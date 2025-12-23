Что смотреть, кроме «Иронии судьбы» и «Голубого огонька»: подборка современных фильмов и шоу для праздничного настроения

Среди предновогодних передач — мюзиклы и шоу со звездами Источник: кадр из фильма «Кибердеревня. Новый год», реж. Сергей Васильев

Ни один Новый год не обходится без новогодних фильмов и ТВ-шоу: пока мама режет оливье под «Иронию судьбы», дети смотрят «Один дома», а в кинотеатрах крутят очередные «Елки». Но что делать, если привычные передачи и кинокартины надоели и хочется чего-нибудь нового?

MSK1.RU подготовил подборку современных фильмов, вышедших в 2020-х годах, которыми можно разбавить привычный новогодний киномарафон. Также вы найдете здесь список новогодних шоу, которые можно посмотреть в канун 2026 года.

Фильмы

«Кибердеревня. Новый год»

Страна: Россия

Жанры: короткометражка, фантастика, комедия

Год выпуска: 2023-й

Оценка на «Кинопоиске»: 7,8

«Кибердеревня» — полюбившийся многим сериал о далеком будущем, где люди освоили десятки планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли. Главный герой — фермер Николай (Сергей Чихачев) — счастливо живет со своей семьей в кибердеревне на Марсе. Несмотря на инновационное будущее, проблемы инопланетных жителей остаются такими же, как и 100 лет назад: в сериале Николай борется против руководителя корпорации, который хочет построить на месте деревни завод.

В новогоднем спецвыпуске марсианский фермер готовится к празднику: наряжает киберелку и ждет в гости с Земли жену и двоих дочерей. Однако семейный праздник оказывается под угрозой из-за отмены межпланетных перелетов. Но Николай не сдается и решает любым способом добраться до родных — даже если для этого надо отправиться в прошлое.

Несмотря на комедийный жанр, создатели спецвыпуска обещают отсылки на «Интерстеллар» и необычный сюжет с телепортацией и черными дырами.

«Кибердеревня» — полюбившийся многим сериал о далеком будущем, где фермер Николай основал деревню на Марсе Источник: кадр из фильма «Кибердеревня. Новый год», реж. Сергей Васильев

«Оставленные»

Страна: США

Жанры: драма, комедия

Год выпуска: 2023-й

Оценка на «Кинопоиске»: 7,7

Лирическая комедия о неудачниках, оставленных на зимние каникулы учеников престижной школы для мальчиков. Родители не смогли (или не захотели) забрать их домой на праздники, поэтому Рождество 1970 года они будут встречать вместе со своим ненавистным учителем истории мистером Ханэмом и поварихой Мэри.

Рождественское драмеди не зря было пять раз номинировано на «Оскар»: здесь есть и хороший юмор, и греющий душу хеппи-энд — всё, чтобы стать чуть счастливее в праздничный вечер.

Фильм «Оставленные» был пять раз номинирован на «Оскар» Источник: кадр из фильма «Оставленные», реж. Александр Пэйн

«В духе Рождества»

Страна: США

Жанры: мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

Год выпуска: 2022-й

Оценка на «Кинопоиске»: 6,5

Комедия с элементами мюзикла от режиссера Шона Андерса («Тупой и еще тупее — 2», «Мы — Миллеры»), снятая по мотивам повести Чарльза Диккенса с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом в главных ролях.

В канун Рождества три призрака, которые воплощают Прошлое, Настоящее и Будущее, выбирают для перевоспитания одну грешную душу. В этот раз ей становится бесстыжий, но обаятельный бизнесмен Клинт (Райан Рейнольдс). Однако герой всё никак не хочет перевоспитываться: вместо этого он пробуждает личностный кризис у призрака Настоящего (Уилл Феррелл), который явно устал от своей работы.

«В духе Рождества» — легкая комедия на вечер с хорошей музыкой и добрым, светлым концом.

