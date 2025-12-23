Вот это Алсу разнесло! Всегда стройная певица стала пышечкой — вы видели ее такой?

Вы же помните, что Алсу всегда была подтянутой? Так вот, забудьте Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мы все привыкли видеть Алсу стройной и подтянутой. Ни разу она не давала повода говорить о своих лишних килограммах, но теперь певица, видимо, решила, что канун Нового года — самое время что-то менять. И изменилась. До неузнаваемости.

Стоило Алсу выйти в свет в новом облике, как коллеги по цеху, ошарашенные ее внешним видом, раскрыли рты от недоумения, а когда пришли в себя, начали бесконечно ее фотографировать. Теперь звездные соцсети полнятся фотографиями изрядно поправившейся Алсу — что толкнуло ее на такие эксперименты с внешностью?

Впрочем, Алсу своего обновленного облика ничуть не стесняется.

Певица говорит, что пошла на эксперимент с внешностью ради работы с Джиганом, и обещает, что скоро вернется к своему прежнему образу.

— У нас с Джиганом скоро дуэт. Я немного поправилась, но к релизу похудею, — заявила певица.

В том, что у Алсу получится прийти в себя, сомнений нет. И не потому, что она целеустремленная или ответственная, а потому, что ее эффектный образ — результат специальных накладок и рук гримеров. В этом могли убедиться все, кто присутствовал на съемках очередного выпуска шоу Comedy Club (16+), в котором она принимала участие.

Поддерживая шутливый настрой, Алсу отметила, что праздничное обжорство способно на похожие превращения без помощи визажистов. Ирония, как показала реакция публики, только добавила образу очков.

Ролик вызвал бурную реакцию в комментариях. Пользователи отметили, что артистка выглядит убедительно и естественно даже в таком образе, назвали ее харизматичной, энергичной и признались, что готовы любить ее в любом виде.

— Я так люблю Алсу. Теперь она навсегда в моем сердце, — отметил один из подписчиков певицы.

— Сколько у этой тети энергии. Дайте мне ее телефончик, — попросил второй.

— Крутая и очень желанная пышечка, — подчеркнул третий.

Некоторые шутили, что после новогодних праздников многим даже не понадобится грим, чтобы выглядеть так же.