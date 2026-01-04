НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Тест на интеллект: если ответите на 8 из 10 вопросов, значит, вы невероятно умны от природы

Тест на интеллект: если ответите на 8 из 10 вопросов, значит, вы невероятно умны от природы

А еще у вас отличное чувство юмора

42
Мало родиться умным, интеллект нужно еще и развивать! | Источник: FreepikМало родиться умным, интеллект нужно еще и развивать! | Источник: Freepik

Мало родиться умным, интеллект нужно еще и развивать!

Источник:

Freepik

Вы разбираетесь в видах растений, любите наблюдать за природой и животными, а может, умеете предсказать дождь по поведению птиц или цвету заката?

Если да, то, возможно, у вас высоко развит так называемый натуралистический интеллект. Это один из типов интеллекта по теории Говарда Гарднера — он отвечает за способность распознавать, классифицировать и понимать законы окружающего мира и проявляется в интересе к биологии, геологии, географии, астрономии и экологии.

Хотите оценить свой природный интеллект, проверить свою наблюдательность и знания о мире, в котором мы живем? Тогда пройдите этот тест от «Доктора Питера». Но имейте в виду — успеха добьются лишь те, кто обладает хорошим чувством юмора.

Тест
Проверьте свой природный интеллект
1 / 10

Какое живое существо — самое громкое на Земле относительно своих размеров?

  • Комар

  • Водяной клоп

  • Горилла

  • Сосед с перфоратором в субботу утром

ПО ТЕМЕ
Анна МайскаяАнна Майская
Анна Майская
медицина, психология
Тест Интеллект Природа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
5 минут
Интересно, а как они определяют, кто «невероятно умён»?
Гость
2 минуты
Чувство юмора в статье приплетено просто так, или это серьёзный критерий?
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем