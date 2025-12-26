НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Развидеть эту красоту не могу». Сибирячка впервые побывала в Москве перед Новым годом и показала, как украшена столица

«Развидеть эту красоту не могу». Сибирячка впервые побывала в Москве перед Новым годом и показала, как украшена столица

Что ее больше всего поразило

100
Масштаб декораций в этом году удивляет и москвичей

Масштаб декораций в этом году удивляет и москвичей

Источник:

72.RU

Жительница Тюмени перед Новым годом несколько дней провела в Москве. Центральные улицы столицы превратились в сказку: на каждом шагу украшения, наряженные елки, инсталляции. Возможно, вы видели в Сети ролики блогеров, где восхищаются масштабом декораций в этом году в столице. Читательница 72.RU удивлена не меньше — один только елочный шар размером с дом чего стоит.

Давайте вместе прогуляемся по Москве и посмотрим, как выглядит центр города.

«Я впервые была в предновогодней Москве. И теперь развидеть эту красоту не смогу! Просто всё светится, центр и есть огромная новогодняя игрушка. Фотографировать хочется у каждой елки, каждой скульптуры, в каждом уголке композиций. Хочется просто сидеть в этих праздничных локациях, попивать пряный и горячий глинтвейн, болтать с друзьями и загадывать желания», — делится впечатлениями сибирячка.

Почувствуйте атмосферу на видео

Источник:

72.RU

Ярмарка на Красной площади. По центру — елка и Дед Мороз со Снегурочкой

Ярмарка на Красной площади. По центру — елка и Дед Мороз со Снегурочкой

Источник:

72.RU

Кругом магазинчики, где можно купить выпечку, сладости, глинтвейн

Кругом магазинчики, где можно купить выпечку, сладости, глинтвейн

Источник:

72.RU

Ходят персонажи из сказок и предлагают сфотографироваться. Но люди подходят нечасто: незачем, когда кругом и так бесплатное пространство для фотосессии

Ходят персонажи из сказок и предлагают сфотографироваться. Но люди подходят нечасто: незачем, когда кругом и так бесплатное пространство для фотосессии

Источник:

72.RU

Хочется останавливаться, сидеть в кафе, пить глинтвейн и наблюдать за новогодней Москвой

Хочется останавливаться, сидеть в кафе, пить глинтвейн и наблюдать за новогодней Москвой

Источник:

72.RU

Это утреннее время. И каток, полный людей

Это утреннее время. И каток, полный людей

Источник:

72.RU

Поражает масштаб украшений

Поражает масштаб украшений

Источник:

72.RU

Источник: 72.RUИсточник: 72.RU
Источник:

72.RU

В Москве увидела настоящие арки — с пятиэтажный дом!» — комментирует тюменка.

Будто персонаж с советской открытки. Вы приглядитесь, у него даже щечки румяные!

Будто персонаж с советской открытки. Вы приглядитесь, у него даже щечки румяные!

Источник:

72.RU

Елка на Красной площади

Елка на Красной площади

Источник:

72.RU

Источник: 72.RUИсточник: 72.RU
Источник:

72.RU

Источник: 72.RUИсточник: 72.RU
Источник:

72.RU

Так украсили территорию возле НИИ Склифосовского. Там появился сад из нарядных елок и праздничная карусель

Так украсили территорию возле НИИ Склифосовского. Там появился сад из нарядных елок и праздничная карусель

Источник:

72.RU

Елочные украшения тоже хочется неспешно рассматривать

Елочные украшения тоже хочется неспешно рассматривать

Источник:

72.RU

Источник: 72.RUИсточник: 72.RU
Источник:

72.RU

Источник: 72.RUИсточник: 72.RU
Источник:

72.RU

В центре сквера у НИИ Склифосовского установили большую инсталляцию в виде замка на горе под стеклянным куполом. Она имитирует игрушку «снежный шар»

В центре сквера у НИИ Склифосовского установили большую инсталляцию в виде замка на горе под стеклянным куполом. Она имитирует игрушку «снежный шар»

Источник:

72.RU

Буратино возле Центрального детского магазина

Буратино возле Центрального детского магазина

Источник:

72.RU

Этот огромный шар — игрушка-антистресс. Его приятно трогать

Этот огромный шар — игрушка-антистресс. Его приятно трогать

Источник:

72.RU

«После Москвы кажется, что Тюмень совершенно не новогодняя, не яркая, не светящаяся. Просто пара объектов в разных частях центра. А очень хочется такой красоты, как в столице, у нас», — делится читательница. И рассказывает, как ее коллега заметила, что в Москве на одном трамвае огонечков больше, чем во всём их городе.

Источник: 72.RUИсточник: 72.RU
Источник:

72.RU

Это ненастоящие корни и земля. Зато как эффектно выглядят!

Это ненастоящие корни и земля. Зато как эффектно выглядят!

Источник:

72.RU

В столице ни одной снежинки, периодически шел дождь. Новогоднее настроение создавали только декорации

В столице ни одной снежинки, периодически шел дождь. Новогоднее настроение создавали только декорации

Источник:

72.RU

А вам нравится, как украшен ваш город к Новому году?

Да!
Не очень
Не знаю, всё равно
Анастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Москва Украшение Новый год Декорации Тюмень Центр города
