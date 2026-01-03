НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Год больших перемен»: Тамара Глоба рассказала, к чему готовиться в 2026-м

«Год больших перемен»: Тамара Глоба рассказала, к чему готовиться в 2026-м

Пока одним выпадет шанс вырваться вперед, другим придется срочно менять планы

52
2026 год открывает новый этап в жизни человечества, и важно понять, каким он будет

2026 год открывает новый этап в жизни человечества, и важно понять, каким он будет

Источник:

Стрелец-Молодец / Vk.com

Каждый год хочется думать, что с новым календарем наступает новая жизнь. И в 2026 году, по словам Тамары Глобы, так и будет. В интервью Надежде Стрелец астролог выразила надежду, что год Огненной Лошади будет временем крупных перемен и решительных действий. Всем, кому хочется славы, любви, власти и денег, нельзя отсиживаться в темном углу и надеяться на авось — нужно предпринимать решительные действия. А что ждет именно вас в 2026 году — читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.

Тамара Глоба

Год больших перемен. 2026 год открывает для нас совершенно новое время.

Тамара Глоба

астролог
  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

От Овнов 2026 год потребует концентрации и внимательности ко всему, что происходит вокруг. Это время, когда важно не разбрасываться своим временем, ресурсами. Год не самый простой эмоционально, но очень честный, когда лишние люди уйдут сами, а рядом останутся только те, на кого можно положиться.

С финансами возможны колебания: где-то придется затянуть пояс, а где-то появятся реальные шансы хорошо заработать. Возможностей будет много — для доходов, вложений и личного роста. Особенно удачными могут стать дела, связанные с поездками или работой вдали от дома.

В личной жизни год обещает яркие события. Если вы были одни, есть шанс встретить любовь. Если отношения уже есть, они могут выйти на новый уровень и дать свежий импульс. Год в целом творческий и результативный, но с друзьями возможны разногласия. Круг общения обновится — и это пойдет вам на пользу.

2

Телец

2026 год обещает Тельцам много возможностей, особенно для обучения и поездок. Легко будут даваться проекты, связанные с литературой и журналистикой. Если захотите написать роман или пойти на писательские курсы, лучшее время для этого — летом.

— В начале весны Тельцу нужно обратить внимание на проблемы с близкими. Это также коснется периода в конце лета, когда Телец может потерять отношения со старыми друзьями, — предупреждает Тамара Глоба.

В карьере ждут перемены: сначала они могут пугать, но постепенно принесут вам много приятных бонусов. Осенью работа в коллективе будет особенно продуктивной, и вы почувствуете, что вас ценят больше, чем ожидали.

Во второй половине года на любовном фронте ждут приятные сюрпризы, могут вернуться люди из прошлого, а уже существующие отношения станут крепче. Главное — уделять внимание партнерам и семье, особенно в осенний период.

Вопросы недвижимости и имущества складываются удачно, но будьте осторожны с домом в августе — возможны мелкие проблемы.

3

Близнецы

Для Близнецов 2026 год будет нейтральным, но интересным. Вас ждут успехи в учебе, неожиданные поездки. Также в новом году произойдут перемены в семье — в вашу жизнь войдут новые люди.

Особенно интересным будет февраль. Поездки и путешествия сложатся удачно, но будьте внимательны на дорогах. Вторая половина месяца и начало марта — хороший период, чтобы перестраивать работу или бизнес.

Август, сентябрь и октябрь — идеальное время для работы и личной жизни. Встречи могут стать важными и неожиданно приятными.

— В декабре будет немало спорных вопросов. И нужно обратить внимание на проблемы и дела родителей, — поделилась Тамара Глоба.

4

Рак

Раки в 2026 году на высоте. Удачное время, чтобы поднять свой авторитет и показать всем, на что вы способны. В начале года возможны споры, особенно вокруг вашей репутации, так что будьте внимательны в словах и действиях. Год в целом дает рост, развитие и интересные перспективы, главное — не упускать возможности и быть внимательным к деталям.

Зима и весна отлично подходят для поездок и работы вдали от дома. Новые партнеры и возможности помогут продвигать дела, но сохраняйте бдительность.

— Будьте внимательны в дорогах, потому что могут быть проблемы с правоохранительными органами. Ни в коем случае нельзя допускать каких-то ошибок в других странах, потому что в путешествиях могут быть претензии, если человек не знает законов, — предостерегает астролог.

В конце марта и в апреле будут трудности на работе. Важно быть внимательным к словам, действиям и цифрам. Весна и лето — время новых знаний и зарождения интересных проектов.

Май и летний период удачны для любви, новых отношений и рождения детей. Доходы будут стабильны, в семье будут царить гармония и взаимопонимание.

5

Лев

2026 год станет для Львов особенно удачным. Вы уже ощущаете новые перспективы, которые он открывает. Удачу принесут путешествия и дела за пределами родного города.

— Апрель приносит дальние дороги. Они могут быть трудными, но они дают финансовую реализацию, поэтому за дела нужно браться, — считает Тамара Глоба.

В марте вы можете столкнуться с финансовыми трудностями, но именно это время вы сможете посвятить духовному развитию. Еще один непростой период — в середине года. В это время придется отстаивать свои идеи и возможности. К счастью, друзья будут рядом и помогут достигать целей.

Осенью вас ждут новые знакомства и укрепление родственных связей. Люди рядом с вами помогут вам воплотить в жизнь многие ваши задумки, главное — сумейте договориться с ними.

6

Дева

В 2026 году Девы получат долгожданную передышку после череды трудностей. Хотя старые проблемы еще будут иногда напоминать о себе.

