму Гилеада.

«У Марго проблемы с деньгами»

Источник: кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами» (16+), реж. Дирбла Уолш и др., 2026 год

Премьера назначена на 15 апреля. Мини-сериал основан на одноименном романе Руфи Торп и рассказывает о двадцатилетней матери-одиночке, которая ради выживания становится вебкам-моделью. Неожиданно для себя героиня быстро набирает популярность, во многом благодаря советам отца — профессионального рестлера. В главных ролях заявлены Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман и Эль Фаннинг.

«Скарпетта»

Источник: кадр из сериала «Скарпетта» (18+), реж. Дэвид Гордон Грин, 2026 год

Премьера запланирована на 11 марта. Сериал расскажет о судебном патологоанатоме Кеи Скарпетте, которая занимается поимкой серийного убийцы в штате Вирджиния. В расследованиях она использует современные технологии и нестандартные методы, параллельно пытаясь наладить сложные отношения со своей сестрой Дороти. Проект основан на серии криминальных романов Патрисии Корнуэлл. Главные роли исполнили Николь Кидман и Джейми Ли Кертис.

«Трудно быть богом»

Источник: кадр из сериала «Трудно быть богом» (16+), реж. Дмитрий Тюрин, 2026 год

Российская экранизация повести братьев Стругацких расскажет о землянине Антоне, наблюдающем за средневековым миром под именем дона Руматы. Главную роль исполнит Александар Радойичич. Также в сериале появятся Сергей Безруков, Федор Лавров, Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Ирина Пуатова.

«Полдень»

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, 2026 год

Еще одна адаптация произведений Стругацких, основанная на повести «Жук в муравейнике» (12+). Действие происходит в будущем, где земляне встречают загадочную сверхцивилизацию Странников. Максиму Каммереру нужно найти своего коллегу Льва Абалкина, который таинственно исчез после контакта с ними. Главные роли исполнят Юрий Колокольников и Максим Матвеев.

«Ландыши. Вторая весна», 2-й сезон

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (18+), реж. Александр Карпиловский, Илья Шпота, с 2024-го по настоящее время

Премьера запланирована на январь 2026 года. Второй сезон сериала получил подзаголовок «Вторая весна» и продолжит историю, оборвавшуюся на драматичном финале первого. После исчезновения Лехи на войне его жена Катя отказывается верить в гибель мужа и продолжает ждать его возвращения.

«Отпечатки»

Источник: кадр из сериала «Отпечатки» (18+), реж. Сергей Филатов, 2026 год

Детективная драма о следователе Яне Князевой, которая расследует серию жестоких убийств, связанных с ее прошлым в детском доме. Улики постепенно выводят героиню на бывших воспитанников, и каждое новое открытие становится для нее не только профессиональным вызовом, но и личным испытанием. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев.

«Резервация»

Источник: кадр из сериала «Резервация» (16+), реж. Алексей Андрианов, 2026 год

Фантастический триллер-антиутопия, в центре которого бывший полицейский, пытающийся найти детей, таинственно исчезнувших в зоне аномалии. На этой территории не работает связь, нарушены привычные законы реальности и происходит нечто, что не поддается логическому объяснению. Главные роли исполнили Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова.

«Майор Гром: Игра против правил»

Источник: кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил» (18+), реж. Соберсаша, 2026 год

Сериал расширит комикс-вселенную о петербургском следователе и объединит сюжетные линии фильмов «Чумной Доктор» (12+), «Игра» (16+) и приквела «Трудное детство» (18+). Зрителям подробнее покажут прошлое Игоря Грома и его противостояние с антагонистами, оставшимися за кадром полнометражных картин. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но создатели обещают появление новых персонажей и более жесткий формат.

«Сергий против нечисти. Зов предков», 4-й сезон

Источник: кадр из сериала «Сергий против нечисти. Зов предков» (18+), реж. Кирилл Кузин, Андрей Волгин, Максим Кондратенко, с 2022-го по настоящее время

Четвертый сезон сериала продолжит историю охотника за нечистью Сергия и капитана полиции Кати Земцовой. На этот раз героев занесет в Татарстан, где им предстоит столкнуться с персонажами местного фольклора. По сюжету Катя находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей и вместе с Сергием отправляется в Казань. К своим ролям вернутся Лукерья Ильяшенко и Роман Маякин, в касте также заявлены Ирина Розанова и Дмитрий Куличков, а новых персонажей сыграют Аскар Ильясов, Роза Хайруллина и Ольга Макеева.