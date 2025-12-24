НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Это принесет удачу: астролог из Ярославля рассказала, как правильно встретить Новый год

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала, как правильно встретить Новый год, чтобы он принес удачу и достаток в вашу жизнь.

«Год красной огненной лошади — это вызов. Он для смелых, быстрых и ярких людей. Поэтому формула успешной встречи нового года „огонь + движение + щедрость“», — рассказала Мария Орлова.

Она отметила, что праздничный декор дома должен быть уютным, но с нотками драйва.

«Уберите всё скучное и статичное. Добавьте огня — свечи, гирлянды с теплыми желтыми оттенками. Привнесите динамику — поставьте фигурку скачущей лошади, повесьте картину с пейзажем, где есть дорога», — посоветовала астролог.

В цветовой палитре предпочтительны красный, золотой и зеленый оттенки.

«Не нужно перекрашивать стены. Достаточно добавить в интерьер детали — красные подушки, плед, свечи, салфетки, скатерть, елочные украшения, золотые подсвечники, рамки, столовые приборы, зеленые живые растения особенно с круглыми листьями как символ монет», — рассказала Мария.

В центр праздничного стола она порекомендовала поставьте высокий букет или свечу — они станут символами вашего всестороннего роста в 2026 году.

Гость
41 минута
У меня свои приметы, а гороскопы мимо.
Гость
42 минуты
Гороскопы — это не для меня, предпочитаю реальные советы.