— Глобально для Дев год двойственный. Он и успешный, но и трудный. Поэтому то, что сделали они в прошлом, весь накопленный опыт принесет им успех и прекрасные возможности, — отмечает астролог.

Конец января и первая половина февраля — отличное время для работы, запуска новых проектов. Но даже во время насыщенных рабочих будней не забывайте следить за своим здоровьем. В марте дополнительных проблем подкинет вторая половинка, возможны конфликты и разногласия. Но если вы сможете преодолеть их — вам ничего не будет страшно.

Самые удачные периоды — конец весны и лето. Единственное, в августе стоит быть осторожным с финансами и дорогами, возможны потери.

7

Весы

Для Весов наступает время важных перемен и перехода на новый уровень. В центре внимания будет карьера. В первые месяцы года произойдет перестройка, вы получите новые задачи, столкнетесь с неожиданными вызовами.

— Это один из тех знаков, для кого год будет интересный, поворотный. Это время планов на будущее, — поделилась Тамара Глоба.

В феврале важно быть внимательными к близким — возможны напряженные ситуации с детьми или любимыми, но именно ваша забота поможет всё преодолеть. В марте будьте аккуратны с деньгами и рабочими проектами, лучше не торопитесь и проверяйте всё несколько раз.

Весна не обойдется без трудностей с партнерами и соперниками. Возможны недопонимания, которые получится решить только благодаря помощи друзей и коллег. Вторая половина года подарит новые возможности для работы, творчества и личных отношений, а также шанс укрепить связи с близкими.

8

Скорпион

Скорпионов ждет активный, насыщенный и многогранный год. Астролог отмечает, что уже с первых месяцев вы почувствуете, что многие трудности, недопонимания и предубеждения по отношению к вам остались в прошлом.

— Для рожденных под знаком Скорпиона — год хороший вдали от дома. Это удачное время для детей, внуков и зарождения чего-то нового, — подчеркивает астролог.

Свою первую поездку можно совершить уже в январе или феврале. Но также важно в этот период обратить внимание на жилищные вопросы: следите за имуществом и избегайте ненужных рисков. Со второй половины февраля начинается творческий и личный успех. Появятся новые люди, интересные идеи и возможности, которые откроют перед вами неожиданные горизонты.

Несмотря на то, что Скорпионов ждет финансовый успех и карьерный рост, без постоянного контроля со стороны руководства не обойтись. Оставайтесь сосредоточенным, несмотря ни на что, особое внимание стоит уделить работе в ноябре, чтобы избежать неприятностей.

9

Стрелец

Стрельцам в начале года придется столкнуться с недоверием со стороны людей, которых вы считали друзьями. Вас ждут разочарование и апатия, но вы сможете со всем справиться, если не будете поддаваться эмоциям.

— Для Стрельца год начнется с того, что потребуется много средств, и это будут немалые расходы. Нужно быть внимательным в дорогах. Возможна опасность в транспорте, в первую очередь она коснется третьей декады января, — предупреждает Тамара Глоба.

Летом Стрельцов ждет радость в личных отношениях. Осенью и в конце года на первый план выйдут сложности с деньгами — не вкладывайте финансы в рискованные проекты, и тогда вы сможете избежать многих неприятностей.

10

Козерог

Для Козерогов ключевая тема года — партнерство. В начале года многое будет крутиться вокруг близких. Помогая любимым и вкладываясь в семейные дела, вы неожиданно начнете продвигать и собственные планы.

При этом стартовать в 2026 году лучше осторожно. В январе возможны споры с начальством и людьми при власти. В середине месяца важно быть особенно внимательными и постоянно смотреть под ноги, чтобы не оступиться.

— Пограничный год для Козерога. Я бы сказала, что со второй половины года Козерог начинает строить свое новое материальное положение, потому что какие-то вещи будут ему не ясны, и здесь есть опасность потерь, — рассказала Тамара Глоба.

В феврале жизнь проверит вашу способность трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на провокации. В конце месяца лучше избегать вложений в недвижимость и сомнительные проекты. Март обещает много активностей, но будьте осторожны на дорогах, особенно в начале месяца. Учеба, выступления и интеллектуальные проекты пройдут успешно.

11

Водолей

В 2026 году у Водолеев на первый план выйдут работа и карьерный рост. Январь начнется не самым приятным образом, возможны проблемы со здоровьем и ощущение, что за спиной плетутся интриги. Но при этом рядом окажутся люди, которые поддержат вас в непростой период — среди них не только коллеги, но и начальство.

Январь непростой, но уже в третьей декаде появится резкий всплеск возможностей. К вам будет приковано внимание. В феврале вы сможете превратить свои планы и знания в деньги.

Летом накопленные средства и свободное время лучше посвятить учебе и саморазвитию.

12

Рыбы

Рыбы откроют себя в 2026 году с новой стороны. Время от времени у вас будут возникать сложности — особенно в вопросах здоровья и финансов, — но именно они подтолкнут к важным изменениям. Первая половина года обещает быть особенно удачной для творчества, поездок и дел, связанных с детьми. Это период вдохновения, когда многое будет получаться легко.

Январь начнется с дилеммы. Вам придется разрываться между собственными целями и желанием поддержать близких и друзей. Но уже к марту вам потребуется помощь близких. Дел станет больше, и все их нужно будет закончить как можно быстрее.

С конца марта и до июля — благоприятное время для любви. В июле стоит опереться на партнеров: даже неожиданные союзники помогут продвинуться вперед. Конец августа и начало сентября затронут личные переживания, от которых не стоит отмахиваться.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
3
Гость
7 минут
Интересно, какие перемены ждут меня лично?
Гость
4 минуты
Будем надеяться на лучшее, но к переменам надо быть готовыми.
Гость
