Вот это Алсу разнесло! Всегда стройная певица стала пышечкой — вы видели ее такой?

Сказать, что она удивила публику, — ничего не сказать

442
Вы же помните, что Алсу всегда была подтянутой? Так вот, забудьте | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВы же помните, что Алсу всегда была подтянутой? Так вот, забудьте | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вы же помните, что Алсу всегда была подтянутой? Так вот, забудьте

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мы все привыкли видеть Алсу стройной и подтянутой. Ни разу она не давала повода говорить о своих лишних килограммах, но теперь певица, видимо, решила, что канун Нового года — самое время что-то менять. И изменилась. До неузнаваемости.

Стоило Алсу выйти в свет в новом облике, как коллеги по цеху, ошарашенные ее внешним видом, раскрыли рты от недоумения, а когда пришли в себя, начали бесконечно ее фотографировать. Теперь звездные соцсети полнятся фотографиями изрядно поправившейся Алсу — что толкнуло ее на такие эксперименты с внешностью?

Впрочем, Алсу своего обновленного облика ничуть не стесняется.

Источник: jannalevina_martirosyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: jannalevina_martirosyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

jannalevina_martirosyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певица говорит, что пошла на эксперимент с внешностью ради работы с Джиганом, и обещает, что скоро вернется к своему прежнему образу.

— У нас с Джиганом скоро дуэт. Я немного поправилась, но к релизу похудею, — заявила певица.

Источник:

alsou_a / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В том, что у Алсу получится прийти в себя, сомнений нет. И не потому, что она целеустремленная или ответственная, а потому, что ее эффектный образ — результат специальных накладок и рук гримеров. В этом могли убедиться все, кто присутствовал на съемках очередного выпуска шоу Comedy Club (16+), в котором она принимала участие.

Источник:

rocketmagru и alsou_a / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поддерживая шутливый настрой, Алсу отметила, что праздничное обжорство способно на похожие превращения без помощи визажистов. Ирония, как показала реакция публики, только добавила образу очков.

Ролик вызвал бурную реакцию в комментариях. Пользователи отметили, что артистка выглядит убедительно и естественно даже в таком образе, назвали ее харизматичной, энергичной и признались, что готовы любить ее в любом виде.

— Я так люблю Алсу. Теперь она навсегда в моем сердце, — отметил один из подписчиков певицы.

— Сколько у этой тети энергии. Дайте мне ее телефончик, — попросил второй.

— Крутая и очень желанная пышечка, — подчеркнул третий.

Некоторые шутили, что после новогодних праздников многим даже не понадобится грим, чтобы выглядеть так же.

Как вам новый образ Алсу?

Раньше было лучше
Идеально, пусть так и остается
Мне до нее нет никакого дела
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Алсу Comedy Club Фигура Образ
Гость
1 час
Понимаю, что комментарий, скорее всего, удалят, но... НИ ФИГА СЕБЕ ЕЁ РАЗНЕСЛО!!!!
Гость
57 минут
Кто-то говорит о переменах, а я её по-прежнему не узнаю, кто это вообще?
