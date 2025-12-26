«Развидеть эту красоту не могу». Сибирячка впервые побывала в Москве перед Новым годом и показала, как украшена столица

Жительница Тюмени перед Новым годом несколько дней провела в Москве. Центральные улицы столицы превратились в сказку: на каждом шагу украшения, наряженные елки, инсталляции. Возможно, вы видели в Сети ролики блогеров, где восхищаются масштабом декораций в этом году в столице. Читательница 72.RU удивлена не меньше — один только елочный шар размером с дом чего стоит.
Давайте вместе прогуляемся по Москве и посмотрим, как выглядит центр города.
«Я впервые была в предновогодней Москве. И теперь развидеть эту красоту не смогу! Просто всё светится, центр и есть огромная новогодняя игрушка. Фотографировать хочется у каждой елки, каждой скульптуры, в каждом уголке композиций. Хочется просто сидеть в этих праздничных локациях, попивать пряный и горячий глинтвейн, болтать с друзьями и загадывать желания», — делится впечатлениями сибирячка.
В Москве увидела настоящие арки — с пятиэтажный дом!» — комментирует тюменка.
«После Москвы кажется, что Тюмень совершенно не новогодняя, не яркая, не светящаяся. Просто пара объектов в разных частях центра. А очень хочется такой красоты, как в столице, у нас», — делится читательница. И рассказывает, как ее коллега заметила, что в Москве на одном трамвае огонечков больше, чем во всём их городе.
А вам нравится, как украшен ваш город к Новому году?