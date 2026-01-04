Дрессированные тигры, лемуры и баобабы: как путешественница побывала на Мадагаскаре и Маврикии и что там увидела

Источник: Городские медиа

Яна Ефременко, путешественница из Барнаула, вот уже более 20 лет работает в сфере туризма. Последние 3 года она создает необычные авторские маршруты и собирает группу единомышленников, желающих необычно провести свой отпуск. В видео она рассказала NGS22.RU о том, как съездила на Мадагаскар и Маврикий и почему плавание с китами и общение с лемурами не так просто организовать.

Мадагаскар — крупнейшее в мире государство, которое занимает целый остров в Индийском океане и знакомо многим благодаря одноименному мультфильму. Его столица — Антананариву, а численность населения всего острова составляет 28,2 миллиона человек.

Тур на Мадагаскар любительнице ярких приключений пришлось планировать за полгода, при этом подключая и местных гидов. Добираться, к слову, тоже пришлось с несколькими пересадками через Дубай. Одной из первых запланированных активностей у туристов стала поездка в национальный парк, где живут лемуры. По словам Яны, от этой встречи были в восторге даже те, кто и вовсе признавался, что не любит животных.

«Они такие разные: у кого-то более мягкая шерстка, у кого-то более жесткая, характеры совершенно различные. Живое общение с ними мне доставило огромное удовольствие», — рассказала Яна.