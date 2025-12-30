НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Новогодние открытки — 2026: 40 теплых поздравлений для самых близких

Новогодние открытки — 2026: 40 теплых поздравлений для самых близких

С ними праздник будет еще душевнее

3 486
Совсем скоро можно будет говорить всем: «Давай уже после праздников», но без открыток магия не сработает

Совсем скоро можно будет говорить всем: «Давай уже после праздников», но без открыток магия не сработает

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новый год мы особенно ценим не только за то, что благодаря ему у нас появляется несколько законных выходных (а на этот раз их особенно много), а за то, что это время мы можем целиком посвятить себе и близким. Подвести итоги, наметить кое-какие планы, загадать желание и верить, что оно сбудется, и мечтать, как в детстве.

Возможно, благодаря всему этому и рождается то ощущение волшебства, которое обычно связывают с Новым годом. У нас появляется время остановиться, оглянуться и понять, что жизнь — она не только в работе и погоне за длинным рублем. Она — в тепле наших душ. И как бы далеко мы ни находились друг от друга, этим теплом особенно приятно делиться с близкими.

Чтобы вам было еще проще и приятнее им делиться, мы нарисовали новогодние открытки. В нашей подборке вы найдете 40 поздравлений на любой вкус. Вам останется только скачать открытки на Новый год — 2026 и отправить их тем, о ком думаете чаще всего.

И пусть ваш персональный новый год будет ярким и запоминающимся, а на пути у вас окажутся только радостные и приятные моменты.

Скачать открытку
Комментарии
5
с++
13 декабря, 04:22
Забавно, нейросетки в плане арта, ничего кроме лютой пошлятины сгенерировать уже не способны. Люди с тонким художественном вкусом уже давно об этом говорят, а глядя на открыточки выше, даже такой лапоть как Я ощутил тоже самое. Здесь похоже вовсю проявляется коллапс модели, по причине обучения на собственном ранее сгенерированном мусоре, о существовании которого так долго все говорили... Даже термин придумали, ИИ инбридинг.
Гость
13 декабря, 00:01
Отличные поздравления в статье, радуют душу!
