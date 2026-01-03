Боню унесло в океан, а Никас Сафронов был готов к смерти: новости из мира шоу-бизнеса

Никас Сафронов убегал в джунглях под крики диких животных Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Не все звездные пары смогли пережить 2025 год. Жена Виктора Логинова подала на развод и обвинила супруга в насилии. Лера Кудрявцева поделилась тревожными итогами года, а Боня едва не утонула за границей. В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло в мире шоу-бизнеса за последние семь дней.

Жена Виктора Логинова обвинила его в насилии

Жена актера Виктора Логинова Мария Гуськова объявила о намерении развестись с супругом после пяти лет брака. Девушка опубликовала эмоциональное видео о том, что произошло.

«Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление», — заявила Гуськова.

Источник: guskova.maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отдельно актриса затронула тему жестокого обращения со стороны супруга. По ее словам, долгое время она предпочитала молчать о происходящем.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов подтвердил расставание с женой и резко высказался о бывшей супруге. В интервью StarHit актер назвал Марию психически нездоровым человеком.

Лепс распродает недвижимость

Певец Григорий Лепс выставил на продажу два своих дома в Подмосковье. За семейное гнездышко и музыкальную студию он просит 1,5 миллиарда рублей (550 млн по другим источникам).

Свою резиденцию в тайском стиле певец начал строить в 2010 году. Сначала появился основной дом, где они жили вместе с женой и детьми. Через пять лет Лепс отгрохал рядом еще один коттедж в такой же стилистике и отвел его под свое рабочее пространство.

Источник: www.terra.ru

Как рассказывал сам певец, после развода первый дом уже давно пустует, а сам он живет во втором в одной из комнат рядом со студией.

Беременная Лерчек попала в больницу

Беременную Валерию Чекалину, известную в блоге как Лерчек, экстренно госпитализировали. Об этом сообщил ее жених Луис Сквиччиарини в своих соцсетях. Он выложил фотографию девушки в больничной палате.

«Валерию госпитализировали и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу, операция прошла хорошо», — прокомментировал Луис.

Беременную блогершу Лерчек экстренно госпитализировали второй раз за неделю Источник: im__lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У девушки были сильные боли последние два дня, особенно по ночам. С ребенком, по его словам, всё хорошо. В последний раз Чекалину экстренно госпитализировали 23 декабря из-за угрозы выкидыша.

Самойлова боялась заговорить о разводе с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова не решалась заводить разговор о разводе с супругом. Об этом стало известно в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» На VK Видео.

После совместного отдыха и конной прогулки Самойлова заявила, что Джиган пытается быть лучшим, из-за чего она боится начинать обсуждение о расставании.

«Время идет, и теперь я как будто отступила и не понимаю, как подступиться к этому разговору. Денис сейчас делает всё, чтобы быть хорошим, и вот он такой хороший, готов на всё ради меня. И я должна ему сказать, что это всё не поможет. И должна сказать, какими должны быть обстоятельства, чтобы я открыла рот и произнесла это, я пока что просто даже себе не представляю», — поделилась звезда.

В октябре 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Рэпер пытался вернуть супругу, но она была непреклонна.

Уилла Смита обвинили в домогательствах

Американский музыкант Брайан Кинг Джозеф подал иск против актера Уилла Смита в суд Лос-Анджелеса, передает телеканал Fox News. Он утверждает, что звезда якобы целенаправленно входил к нему в доверие ради последующих сексуальных домогательств.

По словам Джозефа, речь идет не об одном эпизоде, а о «модели хищнического поведения». После того как Джозеф пожаловался работодателю, его якобы уволили. Теперь он требует компенсацию морального, финансового и репутационного ущерба.

Шпица рассказала о потере ребенка

Актриса Екатерина Шпица рассказала, что потеряла ребенка во время беременности. Об этом она призналась в подкасте «Переговорка».

«Природа распорядилась по-своему. Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован, даже очень молодые пары. Это и есть естественный отбор», — сказала актриса.

Однако Екатерина успела рассказать 12-летнего сыну о скором пополнении, из-за чего после столкнулась с хейтом в соцсетях. Комментаторы критиковали звезду за то, что она поделилась новостью с мальчиком слишком рано.

Наталья Бардо исполнила главное желание на Новый год

Актриса Наталья Бардо прямо в канун Нового года рассказала о беременности. Креативное видео об этом она опубликовала в своих социальных сетях.

В начале ролика Наталья стоит у елки. Затем к ней подходит ее партнер режиссер Марюс Вайсберг. Он становится перед актрисой на колено и протягивает коробочку, в которой находится кольцо.

Источник: Starhit.ru / Telegram

«Малыш, роди мне ребенка, пожалуйста. Роди мне дочку, прошу тебя», — сказал Марюс.

В конце видео Бардо стоит уже с заметно округлившимся животиком.

Боня чуть не утонула в Коста-Рике

Купание в океане в Коста-Рике для блогера и телеведущей Виктории Бони чуть не стало последним. Она показала своего спасителя.

«Мы пошли плавать, была почва под ногами — я люблю прыгать на волнах. И нас вынесло в другую сторону, причем я понимаю, что я не одна. Ребята уплыли на берег — парням проще, а я пытаюсь пойти вбок, потому что я знаю, что иногда засасывает вода. У меня сбилось дыхание: только делаю вдох — вторая волна. И мне не хватало кислорода, чтобы прийти в себя», — сказала Боня.

Источник: Starhit.ru / Telegram

К счастью, неподалеку оказались серферы, и когда девушка подняла руку и позвала на помощь, сразу пять человек поплыли к ней, затащили ее на доску.

На другом видео Виктория показала спасителя, вытащившего ее из воды.

«Вот, кто спас мою жизнь», — сказала она, уточнив, что юношу зовут Джордж.

Никас Сафронов рассказал, как попал в передрягу в Африке

Художник Никас Сафронов любит путешествовать зимой и однажды отправился в Африку. Он рассказал, как чуть не стал закуской для львов в Новый год.

Из-за форс-мажора художнику пришлось вместе со спутниками идти через джунгли, пишет Общественная Служба Новостей.

«И тут начался целый ансамбль: крик гиен, рычание львов. Я вспомнил, что хищники ночью выходят на охоту. Я начал уже прощаться с жизнью, подумал, что буду съеден прайдом львов или стаей гиен. Но в Новый год чудеса всё же случаются. Спустя 15 минут диких воплей всё прекратилось. Но мы на тот момент уже сидели на дереве», — сказал Сафронов.

2025 год довел Леру Кудрявцеву до психолога

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела свои личные итоги 2025 года. Она рассказала, что в ушедшем году впервые обратилась за помощью к психологу. А еще ей приходилось терпеть боль из-за постоянных ударов судьбы.

«Сложный год был. Странный. На многое открыл глаза, многих высветил. Я впервые занималась с психологом, с ужасом наблюдала за людьми и как меняется реальность. Жалил меня нещадно. Было больно», — написала Лера на своей странице в соцсетях.

Весь год звезда рассказывала о сложном периоде в отношениях с мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Ей пришлось непросто из-за его алкогольной зависимости.