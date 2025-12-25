НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Обзор Алсу становится всё краше, декольте Чеботиной — всё глубже: полюбуйтесь на образы звезд «Голубого огонька»

Алсу становится всё краше, декольте Чеботиной — всё глубже: полюбуйтесь на образы звезд «Голубого огонька»

В этом году он напоминает зимнюю сказку, но кое-кто нарушил дресс-код

388
Картинки не умеют петь, но от этой так и разносится: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь» | Источник: пресс-служба «России 1»

Картинки не умеют петь, но от этой так и разносится: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь»

Источник:

пресс-служба «России 1»

Новогодние шоу уже давно не столько про песни, ведь их можно включить в любое время и в любом месте, сколько про яркие образы и номера. Для встречи 2026 года создатели «Голубого огонька» (6+) остановились на стилистике русских народных сказок. И вот уже вместо классических строгих платьев и костюмов звезды облачились в кафтаны, кокошники и сарафаны. Показываем, что из этого получилось.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Роль царевича на время праздника взял на себя Алексей Воробьев. Артист выступал в расшитом кафтане и белых сапогах, которые не стал снимать, даже когда ушел со сцены в зрительный зал. Певец появился без своей царевны Аиды Гарифуллиной, на которой женился в 2025 году.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Там, где есть русские народные мотивы, никак нельзя без их главного амбассадора — Надежды Бабкиной. Как и полагается, на праздник певица надела ярко-красное платье в пол и сверху накинула жакет в тон, украшенный черным орнаментом. У нас только один вопрос: где же кокошник?

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

SHAMAN отвел себе скромную роль во всей этой сказочной истории. Никакого золота, аксессуаров, ярких цветов — только рваный свитер, свободные спортивные штаны и деревянный крест. На концерте он будет петь не только один, но и дуэтом со своим другом Григорием Лепсом.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Татьяна Куртукова нашла золотую середину между сказочностью и праздничным нарядом. Певица выступила в небесно-синем платье с рукавами-фонариками и завышенной талией.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Словно снежинки, одна другой краше на сцене появятся несколько артисток в белоснежных платьях. Среди них Нонна Гришаева, которая споет с Александром Олешко, Полина Гагарина и Валерия.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Таисия Повалий также присоединилась к белоснежному сестринству. Ее платье в стиле царской свадебной рубахи так и наталкивает на мысль, что рядом не хватает частого спутника певицы Николая Баскова и затянувшейся песни «Снегом белым».

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Королевой «Голубого огонька» можно назвать заставившую понервничать фанатов Алсу. В Сети появились кадры, где певица заметно прибавила в объемах перед Новым годом. Однако всё это был лишь грим для фита с Джиганом. Для тех, кто не верит, певица предстала во всей красе в облегающем белоснежном платье с накидкой.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Лев Лещенко так и не смог определиться, что ему ближе, белый или черный, и надел костюм двух цветов, который перекликается с окрасом березок в видеоряде.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Некоторые звезды всё же пошли по классике и не стали экспериментировать с цветами и костюмами. К отряду людей в черном примкнули Дима Билан, Леонид Агутин, Юрий Антонов. Все образы звезд вы можете посмотреть в галерее.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
+6
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»

Параллельно с «Голубым огоньком» 31 декабря и 1 января будет идти «Новогодняя ночь на Первом» (18+). И вы только посмотрите, кого на нее пригласили. Создатели решили делать ставку на новые лица.

Будете смотреть «Голубой огонек»?

Без этого концерта не обходится ни один Новый год
Не слушаю этих артистов, поэтому включу что-то другое
Включу фоном
Кого я там не видел?
Не смотрю телевизор
