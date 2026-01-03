НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

2 м/c,

вос.

 741мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 3 января
«Умные решения»
Учитель возродил глубинку
Кто ездит в Переславль на выходные
Переименование деревень
Чек-лист важных обследований
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Погода на первые дни января
Развлечения Боню унесло в океан, а Никас Сафронов был готов к смерти: новости из мира шоу-бизнеса

Боню унесло в океан, а Никас Сафронов был готов к смерти: новости из мира шоу-бизнеса

Что происходило в жизни селебрити на этой неделе

106
Никас Сафронов убегал в джунглях под крики диких животных | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Никас Сафронов убегал в джунглях под крики диких животных | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Никас Сафронов убегал в джунглях под крики диких животных

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Не все звездные пары смогли пережить 2025 год. Жена Виктора Логинова подала на развод и обвинила супруга в насилии. Лера Кудрявцева поделилась тревожными итогами года, а Боня едва не утонула за границей. В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло в мире шоу-бизнеса за последние семь дней.

Жена Виктора Логинова обвинила его в насилии 

Жена актера Виктора Логинова Мария Гуськова объявила о намерении развестись с супругом после пяти лет брака. Девушка опубликовала эмоциональное видео о том, что произошло. 

«Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление», — заявила Гуськова.

Источник:

guskova.maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отдельно актриса затронула тему жестокого обращения со стороны супруга. По ее словам, долгое время она предпочитала молчать о происходящем.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов подтвердил расставание с женой и резко высказался о бывшей супруге. В интервью StarHit актер назвал Марию психически нездоровым человеком.

Лепс распродает недвижимость 

Певец Григорий Лепс выставил на продажу два своих дома в Подмосковье. За семейное гнездышко и музыкальную студию он просит 1,5 миллиарда рублей (550 млн по другим источникам).

Свою резиденцию в тайском стиле певец начал строить в 2010 году. Сначала появился основной дом, где они жили вместе с женой и детьми. Через пять лет Лепс отгрохал рядом еще один коттедж в такой же стилистике и отвел его под свое рабочее пространство.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Как рассказывал сам певец, после развода первый дом уже давно пустует, а сам он живет во втором в одной из комнат рядом со студией.

Беременная Лерчек попала в больницу 

Беременную Валерию Чекалину, известную в блоге как Лерчек, экстренно госпитализировали. Об этом сообщил ее жених Луис Сквиччиарини в своих соцсетях. Он выложил фотографию девушки в больничной палате.

«Валерию госпитализировали и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу, операция прошла хорошо», — прокомментировал Луис.

Беременную блогершу Лерчек экстренно госпитализировали второй раз за неделю | Источник: im__lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Беременную блогершу Лерчек экстренно госпитализировали второй раз за неделю | Источник: im__lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Беременную блогершу Лерчек экстренно госпитализировали второй раз за неделю

Источник:

im__lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У девушки были сильные боли последние два дня, особенно по ночам. С ребенком, по его словам, всё хорошо. В последний раз Чекалину экстренно госпитализировали 23 декабря из-за угрозы выкидыша.

Самойлова боялась заговорить о разводе с Джиганом 

Блогер Оксана Самойлова не решалась заводить разговор о разводе с супругом. Об этом стало известно в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» На VK Видео.

После совместного отдыха и конной прогулки Самойлова заявила, что Джиган пытается быть лучшим, из-за чего она боится начинать обсуждение о расставании.

«Время идет, и теперь я как будто отступила и не понимаю, как подступиться к этому разговору. Денис сейчас делает всё, чтобы быть хорошим, и вот он такой хороший, готов на всё ради меня. И я должна ему сказать, что это всё не поможет. И должна сказать, какими должны быть обстоятельства, чтобы я открыла рот и произнесла это, я пока что просто даже себе не представляю», — поделилась звезда.

В октябре 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Рэпер пытался вернуть супругу, но она была непреклонна. 

Уилла Смита обвинили в домогательствах 

Американский музыкант Брайан Кинг Джозеф подал иск против актера Уилла Смита в суд Лос-Анджелеса, передает телеканал Fox News. Он утверждает, что звезда якобы целенаправленно входил к нему в доверие ради последующих сексуальных домогательств.

