Тест на интеллект: если ответите на 8 из 10 вопросов, значит, вы невероятно умны от природы

Мало родиться умным, интеллект нужно еще и развивать! Источник: Freepik

Вы разбираетесь в видах растений, любите наблюдать за природой и животными, а может, умеете предсказать дождь по поведению птиц или цвету заката?

Если да, то, возможно, у вас высоко развит так называемый натуралистический интеллект. Это один из типов интеллекта по теории Говарда Гарднера — он отвечает за способность распознавать, классифицировать и понимать законы окружающего мира и проявляется в интересе к биологии, геологии, географии, астрономии и экологии.

Хотите оценить свой природный интеллект, проверить свою наблюдательность и знания о мире, в котором мы живем? Тогда пройдите этот тест от «Доктора Питера». Но имейте в виду — успеха добьются лишь те, кто обладает хорошим чувством юмора.