Алсу становится всё краше, декольте Чеботиной — всё глубже: полюбуйтесь на образы звезд «Голубого огонька»

Картинки не умеют петь, но от этой так и разносится: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» Источник: пресс-служба «России 1»

Новогодние шоу уже давно не столько про песни, ведь их можно включить в любое время и в любом месте, сколько про яркие образы и номера. Для встречи 2026 года создатели «Голубого огонька» (6+) остановились на стилистике русских народных сказок. И вот уже вместо классических строгих платьев и костюмов звезды облачились в кафтаны, кокошники и сарафаны. Показываем, что из этого получилось.

Роль царевича на время праздника взял на себя Алексей Воробьев. Артист выступал в расшитом кафтане и белых сапогах, которые не стал снимать, даже когда ушел со сцены в зрительный зал. Певец появился без своей царевны Аиды Гарифуллиной, на которой женился в 2025 году.

Там, где есть русские народные мотивы, никак нельзя без их главного амбассадора — Надежды Бабкиной. Как и полагается, на праздник певица надела ярко-красное платье в пол и сверху накинула жакет в тон, украшенный черным орнаментом. У нас только один вопрос: где же кокошник?

SHAMAN отвел себе скромную роль во всей этой сказочной истории. Никакого золота, аксессуаров, ярких цветов — только рваный свитер, свободные спортивные штаны и деревянный крест. На концерте он будет петь не только один, но и дуэтом со своим другом Григорием Лепсом.

Татьяна Куртукова нашла золотую середину между сказочностью и праздничным нарядом. Певица выступила в небесно-синем платье с рукавами-фонариками и завышенной талией.

Словно снежинки, одна другой краше на сцене появятся несколько артисток в белоснежных платьях. Среди них Нонна Гришаева, которая споет с Александром Олешко, Полина Гагарина и Валерия.

Таисия Повалий также присоединилась к белоснежному сестринству. Ее платье в стиле царской свадебной рубахи так и наталкивает на мысль, что рядом не хватает частого спутника певицы Николая Баскова и затянувшейся песни «Снегом белым».

Королевой «Голубого огонька» можно назвать заставившую понервничать фанатов Алсу. В Сети появились кадры, где певица заметно прибавила в объемах перед Новым годом. Однако всё это был лишь грим для фита с Джиганом. Для тех, кто не верит, певица предстала во всей красе в облегающем белоснежном платье с накидкой.

Лев Лещенко так и не смог определиться, что ему ближе, белый или черный, и надел костюм двух цветов, который перекликается с окрасом березок в видеоряде.

Некоторые звезды всё же пошли по классике и не стали экспериментировать с цветами и костюмами. К отряду людей в черном примкнули Дима Билан, Леонид Агутин, Юрий Антонов. Все образы звезд вы можете посмотреть в галерее.

