«Важна энергия изобилия»: какие блюда приготовить на Новый год — совет астролога

Астролог рассказала, какие блюда должны быть на новогоднем столе Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, что лучше всего приготовить в качестве новогоднего угощения при встрече 2026 года. По китайскому календарю это будет год Красной Огненной Лошади.

Для новогоднего стола в этот раз, по словам астролога важна энергия изобилия. А главное блюдо должно быть красного цвета. Это может быть лосось, красное мясо, салат с гранатом или свеклой. 1 или 2 января можно вспомнить и про борщ.

«Обязательно купите круглые фрукты. Например, апельсины или мандарины — это символ целостности и денег. В центр стола поставьте высокий букет или свечу как символ вашего роста в 2026 году», — посоветовала астролог.

Также Мария Орлова рассказала, как лучше украсить дом к празднику, декор каких оттенков использовать. По ее словам, при встрече 2026 года предпочтительны красный, золотой и зеленый цвета. Также она посоветовала добавить в интерьер огня и динамики за счет определенных предметов.