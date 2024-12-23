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Развлечения тест Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

Давайте уже создавать праздничное настроение

13 126
1 комментарий

А вы свою красавицу уже нарядили? А елку?

Источник:

До Нового года остались считанные дни, и мы категорически настроены встретить его как следует. Для этого и надо-то всего ничего: нарезать салаты, присмотреть рецепты праздничных напитков, нарядить елку и приготовиться к отдыху в ожидании чуда.

А ждать его куда интереснее и веселее вместе с нашими тестами. Например, с таким, что вы только что открыли. В нем мы объединили самые запоминающиеся елки из новогодних и рождественских фильмов. Ваша задача — угадать их по кадру. Справитесь? Давайте проверим!

ТЕСТПройден 5008 раз

Продолжаем заряжаться новогодним настроением вместе! Если вы прошли этот тест, советуем вам изучить, в чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу.

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Комментарии
1
Гость
21 декабря, 09:17
елочка вам нравится
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