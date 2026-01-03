«Год больших перемен»: Тамара Глоба рассказала, к чему готовиться в 2026-м

Каждый год хочется думать, что с новым календарем наступает новая жизнь. И в 2026 году, по словам Тамары Глобы, так и будет. В интервью Надежде Стрелец астролог выразила надежду, что год Огненной Лошади будет временем крупных перемен и решительных действий. Всем, кому хочется славы, любви, власти и денег, нельзя отсиживаться в темном углу и надеяться на авось — нужно предпринимать решительные действия. А что ждет именно вас в 2026 году — читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Год больших перемен. 2026 год открывает для нас совершенно новое время.
Овен
От Овнов 2026 год потребует концентрации и внимательности ко всему, что происходит вокруг. Это время, когда важно не разбрасываться своим временем, ресурсами. Год не самый простой эмоционально, но очень честный, когда лишние люди уйдут сами, а рядом останутся только те, на кого можно положиться.
С финансами возможны колебания: где-то придется затянуть пояс, а где-то появятся реальные шансы хорошо заработать. Возможностей будет много — для доходов, вложений и личного роста. Особенно удачными могут стать дела, связанные с поездками или работой вдали от дома.
В личной жизни год обещает яркие события. Если вы были одни, есть шанс встретить любовь. Если отношения уже есть, они могут выйти на новый уровень и дать свежий импульс. Год в целом творческий и результативный, но с друзьями возможны разногласия. Круг общения обновится — и это пойдет вам на пользу.
Телец
2026 год обещает Тельцам много возможностей, особенно для обучения и поездок. Легко будут даваться проекты, связанные с литературой и журналистикой. Если захотите написать роман или пойти на писательские курсы, лучшее время для этого — летом.
— В начале весны Тельцу нужно обратить внимание на проблемы с близкими. Это также коснется периода в конце лета, когда Телец может потерять отношения со старыми друзьями, — предупреждает Тамара Глоба.
В карьере ждут перемены: сначала они могут пугать, но постепенно принесут вам много приятных бонусов. Осенью работа в коллективе будет особенно продуктивной, и вы почувствуете, что вас ценят больше, чем ожидали.
Во второй половине года на любовном фронте ждут приятные сюрпризы, могут вернуться люди из прошлого, а уже существующие отношения станут крепче. Главное — уделять внимание партнерам и семье, особенно в осенний период.
Вопросы недвижимости и имущества складываются удачно, но будьте осторожны с домом в августе — возможны мелкие проблемы.
Близнецы
Для Близнецов 2026 год будет нейтральным, но интересным. Вас ждут успехи в учебе, неожиданные поездки. Также в новом году произойдут перемены в семье — в вашу жизнь войдут новые люди.
Особенно интересным будет февраль. Поездки и путешествия сложатся удачно, но будьте внимательны на дорогах. Вторая половина месяца и начало марта — хороший период, чтобы перестраивать работу или бизнес.
Август, сентябрь и октябрь — идеальное время для работы и личной жизни. Встречи могут стать важными и неожиданно приятными.
— В декабре будет немало спорных вопросов. И нужно обратить внимание на проблемы и дела родителей, — поделилась Тамара Глоба.
Рак
Раки в 2026 году на высоте. Удачное время, чтобы поднять свой авторитет и показать всем, на что вы способны. В начале года возможны споры, особенно вокруг вашей репутации, так что будьте внимательны в словах и действиях. Год в целом дает рост, развитие и интересные перспективы, главное — не упускать возможности и быть внимательным к деталям.
Зима и весна отлично подходят для поездок и работы вдали от дома. Новые партнеры и возможности помогут продвигать дела, но сохраняйте бдительность.
— Будьте внимательны в дорогах, потому что могут быть проблемы с правоохранительными органами. Ни в коем случае нельзя допускать каких-то ошибок в других странах, потому что в путешествиях могут быть претензии, если человек не знает законов, — предостерегает астролог.
В конце марта и в апреле будут трудности на работе. Важно быть внимательным к словам, действиям и цифрам. Весна и лето — время новых знаний и зарождения интересных проектов.
Май и летний период удачны для любви, новых отношений и рождения детей. Доходы будут стабильны, в семье будут царить гармония и взаимопонимание.
Лев
2026 год станет для Львов особенно удачным. Вы уже ощущаете новые перспективы, которые он открывает. Удачу принесут путешествия и дела за пределами родного города.
— Апрель приносит дальние дороги. Они могут быть трудными, но они дают финансовую реализацию, поэтому за дела нужно браться, — считает Тамара Глоба.
В марте вы можете столкнуться с финансовыми трудностями, но именно это время вы сможете посвятить духовному развитию. Еще один непростой период — в середине года. В это время придется отстаивать свои идеи и возможности. К счастью, друзья будут рядом и помогут достигать целей.
Осенью вас ждут новые знакомства и укрепление родственных связей. Люди рядом с вами помогут вам воплотить в жизнь многие ваши задумки, главное — сумейте договориться с ними.
Дева
В 2026 году Девы получат долгожданную передышку после череды трудностей. Хотя старые проблемы еще будут иногда напоминать о себе.
— Глобально для Дев год двойственный. Он и успешный, но и трудный. Поэтому то, что сделали они в прошлом, весь накопленный опыт принесет им успех и прекрасные возможности, — отмечает астролог.
