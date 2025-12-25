Считаете себя экспертом новогодних фильмов? Этот тест быстро вернет вас с небес на землю

Кадры, реплики, песни — ощущение, что новогодние фильмы знакомы вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Мы подсмотрели зимний тренд, где с помощью нейросети можно превратить любую фотографию в елочную игрушку, и не устояли, чтобы не проделать это со знакомыми героями известных фильмов. Думаете, справитесь с этим милым, но при этом совсем не простым тестом и угадаете фильмы, откуда появились эти персонажи на нашей елке?