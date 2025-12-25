НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Считаете себя экспертом новогодних фильмов? Этот тест быстро вернет вас с небес на землю

Ну или подарит немного тепла этой зимой

330
Кадры, реплики, песни — ощущение, что новогодние фильмы знакомы вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Мы подсмотрели зимний тренд, где с помощью нейросети можно превратить любую фотографию в елочную игрушку, и не устояли, чтобы не проделать это со знакомыми героями известных фильмов. Думаете, справитесь с этим милым, но при этом совсем не простым тестом и угадаете фильмы, откуда появились эти персонажи на нашей елке?

В любом случае, даже если кто-то из них вам окажется незнакомым, вы не зря потратите время. Ведь у этого теста есть совершенно новогодняя магия: от него становится теплее на душе.

ТестПройден 79 раз
1 / 10

Более новогоднюю игрушку еще поискать, но из какого она фильма?

  • «Одни на каникулах» (0+)

  • «Один дома» (0+)

  • «Один дома 2» (0+)

  • «Рождественские каникулы» (12+)

2 / 10

Не принцесса, а королевна. Откуда она?

  • «Варвара-краса длинная коса» (6+)

  • «Золотые рога» (12+)

  • «Морозко» (0+)

  • «Три орешка для Золушки» (0+)

3 / 10

Запоминаем самый легкий костюм на новогодний корпоратив. Только из какого он фильма?

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Похищение» (0+)

  • «В тринадцатом часу ночи» (16+)

  • «Эта веселая планета» (12+)

4 / 10

Еще немного повспоминаем сказки.

  • «Снежная королева» (0+)

  • «Двенадцать месяцев» (0+)

  • «Золушка» (0+)

  • «Снегурочка» (12+)

5 / 10

Вы точно видели кадры с этой героиней, но помните, из какого она фильма?

  • «Дневник Бриджит Джонс» (18+)

  • «Отпуск по обмену» (18+)

  • «Семьянин» (12+)

  • «Новая рождественская сказка» (12+)

6 / 10

Как назывался фильм про этого зеленого злодея?

  • «Гринч» (6+)

  • «Гринч — похититель Рождества» (12+)

  • «Как Гринч украл Рождество» (0+)

  • «Шрэк» (18+)

7 / 10

Вспомнили фильм?

  • «Чародеи» (0+)

  • «Старый Новый год» (0+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

8 / 10

Такую красотку тяжело спутать с кем-то другим. Из какого она фильма?

  • «Там, на неведомых дорожках…» (0+)

  • «Крампус» (18+)

  • «Последний богатырь» (12+)

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

9 / 10

Сразу говорим, это не Малфой, но кто же тогда и из какого фильма?

  • «Эльф» (0+)

  • «Санта-Хрякус: страшные сказки» (12+)

  • «Санта Клаус 3» (12+)

  • «Чудо на 34-й улице» (12+)

10 / 10

Такую елочную игрушку захотели бы многие, узнали?

  • «Старый Новый год» (0+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Девчата» (0+)

Гость
1 час
Интересно, а современные режиссёры вообще учитывают тренды при съёмке новогодних фильмов?
Гость
1 час
А я вот не знаю ни одного новогоднего фильма, который был бы непохож на классические советские. Даже одного не припомню!
Рекомендуем