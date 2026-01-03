«Год больших перемен»: Тамара Глоба рассказала, к чему готовиться в 2026-м

От Овнов 2026 год потребует концентрации и внимательности ко всему, что происходит вокруг. Это время, когда важно не разбрасываться своим временем, ресурсами. Год не самый простой эмоционально, но очень честный, когда лишние люди уйдут сами, а рядом останутся только те, на кого можно положиться.

С финансами возможны колебания: где-то придется затянуть пояс, а где-то появятся реальные шансы хорошо заработать. Возможностей будет много — для доходов, вложений и личного роста. Особенно удачными могут стать дела, связанные с поездками или работой вдали от дома.

В личной жизни год обещает яркие события. Если вы были одни, есть шанс встретить любовь. Если отношения уже есть, они могут выйти на новый уровень и дать свежий импульс. Год в целом творческий и результативный, но с друзьями возможны разногласия. Круг общения обновится — и это пойдет вам на пользу.