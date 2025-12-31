НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Новый год — 2026 Куда сходить в Ярославле 1 января — афиша праздничных гуляний

Куда сходить в Ярославле 1 января — афиша праздничных гуляний

Публикуем список городских мероприятий

374
Куда сходить в Ярославле 1 января | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда сходить в Ярославле 1 января | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда сходить в Ярославле 1 января

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие ярославцы после боя курантов и загадывания сокровенных желаний отправляются на улицу, чтобы присоединиться к массовым гуляниям. Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках. Кроме того, днем 1 января в Ярославле запланировано несколько активностей. Подробнее — в афише.

Новогодняя ночная программа в Ярославле

С 01:00 до 3:00 в городе будут проходить праздничные гуляния в разных районах города (18+). Для удобства жителей власти анонсировали запуск специального

Кировский район

  • Советская площадь.

Заволжский район

  • Площадь у Дома культуры «Энергетик»;

  • площадь у Дома культуры «Гамма».

Красноперекопский район

  • Площадь у Дворца культуры «Нефтяник».

Площадь Волкова (памятник Ф. Г. Волкову)

  • 13:00 — прогулка «1000-рублевый Ярославль и его старинные слободы» (6+). Экскурсия проводится по маршруту от Богоявленской площади до Федоровского храма. Цена билета — 2500 рублей, в стоимость входят услуги гида.

Волжский бульвар (памятник Н. А. Некрасову)

  • 14:00 — мероприятие «Трезвая пробежка» (6+). Забег начнется от памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

  • 17:00 — шоу «Цирк на воде: Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Музей-заповедник (Богоявленская площадь, 25к1)

  • 17:00 — экспресс-прогулка по Ярославлю, во время которой вы получите максимум информации о городе. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Стоимость билета — 1500 рублей с человека (в цену входят услуги гида).

Знаменская башня (ул. Свободы, 2а)

  • 17:00 — вечерняя прогулка по Ярославлю с гидом (6+). Продолжительность мероприятия — 2 часа, билет стоит 1500 рублей.

Советская площадь

  • 18:00 — интерактивная концертная программа «Иго-го-год идет, бьет копытом в новый 2026 год!» (0+). На празднике планируется разнообразие интерактивов: снежные конкурсы, семейные игры и эстафеты. Также на мероприятии будет выступать кавер группа «Супер — Хупер» (6+).

Напоминаем, что ранее мы публиковали полную афишу новогодних гуляний в Ярославле.


Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Афиша Новый год 1 января
Комментарии
3
Гость
1 час
Детские мероприятия в Ярославле — где же разнообразие для взрослых?
Гость
1 час
А почему бы не устроить прогулку по Волге, вместо традиционных гуляний на площади?

Гость
