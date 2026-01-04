НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

южн.

 741мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
«Умные решения»
В ДТП погиб молодой водитель
Кто ездит в Переславль на выходные
«Ретро Ярославль»
Чек-лист важных обследований
Афиша развлечений на 4 января
Ребенок устроил заезд на иномарке: видео
Развлечения Дрессированные тигры, лемуры и баобабы: как путешественница побывала на Мадагаскаре и Маврикии и что там увидела

Дрессированные тигры, лемуры и баобабы: как путешественница побывала на Мадагаскаре и Маврикии и что там увидела

Яна посетила больше 50 стран, но эта поездка стала для нее одной из самых запоминающихся

59
Источник:

Городские медиа

Яна Ефременко, путешественница из Барнаула, вот уже более 20 лет работает в сфере туризма. Последние 3 года она создает необычные авторские маршруты и собирает группу единомышленников, желающих необычно провести свой отпуск. В видео она рассказала NGS22.RU о том, как съездила на Мадагаскар и Маврикий и почему плавание с китами и общение с лемурами не так просто организовать.

Мадагаскар — крупнейшее в мире государство, которое занимает целый остров в Индийском океане и знакомо многим благодаря одноименному мультфильму. Его столица — Антананариву, а численность населения всего острова составляет 28,2 миллиона человек.

Тур на Мадагаскар любительнице ярких приключений пришлось планировать за полгода, при этом подключая и местных гидов. Добираться, к слову, тоже пришлось с несколькими пересадками через Дубай. Одной из первых запланированных активностей у туристов стала поездка в национальный парк, где живут лемуры. По словам Яны, от этой встречи были в восторге даже те, кто и вовсе признавался, что не любит животных.

«Они такие разные: у кого-то более мягкая шерстка, у кого-то более жесткая, характеры совершенно различные. Живое общение с ними мне доставило огромное удовольствие», — рассказала Яна.

За время пребывания на островах путешественница успела поплавать с китами в открытом океане и даже погладить львов.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Путешествие Мадагаскар Маврикий
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
12 минут
Интересно, какие впечатления её ждут в цивилизованных странах, если даже там она находит что-то особенное.
Гость
13 минут
Здорово, что Яна делится своими историями!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем