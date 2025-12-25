НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Оба праздника мимо проходят»: ярославцы поделились, каково это — родиться в канун Нового года

Публикуем истории тех, кому приходится совмещать личный праздник со всеобщим

188
Новый год для большинства — это шумные застолья, поздравления и ощущение общего праздника. Но у некоторых эта дата связана не только с боем курантов, но и с личным событием — днем рождения.

Те, кто родился 31 декабря или 1 января, каждый год встречают свой праздник на фоне всеобщего веселья. Мы собрали мнения ярославцев о том, каково это — делить день рождения с Новым годом.

«31 декабря — это мой Новый год. И всегда акция „два по цене одного“», — с иронией делится читательница 76.RU Мария Гущена.

«У подружки день рождения 31 декабря, у друга — 2 января. Оба праздника почти мимо проходят», — отмечает другая читательница 76.RU Елена.

Для ярославны Ольги дата рождения, выпавшая на первый день года, скорее стала источником разочарования, чем поводом для радости.

«Я родилась 1 января, и с детства ощущение одно и то же: мой день рождения постоянно уходит на второй план. Все заняты Новым годом, отдельного праздника почти не бывает, а поздравления и подарки чаще всего объединяют. Формально дата есть, но по ощущениям — как будто её нет», — поделилась Ольга.

Некоторые относятся к этому философски и не видят проблемы в совмещении двух праздников.

«Я родился 1 января и с детства привык, что мой день рождения — это продолжение Нового года. Родные всегда рядом, атмосфера праздничная. Со временем просто перестал разделять эти даты», — рассказал Алексей.

«Когда вокруг Новый год, твой день рождения как будто растворяется. Но со временем начинаешь принимать это как особенность, а не как минус», — отметила Анна, родившаяся 31 декабря.

