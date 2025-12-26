«Развидеть эту красоту не могу». Сибирячка впервые побывала в Москве перед Новым годом и показала, как украшена столица

Масштаб декораций в этом году удивляет и москвичей Источник: 72.RU

Жительница Тюмени перед Новым годом несколько дней провела в Москве. Центральные улицы столицы превратились в сказку: на каждом шагу украшения, наряженные елки, инсталляции. Возможно, вы видели в Сети ролики блогеров, где восхищаются масштабом декораций в этом году в столице. Читательница 72.RU удивлена не меньше — один только елочный шар размером с дом чего стоит.

Давайте вместе прогуляемся по Москве и посмотрим, как выглядит центр города.

«Я впервые была в предновогодней Москве. И теперь развидеть эту красоту не смогу! Просто всё светится, центр и есть огромная новогодняя игрушка. Фотографировать хочется у каждой елки, каждой скульптуры, в каждом уголке композиций. Хочется просто сидеть в этих праздничных локациях, попивать пряный и горячий глинтвейн, болтать с друзьями и загадывать желания», — делится впечатлениями сибирячка.

Почувствуйте атмосферу на видео Источник: 72.RU

Ярмарка на Красной площади. По центру — елка и Дед Мороз со Снегурочкой Источник: 72.RU

Кругом магазинчики, где можно купить выпечку, сладости, глинтвейн Источник: 72.RU

Ходят персонажи из сказок и предлагают сфотографироваться. Но люди подходят нечасто: незачем, когда кругом и так бесплатное пространство для фотосессии Источник: 72.RU

Хочется останавливаться, сидеть в кафе, пить глинтвейн и наблюдать за новогодней Москвой Источник: 72.RU

Это утреннее время. И каток, полный людей Источник: 72.RU

Поражает масштаб украшений Источник: 72.RU Источник: 72.RU

В Москве увидела настоящие арки — с пятиэтажный дом!» — комментирует тюменка.

Будто персонаж с советской открытки. Вы приглядитесь, у него даже щечки румяные! Источник: 72.RU

Елка на Красной площади Источник: 72.RU Источник: 72.RU

Источник: 72.RU Так украсили территорию возле НИИ Склифосовского. Там появился сад из нарядных елок и праздничная карусель Источник: 72.RU

Елочные украшения тоже хочется неспешно рассматривать Источник: 72.RU Источник: 72.RU

Источник: 72.RU

В центре сквера у НИИ Склифосовского установили большую инсталляцию в виде замка на горе под стеклянным куполом. Она имитирует игрушку «снежный шар» Источник: 72.RU

Буратино возле Центрального детского магазина Источник: 72.RU Этот огромный шар — игрушка-антистресс. Его приятно трогать Источник: 72.RU

«После Москвы кажется, что Тюмень совершенно не новогодняя, не яркая, не светящаяся. Просто пара объектов в разных частях центра. А очень хочется такой красоты, как в столице, у нас», — делится читательница. И рассказывает, как ее коллега заметила, что в Москве на одном трамвае огонечков больше, чем во всём их городе.

Источник: 72.RU

Это ненастоящие корни и земля. Зато как эффектно выглядят! Источник: 72.RU

В столице ни одной снежинки, периодически шел дождь. Новогоднее настроение создавали только декорации Источник: 72.RU