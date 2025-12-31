Тест для настоящих знатоков: угадайте новогодний фильм по песне

Фильм без песни — как елка без украшений! И нередко композиция становится настолько знаковой, что разбуди вас ночью — без проблем скажете, где ее слышали. В наш сегодняшний плейлист попали 10 песен, которые вы точно слышали в новогодних фильмах — советских и российских. Вот только в каких именно — вам и предстоит угадать.
В какой сказке у злодеев есть собственная группа с хитом «Эй, бараночки-конфеты, бары-растабары! Мы — лесные „Самоцветы“, „Дикие Гитары“»?
«Морозко» (0+)
«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
«Снегурочка» (12+)
«Двенадцать месяцев» (0+)
Вокруг этой песни ходят легенды, и из-за эффекта Манделы ей даже приписывают слова, которых на самом деле нет. Откуда же строчки «Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре»?
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (16+)
«Старый Новый год» (0+)
«Карнавальная ночь» (0+)
«Карнавал» (12+)
Когда-то эта песня стала ответом на вопрос: «Когда люди поют?» Давайте вспомним, герой какого фильма напевал, украшая елку: «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин»?
«Джентльмены удачи» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (16+)
«Карьера Димы Горина» (6+)
«Эта веселая планета» (12+)
В каком рождественском фильме героиня встречает Новый год одна, а на фоне звучит «Над холодными ночами, над большими городами ты летишь ко мне»?
«Тариф новогодний» (18+)
«О чём еще говорят мужчины» (18+)
«Елки» (12+)
«Страна ОЗ» (18+)
Давайте вспомним еще одну зимнюю сказку. Ее героиня, гуляя по лесу, напевала: «Всё кукуешь, кукуешь, кукушечка, долгий век обещаешь мне, глупая». В каком фильме звучат эти строки?
«Золушка» (0+)
«Снегурочка» (0+)
«Двенадцать месяцев» (0+)
«Морозко» (0+)
Помните, в каком новогоднем фильме засветился король эстрады со своей песней «Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари»?
«Новогодние сваты» (12+)
«Елки 10» (12+)
«Самый Новый год!» (18+)
«Ирония судьбы. Продолжение» (18+)
В каком фильме герои едут на тройке и поют песню «И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль три белых коня, эх, три белых коня: декабрь, и январь, и февраль»?
«Эта веселая планета» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Карнавальная ночь» (0+)
«Чародеи» (0+)
Первоначально песню «Позвони мне, позвони» должна была исполнять сама актриса, но в итоге ее поет Жанна Рождественская. В каком это фильме?
«Ирония судьбы, или С легким паром» (16+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Карнавал» (12+)
«Чародеи» (0+)
Какой фильм заканчивается нарезкой из разных городов под песню Hi-Fi «О том, что время не властно, / Будет вечность гореть огнем. / Я знаю, всё не напрасно, / Пока мы будем с тобой вдвоем»?
«Елки» (12+)
«Елки 2» (12+)
«Елки 3» (6+)
«С Новым годом, мамы» (0+)
Последний вопрос для истинных знатоков. В каком советском фильме звучит песня «К Вам я иду сейчас через зал. Я пригласить хочу на танец Вас, и только Вас, и не случайно этот танец — вальс»?
«Карнавал» (0+)
«Чародеи» (0+)
«Как стать счастливым» (12+)
«Эта веселая планета» (12+)
