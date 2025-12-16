НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога

Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога

Читайте, каким вещам стоит отдать предпочтение, а от чего лучше отказаться

Юлия Тарантина
Юлия Тарантина
Автор мнения
Лучше подготовиться к празднику заранее, чтобы не бегать по магазинам в последний момент | Источник: Эмиль Фукс / NGS.RUЛучше подготовиться к празднику заранее, чтобы не бегать по магазинам в последний момент | Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU

Лучше подготовиться к празднику заранее, чтобы не бегать по магазинам в последний момент

Источник:

Эмиль Фукс / NGS.RU

Если вы еще не закупили подарки к Новому году, то стоит поторопиться: до праздника осталось меньше трех недель. Поэтому пора идти в магазины, чтобы избежать очередей, или делать заказы на маркетплейсах, чтобы получить всё вовремя. 2026-й — год Красной Огненной Лошади. Астролог Юлия Тарантина дала советы о том, что дарить не стоит, а какие вещи, наоборот, порадуют символ года. Читайте ее колонку для портала NGS.RU.

Особенности года

Стихия огня и Лошадь — это энергия стремительная, страстная, независимая, конкурентная. 2026 год будет не только годом скорости, ярких достижений, смелых проектов, но и риска «сгореть» или проявить излишний эгоизм.

Ключевые смыслы этого года: лидерство, свобода, движение вперед, авантюризм, высокая активность.

Энергия Огненной Лошади резонирует с транзитами Марса в Овне (май–июнь) и Солнца в Стрельце (декабрь) — периоды особенной смелости и импульсивности.

Что нельзя дарить в 2026 году

Нужно отказаться от подарков, которые символизируют сдерживание или потерю свободы:

  • часы (особенно настенные или с цепочкой). Это метафора ограничения времени и свободы. Лошадь должна бежать, а не стоять на месте;

  • галстуки, пояса, ремни — это символы связывания, ограничения воли;

  • закрытая, тесная обувь или одежда — это ассоциация с отсутствием движения.

Подарки, противоречащие стихии огня:

  • предметы, связанные с водой (аквариумы, фонтаны, картины с водопадами). Вода тушит огонь. Она может символизировать подавление энергии, удачи и энтузиазма в предстоящем году;

  • синий и черный цвета в изобилии (это цвета воды). Их не должно быть в оформлении, упаковке, самом подарке.

Подарки с намеком на остановку или конец:

  • засохшие цветы, композиции из сухоцветов — это символ угасания, отсутствия роста и жизни.

Что дарить на год Красной Огненной Лошади

В 2026-м в качестве подарка подойдут символы движения, скорости, простора. Например, подарочные сертификаты на путешествия, абонементы в спортзал, особенно на конный спорт, картины с пейзажами полей, беговых лошадей.

Символы огня, света, тепла: свечи, каминные принадлежности, светильники, изделия из золота, украшения с гранатом или красной яшмой, рубинами.

Практичные подарки для путешествий и передвижений: качественная дорожная сумка, гаджеты для путешествий, хороший рюкзак, что-то для авто.

Подарки, связанные с астрологическими транзитами года:

  • с учетом Юпитера в Раке — уютный плед, набор для чайной церемонии, семейный альбом, сертификат в ресторан домашней кухни;

  • с учетом Раху в Козероге: книга по карьерному росту, стильный органайзер, статусная ручка, сертификат на образовательный курс.

2026 год — это время действия, смелых решений и заботы о корнях. Выбирая подарок, лучше сделать ставку на то, что поддерживает свободу, движение и теплоту отношений, и избегать символов ограничения и конфликта. Это поможет гармонично вписаться в энергию стремительной Огненной Лошади.

Водолеям — расставание, Львам — финансовый успех: Таро-гороскоп на декабрь 2025 года по знакам зодиака.

Деве — робот-пылесос, Скорпиону — талисманы: выбираем подарки на Новый год — 2026 по знакам зодиака.

Кого ждет расплата в 2026 году: астролог назвала три знака зодиака, которым придется несладко.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Юлия Тарантина
Юлия Тарантина
Новый год Подарок Астролог Год Лошади
Гость
20 минут
Риск с подарком в такой год — не лучшая идея, лучше перестраховаться.
Гость
20 минут
of the horse — важно, чтобы подарок был уместен и не стал неожиданностью для получателя.
