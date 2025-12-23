НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

4 м/c,

сев.

 758мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
«Умные решения»
Распродают имущество дорожника
Открыли елочные базары
Что подарить и как отметить Новый год
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
Объединят дома для престарелых
Развлечения Обзор «За ASTI сразу дизлайк»: зрители разнесли наставников 14-го сезона шоу «Голос»

«За ASTI сразу дизлайк»: зрители разнесли наставников 14-го сезона шоу «Голос»

Не досталось лишь одному артисту, его возвращения ждали уже давно

262
Мы не увидим в креслах ни одного наставника из прошлого сезона | Источник: Голос / vk.comМы не увидим в креслах ни одного наставника из прошлого сезона | Источник: Голос / vk.com

Мы не увидим в креслах ни одного наставника из прошлого сезона

Источник:

Голос / vk.com

Для поклонников шоу «Голос» (12+) к Новому году создатели приготовили сразу два сюрприза. Музыкальный продюсер Юрий Аксюта объявил о начале съемок 14-го сезона и озвучил, кто займет кресла наставников и найдет среди сотни участников самого талантливого певца. По сравнению с прошлым сезоном состав жюри изменился кардинально, однако идеальным зрители его назвать не могут.

Создатели шоу продолжают традицию подбирать наставников по музыкальным направлениям и, кроме эстрады, уделять внимание и академическому вокалу. В качестве эксперта 14-го сезона в «Голос» пригласили оперного певца Ильдара Абдразакова. Артист признан не только в России, но и в Европе. Он выступал на главных сценах Вены, Лондона и Парижа и за свою карьеру получил две статуэтки «Грэмми».

Источник: ildarabdrazakov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ildarabdrazakov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

ildarabdrazakov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— С нетерпением жду встречи с уникальными голосами. Постараюсь передать весь свой опыт и энергию, чтобы помочь каждому участнику раскрыться как можно ярче, — настроен на поиск талантов Ильдар.

Прямиком из детского «Голоса» (6+) во взрослый перекочевал Владимир Пресняков. Только если участников до 18 лет он оценивал с женой, для их четы даже заготовили специальное двойное кресло, то здесь он будет один. Певец уже принимал участие в 11-м и 12-м сезоне и прославился как наставник с самыми необычными номерами и аранжировками.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

В 14-м сезоне в «Голос» возвращается его старожил, который видел зарождение проекта с первой серии, — певица Пелагея. Зрители давно просили пригласить артистку, да она и сама после перерыва говорила, что соскучилась по шоу.

— Мне нравится, когда люди говорят: «А вот когда сидела Пелагея, было классно». А не так: «Задолбала уже, сколько можно вообще? Сколько можно ее слушать? Сколько можно ее смотреть?» Поэтому, мне кажется, нужно соблюдать некий баланс, это полезно, — говорила Пелагея летом 2025 года.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

Последняя и самая неожиданная судья — певица ANNA ASTI. Для исполнительницы хита «Царица» это дебют не только на «Голосе», но и на телевизионном музыкальном шоу в целом.

— Я с трепетом и вдохновением подхожу к этой роли: для меня важно не только услышать, но и почувствовать каждого участника. И именно сейчас я вижу в себе силы быть проводником для других талантливейших музыкантов, — счастлива Анна.

Источник: asti / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: asti / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

asti / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ход полностью обновить состав судей и пригласить новые лица в шоу оценили не все поклонники. Особенно зрители расстроились из-за того, что в новом сезоне не будет еще Димы Билана и Басты.

— Интересно, конечно, я обожаю «Голос», я буду смотреть, но очень жаль, что Басты нет в этом сезоне. Я его очень ждал, ну ладно, значит, буду ждать его в «Голос. Дети — 13» в следующем году, — написали в комментариях под новостью о наставниках.

— А где Баста, Билан? — задался вопросом один из зрителей.

Многие оказались очень рады возвращению Пелагеи и появлению Абдразакова и уже ждут от них сильных номеров. Однако ANNA ASTI подобного теплого приема не получила.

— Абдразаков и Пелагея — уже отличный повод посмотреть новый сезон.

— В следующем сезоне ждем Клаву Коку. Хороший вариант — Инстасамка. Еще есть Валя Карнавал в качестве альтернативы. А если серьезно, состав наставников не вдохновил. Асти — певица, конечно, популярная, но довольно однообразна в репертуаре, и все-таки представление о нотах иметь было бы неплохо, а у нее нет вообще никакого музыкального образования, — написала Ирина Петрова.

— Анна Асти? А чего тиктокера или блогера не пригласили? Или уборщицу вообще? Можно и не смотреть этот сезон, — остался разочарован один из зрителей.

— Ура, мечты сбываются! Гагарина уходит на отдых, а Пелагея возвращается! На Абдразакова в роли наставника тоже будет интересно посмотреть. Про «выдающуюся певицу» ASTI даже и говорить не хочется… Ну хоть не Чеботину или Коку в наставники позвали, и на том спасибо, — поделилась своим мнением Анна Сибирская.

— За ASTI сразу дизлайк. Но опять же, раз у нас шоу, а не вокальный конкурс, то составчик очень даже серьезный, — считает Арсений Лапин.

Как вам наставники 14 сезона?

Состав идеальный
Главное, что Пелагея будет
Половину надо менять
Хочу новые лица: Тишмана, Лазарева, Баскова
Этому составу не хватает Билана
Откуда их всех набрали?
Не смотрю шоу, поэтому пусть хоть кто судит
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Голос Шоу Телевидение Пелагея ANNA ASTI Владимир Пресняков
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
После Градского - Голос не смотрим...
Гость
1 час
Не ожидал такой реакции на наставников. Интересно, в чём дело?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем