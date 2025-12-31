Куда сходить в Ярославле 1 января — афиша праздничных гуляний

Многие ярославцы после боя курантов и загадывания сокровенных желаний отправляются на улицу, чтобы присоединиться к массовым гуляниям. Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках. Кроме того, днем 1 января в Ярославле запланировано несколько активностей. Подробнее — в афише.
Новогодняя ночная программа в Ярославле
С 01:00 до 3:00 в городе будут проходить праздничные гуляния в разных районах города (18+). Для удобства жителей власти анонсировали запуск специального
Кировский район
Советская площадь.
Заволжский район
Площадь у Дома культуры «Энергетик»;
площадь у Дома культуры «Гамма».
Красноперекопский район
Площадь у Дворца культуры «Нефтяник».
Площадь Волкова (памятник Ф. Г. Волкову)
13:00 — прогулка «1000-рублевый Ярославль и его старинные слободы» (6+). Экскурсия проводится по маршруту от Богоявленской площади до Федоровского храма. Цена билета — 2500 рублей, в стоимость входят услуги гида.
Волжский бульвар (памятник Н. А. Некрасову)
14:00 — мероприятие «Трезвая пробежка» (6+). Забег начнется от памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной.
Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)
17:00 — шоу «Цирк на воде: Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.
Музей-заповедник (Богоявленская площадь, 25к1)
17:00 — экспресс-прогулка по Ярославлю, во время которой вы получите максимум информации о городе. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Стоимость билета — 1500 рублей с человека (в цену входят услуги гида).
Знаменская башня (ул. Свободы, 2а)
17:00 — вечерняя прогулка по Ярославлю с гидом (6+). Продолжительность мероприятия — 2 часа, билет стоит 1500 рублей.
Советская площадь
18:00 — интерактивная концертная программа «Иго-го-год идет, бьет копытом в новый 2026 год!» (0+). На празднике планируется разнообразие интерактивов: снежные конкурсы, семейные игры и эстафеты. Также на мероприятии будет выступать кавер группа «Супер — Хупер» (6+).
Напоминаем, что ранее мы публиковали полную афишу новогодних гуляний в Ярославле.