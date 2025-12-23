«За ASTI сразу дизлайк»: зрители разнесли наставников 14-го сезона шоу «Голос»

Мы не увидим в креслах ни одного наставника из прошлого сезона Источник: Голос / vk.com

Для поклонников шоу «Голос» (12+) к Новому году создатели приготовили сразу два сюрприза. Музыкальный продюсер Юрий Аксюта объявил о начале съемок 14-го сезона и озвучил, кто займет кресла наставников и найдет среди сотни участников самого талантливого певца. По сравнению с прошлым сезоном состав жюри изменился кардинально, однако идеальным зрители его назвать не могут.

Создатели шоу продолжают традицию подбирать наставников по музыкальным направлениям и, кроме эстрады, уделять внимание и академическому вокалу. В качестве эксперта 14-го сезона в «Голос» пригласили оперного певца Ильдара Абдразакова. Артист признан не только в России, но и в Европе. Он выступал на главных сценах Вены, Лондона и Парижа и за свою карьеру получил две статуэтки «Грэмми».

Источник: ildarabdrazakov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— С нетерпением жду встречи с уникальными голосами. Постараюсь передать весь свой опыт и энергию, чтобы помочь каждому участнику раскрыться как можно ярче, — настроен на поиск талантов Ильдар.

Прямиком из детского «Голоса» (6+) во взрослый перекочевал Владимир Пресняков. Только если участников до 18 лет он оценивал с женой, для их четы даже заготовили специальное двойное кресло, то здесь он будет один. Певец уже принимал участие в 11-м и 12-м сезоне и прославился как наставник с самыми необычными номерами и аранжировками.

Источник: пресс-служба Первого канала

В 14-м сезоне в «Голос» возвращается его старожил, который видел зарождение проекта с первой серии, — певица Пелагея. Зрители давно просили пригласить артистку, да она и сама после перерыва говорила, что соскучилась по шоу.

— Мне нравится, когда люди говорят: «А вот когда сидела Пелагея, было классно». А не так: «Задолбала уже, сколько можно вообще? Сколько можно ее слушать? Сколько можно ее смотреть?» Поэтому, мне кажется, нужно соблюдать некий баланс, это полезно, — говорила Пелагея летом 2025 года.

Источник: пресс-служба Первого канала

Последняя и самая неожиданная судья — певица ANNA ASTI. Для исполнительницы хита «Царица» это дебют не только на «Голосе», но и на телевизионном музыкальном шоу в целом.

— Я с трепетом и вдохновением подхожу к этой роли: для меня важно не только услышать, но и почувствовать каждого участника. И именно сейчас я вижу в себе силы быть проводником для других талантливейших музыкантов, — счастлива Анна.

Источник: asti / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ход полностью обновить состав судей и пригласить новые лица в шоу оценили не все поклонники. Особенно зрители расстроились из-за того, что в новом сезоне не будет еще Димы Билана и Басты.

— Интересно, конечно, я обожаю «Голос», я буду смотреть, но очень жаль, что Басты нет в этом сезоне. Я его очень ждал, ну ладно, значит, буду ждать его в «Голос. Дети — 13» в следующем году, — написали в комментариях под новостью о наставниках.

— А где Баста, Билан? — задался вопросом один из зрителей.

Многие оказались очень рады возвращению Пелагеи и появлению Абдразакова и уже ждут от них сильных номеров. Однако ANNA ASTI подобного теплого приема не получила.

— Абдразаков и Пелагея — уже отличный повод посмотреть новый сезон.

— В следующем сезоне ждем Клаву Коку. Хороший вариант — Инстасамка. Еще есть Валя Карнавал в качестве альтернативы. А если серьезно, состав наставников не вдохновил. Асти — певица, конечно, популярная, но довольно однообразна в репертуаре, и все-таки представление о нотах иметь было бы неплохо, а у нее нет вообще никакого музыкального образования, — написала Ирина Петрова.

— Анна Асти? А чего тиктокера или блогера не пригласили? Или уборщицу вообще? Можно и не смотреть этот сезон, — остался разочарован один из зрителей.

— Ура, мечты сбываются! Гагарина уходит на отдых, а Пелагея возвращается! На Абдразакова в роли наставника тоже будет интересно посмотреть. Про «выдающуюся певицу» ASTI даже и говорить не хочется… Ну хоть не Чеботину или Коку в наставники позвали, и на том спасибо, — поделилась своим мнением Анна Сибирская.

— За ASTI сразу дизлайк. Но опять же, раз у нас шоу, а не вокальный конкурс, то составчик очень даже серьезный, — считает Арсений Лапин.