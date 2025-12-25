НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

5 м/c,

ю-з.

 742мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Заработали 20 новых «Пауков»
«Умные решения»
Бардак с парковкой машин в городе
Что подарить и как отметить Новый Год
Сокращения в госучреждениях
Метель в Ярославле
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Каково родиться в канун Нового года
Развлечения Новый год — 2026 «Важна энергия изобилия»: какие блюда приготовить на Новый год — совет астролога

«Важна энергия изобилия»: какие блюда приготовить на Новый год — совет астролога

Мария Орлова из Ярославля рассказала, что должно быть на праздничном столе

227
Астролог рассказала, какие блюда должны быть на новогоднем столе | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUАстролог рассказала, какие блюда должны быть на новогоднем столе | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Астролог рассказала, какие блюда должны быть на новогоднем столе

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, что лучше всего приготовить в качестве новогоднего угощения при встрече 2026 года. По китайскому календарю это будет год Красной Огненной Лошади.

Для новогоднего стола в этот раз, по словам астролога важна энергия изобилия. А главное блюдо должно быть красного цвета. Это может быть лосось, красное мясо, салат с гранатом или свеклой. 1 или 2 января можно вспомнить и про борщ.

«Обязательно купите круглые фрукты. Например, апельсины или мандарины — это символ целостности и денег. В центр стола поставьте высокий букет или свечу как символ вашего роста в 2026 году», — посоветовала астролог.

Также Мария Орлова рассказала, как лучше украсить дом к празднику, декор каких оттенков использовать. По ее словам, при встрече 2026 года предпочтительны красный, золотой и зеленый цвета. Также она посоветовала добавить в интерьер огня и динамики за счет определенных предметов.

Ранее мы публиковали список вещей, которые не рекомендуется дарить родным и близким в год Красной Огненной Лошади.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Астролог Меню
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Изобилие у нас только по ТВ
Гость
1 час
Астрология — это не наука, а скорее искусство интерпретации.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем