Тест для настоящих знатоков: угадайте новогодний фильм по песне

Тест для настоящих знатоков: угадайте новогодний фильм по песне

Отдельный квест — не начать напевать

26 029
Даже спустя 68 лет человечество не пришло к выводу: пять минут&nbsp;— это много или мало? | Источник: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1956 годДаже спустя 68 лет человечество не пришло к выводу: пять минут&nbsp;— это много или мало? | Источник: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1956 год

Даже спустя 68 лет человечество не пришло к выводу: пять минут — это много или мало?

Источник:

кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1956 год

Фильм без песни — как елка без украшений! И нередко композиция становится настолько знаковой, что разбуди вас ночью — без проблем скажете, где ее слышали. В наш сегодняшний плейлист попали 10 песен, которые вы точно слышали в новогодних фильмах — советских и российских. Вот только в каких именно — вам и предстоит угадать.

Пройден 10401 раз
1 / 10

В какой сказке у злодеев есть собственная группа с хитом «Эй, бараночки-конфеты, бары-растабары! Мы — лесные „Самоцветы“, „Дикие Гитары“»?

  • «Морозко» (0+)

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

  • «Снегурочка» (12+)

  • «Двенадцать месяцев» (0+)

2 / 10

Вокруг этой песни ходят легенды, и из-за эффекта Манделы ей даже приписывают слова, которых на самом деле нет. Откуда же строчки «Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре»?

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (16+)

  • «Старый Новый год» (0+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Карнавал» (12+)

3 / 10

Когда-то эта песня стала ответом на вопрос: «Когда люди поют?» Давайте вспомним, герой какого фильма напевал, украшая елку: «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин»?

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (16+)

  • «Карьера Димы Горина» (6+)

  • «Эта веселая планета» (12+)

4 / 10

В каком рождественском фильме героиня встречает Новый год одна, а на фоне звучит «Над холодными ночами, над большими городами ты летишь ко мне»?

  • «Тариф новогодний» (18+)

  • «О чём еще говорят мужчины» (18+)

  • «Елки» (12+)

  • «Страна ОЗ» (18+)

5 / 10

Давайте вспомним еще одну зимнюю сказку. Ее героиня, гуляя по лесу, напевала: «Всё кукуешь, кукуешь, кукушечка, долгий век обещаешь мне, глупая». В каком фильме звучат эти строки?

  • «Золушка» (0+)

  • «Снегурочка» (0+)

  • «Двенадцать месяцев» (0+)

  • «Морозко» (0+)

6 / 10

Помните, в каком новогоднем фильме засветился король эстрады со своей песней «Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари»?

  • «Новогодние сваты» (12+)

  • «Елки 10» (12+)

  • «Самый Новый год!» (18+)

  • «Ирония судьбы. Продолжение» (18+)

7 / 10

В каком фильме герои едут на тройке и поют песню «И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль три белых коня, эх, три белых коня: декабрь, и январь, и февраль»?

  • «Эта веселая планета» (12+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Чародеи» (0+)

8 / 10

Первоначально песню «Позвони мне, позвони» должна была исполнять сама актриса, но в итоге ее поет Жанна Рождественская. В каком это фильме?

  • «Ирония судьбы, или С легким паром» (16+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Карнавал» (12+)

  • «Чародеи» (0+)

9 / 10

Какой фильм заканчивается нарезкой из разных городов под песню Hi-Fi «О том, что время не властно, / Будет вечность гореть огнем. / Я знаю, всё не напрасно, / Пока мы будем с тобой вдвоем»?

  • «Елки» (12+)

  • «Елки 2» (12+)

  • «Елки 3» (6+)

  • «С Новым годом, мамы» (0+)

10 / 10

Последний вопрос для истинных знатоков. В каком советском фильме звучит песня «К Вам я иду сейчас через зал. Я пригласить хочу на танец Вас, и только Вас, и не случайно этот танец — вальс»?

  • «Карнавал» (0+)

  • «Чародеи» (0+)

  • «Как стать счастливым» (12+)

  • «Эта веселая планета» (12+)

А если вам понравится этот тест, советуем пройти и другие части:

Больше игр ищите в специальном разделе.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Новый год Песни Карнавал Ирония судьбы, или С легким паром! Тест Отдых Кино СССР Фильм Советский фильм Новогодний фильм Развлечение