По словам Джозефа, речь идет не об одном эпизоде, а о «модели хищнического поведения». После того как Джозеф пожаловался работодателю, его якобы уволили. Теперь он требует компенсацию морального, финансового и репутационного ущерба.

Шпица рассказала о потере ребенка

Актриса Екатерина Шпица рассказала, что потеряла ребенка во время беременности. Об этом она призналась в подкасте «Переговорка».

«Природа распорядилась по-своему. Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован, даже очень молодые пары. Это и есть естественный отбор», — сказала актриса. 

Однако Екатерина успела рассказать 12-летнего сыну о скором пополнении, из-за чего после столкнулась с хейтом в соцсетях. Комментаторы критиковали звезду за то, что она поделилась новостью с мальчиком слишком рано. 

Наталья Бардо исполнила главное желание на Новый год 

Актриса Наталья Бардо прямо в канун Нового года рассказала о беременности. Креативное видео об этом она опубликовала в своих социальных сетях.

В начале ролика Наталья стоит у елки. Затем к ней подходит ее партнер режиссер Марюс Вайсберг. Он становится перед актрисой на колено и протягивает коробочку, в которой находится кольцо. 

Источник:

Starhit.ru / Telegram

«Малыш, роди мне ребенка, пожалуйста. Роди мне дочку, прошу тебя», — сказал Марюс.

В конце видео Бардо стоит уже с заметно округлившимся животиком. 

Боня чуть не утонула в Коста-Рике

Купание в океане в Коста-Рике для блогера и телеведущей Виктории Бони чуть не стало последним. Она показала своего спасителя. 

«Мы пошли плавать, была почва под ногами — я люблю прыгать на волнах. И нас вынесло в другую сторону, причем я понимаю, что я не одна. Ребята уплыли на берег — парням проще, а я пытаюсь пойти вбок, потому что я знаю, что иногда засасывает вода. У меня сбилось дыхание: только делаю вдох — вторая волна. И мне не хватало кислорода, чтобы прийти в себя», — сказала Боня.

Источник: Starhit.ru / Telegram Источник: Starhit.ru / Telegram
Источник:

Starhit.ru / Telegram

К счастью, неподалеку оказались серферы, и когда девушка подняла руку и позвала на помощь, сразу пять человек поплыли к ней, затащили ее на доску.

На другом видео Виктория показала спасителя, вытащившего ее из воды.

«Вот, кто спас мою жизнь», — сказала она, уточнив, что юношу зовут Джордж.

Никас Сафронов рассказал, как попал в передрягу в Африке 

Художник Никас Сафронов любит путешествовать зимой и однажды отправился в Африку. Он рассказал, как чуть не стал закуской для львов в Новый год. 

Из-за форс-мажора художнику пришлось вместе со спутниками идти через джунгли, пишет Общественная Служба Новостей.

«И тут начался целый ансамбль: крик гиен, рычание львов. Я вспомнил, что хищники ночью выходят на охоту. Я начал уже прощаться с жизнью, подумал, что буду съеден прайдом львов или стаей гиен. Но в Новый год чудеса всё же случаются. Спустя 15 минут диких воплей всё прекратилось. Но мы на тот момент уже сидели на дереве», — сказал Сафронов.

2025 год довел Леру Кудрявцеву до психолога 

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела свои личные итоги 2025 года. Она рассказала, что в ушедшем году впервые обратилась за помощью к психологу. А еще ей приходилось терпеть боль из-за постоянных ударов судьбы.

«Сложный год был. Странный. На многое открыл глаза, многих высветил. Я впервые занималась с психологом, с ужасом наблюдала за людьми и как меняется реальность. Жалил меня нещадно. Было больно», — написала Лера на своей странице в соцсетях.

Весь год звезда рассказывала о сложном периоде в отношениях с мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Ей пришлось непросто из-за его алкогольной зависимости.

Тем не менее телеведущая заявила, что благодарна 2025 году за опыт, который он ей подарил, несмотря на все трудности.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Шоу-бизнес Виктория Боня Лера Кудрявцева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем