Считаете себя экспертом новогодних фильмов? Этот тест быстро вернет вас с небес на землю

Кадры, реплики, песни — ощущение, что новогодние фильмы знакомы вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Мы подсмотрели зимний тренд, где с помощью нейросети можно превратить любую фотографию в елочную игрушку, и не устояли, чтобы не проделать это со знакомыми героями известных фильмов. Думаете, справитесь с этим милым, но при этом совсем не простым тестом и угадаете фильмы, откуда появились эти персонажи на нашей елке?
В любом случае, даже если кто-то из них вам окажется незнакомым, вы не зря потратите время. Ведь у этого теста есть совершенно новогодняя магия: от него становится теплее на душе.
Более новогоднюю игрушку еще поискать, но из какого она фильма?
«Одни на каникулах» (0+)
«Один дома» (0+)
«Один дома 2» (0+)
«Рождественские каникулы» (12+)
Не принцесса, а королевна. Откуда она?
«Варвара-краса длинная коса» (6+)
«Золотые рога» (12+)
«Морозко» (0+)
«Три орешка для Золушки» (0+)
Запоминаем самый легкий костюм на новогодний корпоратив. Только из какого он фильма?
«Карнавальная ночь» (0+)
«Похищение» (0+)
«В тринадцатом часу ночи» (16+)
«Эта веселая планета» (12+)
Еще немного повспоминаем сказки.
«Снежная королева» (0+)
«Двенадцать месяцев» (0+)
«Золушка» (0+)
«Снегурочка» (12+)
Вы точно видели кадры с этой героиней, но помните, из какого она фильма?
«Дневник Бриджит Джонс» (18+)
«Отпуск по обмену» (18+)
«Семьянин» (12+)
«Новая рождественская сказка» (12+)
Как назывался фильм про этого зеленого злодея?
«Гринч» (6+)
«Гринч — похититель Рождества» (12+)
«Как Гринч украл Рождество» (0+)
«Шрэк» (18+)
Вспомнили фильм?
«Чародеи» (0+)
«Старый Новый год» (0+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Карнавальная ночь» (0+)
Такую красотку тяжело спутать с кем-то другим. Из какого она фильма?
«Там, на неведомых дорожках…» (0+)
«Крампус» (18+)
«Последний богатырь» (12+)
«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
Сразу говорим, это не Малфой, но кто же тогда и из какого фильма?
«Эльф» (0+)
«Санта-Хрякус: страшные сказки» (12+)
«Санта Клаус 3» (12+)
«Чудо на 34-й улице» (12+)
Такую елочную игрушку захотели бы многие, узнали?
«Старый Новый год» (0+)
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Девчата» (0+)