Конец января и первая половина февраля — отличное время для работы, запуска новых проектов. Но даже во время насыщенных рабочих будней не забывайте следить за своим здоровьем. В марте дополнительных проблем подкинет вторая половинка, возможны конфликты и разногласия. Но если вы сможете преодолеть их — вам ничего не будет страшно.
Самые удачные периоды — конец весны и лето. Единственное, в августе стоит быть осторожным с финансами и дорогами, возможны потери.
Весы
Для Весов наступает время важных перемен и перехода на новый уровень. В центре внимания будет карьера. В первые месяцы года произойдет перестройка, вы получите новые задачи, столкнетесь с неожиданными вызовами.
— Это один из тех знаков, для кого год будет интересный, поворотный. Это время планов на будущее, — поделилась Тамара Глоба.
В феврале важно быть внимательными к близким — возможны напряженные ситуации с детьми или любимыми, но именно ваша забота поможет всё преодолеть. В марте будьте аккуратны с деньгами и рабочими проектами, лучше не торопитесь и проверяйте всё несколько раз.
Весна не обойдется без трудностей с партнерами и соперниками. Возможны недопонимания, которые получится решить только благодаря помощи друзей и коллег. Вторая половина года подарит новые возможности для работы, творчества и личных отношений, а также шанс укрепить связи с близкими.
Скорпион
Скорпионов ждет активный, насыщенный и многогранный год. Астролог отмечает, что уже с первых месяцев вы почувствуете, что многие трудности, недопонимания и предубеждения по отношению к вам остались в прошлом.
— Для рожденных под знаком Скорпиона — год хороший вдали от дома. Это удачное время для детей, внуков и зарождения чего-то нового, — подчеркивает астролог.
Свою первую поездку можно совершить уже в январе или феврале. Но также важно в этот период обратить внимание на жилищные вопросы: следите за имуществом и избегайте ненужных рисков. Со второй половины февраля начинается творческий и личный успех. Появятся новые люди, интересные идеи и возможности, которые откроют перед вами неожиданные горизонты.
Несмотря на то, что Скорпионов ждет финансовый успех и карьерный рост, без постоянного контроля со стороны руководства не обойтись. Оставайтесь сосредоточенным, несмотря ни на что, особое внимание стоит уделить работе в ноябре, чтобы избежать неприятностей.
Стрелец
Стрельцам в начале года придется столкнуться с недоверием со стороны людей, которых вы считали друзьями. Вас ждут разочарование и апатия, но вы сможете со всем справиться, если не будете поддаваться эмоциям.
— Для Стрельца год начнется с того, что потребуется много средств, и это будут немалые расходы. Нужно быть внимательным в дорогах. Возможна опасность в транспорте, в первую очередь она коснется третьей декады января, — предупреждает Тамара Глоба.
Летом Стрельцов ждет радость в личных отношениях. Осенью и в конце года на первый план выйдут сложности с деньгами — не вкладывайте финансы в рискованные проекты, и тогда вы сможете избежать многих неприятностей.
Козерог
Для Козерогов ключевая тема года — партнерство. В начале года многое будет крутиться вокруг близких. Помогая любимым и вкладываясь в семейные дела, вы неожиданно начнете продвигать и собственные планы.
При этом стартовать в 2026 году лучше осторожно. В январе возможны споры с начальством и людьми при власти. В середине месяца важно быть особенно внимательными и постоянно смотреть под ноги, чтобы не оступиться.
— Пограничный год для Козерога. Я бы сказала, что со второй половины года Козерог начинает строить свое новое материальное положение, потому что какие-то вещи будут ему не ясны, и здесь есть опасность потерь, — рассказала Тамара Глоба.
В феврале жизнь проверит вашу способность трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на провокации. В конце месяца лучше избегать вложений в недвижимость и сомнительные проекты. Март обещает много активностей, но будьте осторожны на дорогах, особенно в начале месяца. Учеба, выступления и интеллектуальные проекты пройдут успешно.
Водолей
В 2026 году у Водолеев на первый план выйдут работа и карьерный рост. Январь начнется не самым приятным образом, возможны проблемы со здоровьем и ощущение, что за спиной плетутся интриги. Но при этом рядом окажутся люди, которые поддержат вас в непростой период — среди них не только коллеги, но и начальство.
Январь непростой, но уже в третьей декаде появится резкий всплеск возможностей. К вам будет приковано внимание. В феврале вы сможете превратить свои планы и знания в деньги.
Летом накопленные средства и свободное время лучше посвятить учебе и саморазвитию.
Рыбы
Рыбы откроют себя в 2026 году с новой стороны. Время от времени у вас будут возникать сложности — особенно в вопросах здоровья и финансов, — но именно они подтолкнут к важным изменениям. Первая половина года обещает быть особенно удачной для творчества, поездок и дел, связанных с детьми. Это период вдохновения, когда многое будет получаться легко.
Январь начнется с дилеммы. Вам придется разрываться между собственными целями и желанием поддержать близких и друзей. Но уже к марту вам потребуется помощь близких. Дел станет больше, и все их нужно будет закончить как можно быстрее.
С конца марта и до июля — благоприятное время для любви. В июле стоит опереться на партнеров: даже неожиданные союзники помогут продвинуться вперед. Конец августа и начало сентября затронут личные переживания, от которых не стоит отмахиваться.