В фильме «В духе Рождества» сочетаются две яркие харизмы — Райана Рейнольдса и Уилла Феррелла Источник: кадр из фильма «Оставленные», реж. Шон Андерс

«Серебряные коньки»

Страна: Россия

Жанры: мелодрама, приключения, драма

Год выпуска: 2020-й

Оценка на «Кинопоиске»: 7,8

1899 год, Петербург перед Рождеством. Сын обычного фонарщика Матвей работает доставщиком. Единственная ценная вещь в его жизни — старинные серебряные коньки, на которых он катается по каналам Петербурга, чтобы сократить маршруты. За несколько дней до нового, 1900 года Матвей теряет работу из-за того, что не смог вовремя доставить заказ, так как нужную ему дорогу перекрыли. По ней ехала чета аристократов Вяземских.

Чтобы заработать себе на жизнь и на лечение для больного отца, Матвей связывается с бандой карманников, которые орудуют на замерзших каналах Петербурга. Вечером банда подбивает Матвея залезть в особняк Вяземских. По счастливому стечению обстоятельств он забирается на балкон к дочери сановника Алисе Вяземской. Она увлекается химией и миром науки, но вынуждена скрывать это от консервативного отца, который хочет выдать дочь замуж против ее воли.

Между Алисой и Матвеем вспыхивает искра, и герои решаются во что бы то ни стало бежать за границу, где Алиса смогла бы учиться.

«Серебряные коньки» — первый полнометражный фильм Михаила Локшина, который впоследствии снимет еще одну громкую картину «Мастер и Маргарита». Остросюжетный романтический блокбастер в декорациях имперского предновогоднего Петербурга точно создаст праздничное настроение.

«Серебряные коньки» — романтический новогодний блокбастер Источник: кадр из фильма «Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин

Шоу

«VK под шубой»

26 декабря на VK видео пройдет трансляция новогоднего шоу «VK под шубой 4». Его смысл в неожиданных дуэтах между старшим и младшим поколением. В этом году Любовь Успенская и MAYOT перепели «Пропадаю я», Бьянка и Минаева записали дуэтом «Ой, мороз, мороз», а «Динамит» и BLIZKEY — фит на песню «Моя Ми».

У шоу есть собственный талисман — селедка в меховой шубе, которая периодически появляется на разных мероприятиях и ТВ-шоу. В этом году организаторы обещают раскрыть интригу: кто всё это время скрывался под маской?

Плейлист с треками «VK под шубой 4» уже можно послушать на музыкальном стриминге «VK музыка».

Плейлист с музыкой из шоу «VK под шубой» уже доступен на музыкальном стриминге Источник: Илья Зудин / Vk.com

«Хозяйка нейросети»

К 30 декабря Первый канал подготовил новое шоу «Хозяйка нейросети», собравшее вместе звезд 2025 года. Главную роль сыграла певица Zivert. По сюжету она заправляет виртуальным миром, но хочет жить как все люди: иметь детей, семью и собираться вместе на праздники. По другую сторону, в реальном мире, находится хакер Данила, которого играет Лев Зулькарнаев («Слово пацана», «Метод 3»). В канун Нового года Хозяйка нейросети и Данила меняются местами: она попадает в реальный мир, а он оказывается в виртуальном. Картина рассказывает о том, как легко современные люди теряют человечность, погружаясь в цифровой мир, и как нелегко оттуда выбраться.

В эпизодических ролях шоу также снялись знаменитости: актеры, блогеры, лидеры поп-культуры. Среди них: Валя Карнавал, Александр Баширов, Ваня Дмитриенко, Ay Yola, «Моя Мишель», Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое кольцо».

В главных ролях шоу «Хозяйка нейросети» снялись певица Zivert и актер Лев Зулькарнаев Источник: Первый канал, АО, Студия KISA Films

«Новогоднее новоселье»

31 декабря звезды российской эстрады отпразднуют Новый год в новом телекомплексе НТВ. Зрители получат возможность своими глазами увидеть новый дом для телеведущих и пройти по его коридорам вместе с Вячеславом Макаровым, Лерой Кудрявцевой, Азаматом Мусагалиевым, Региной Тодоренко и другими. Леонид Каневский начнет экскурсию в своем фирменном стиле «Следствие вели…» и напомнит, как начиналась история НТВ в 1993-м в Останкино. А за музыкальные номера будут отвечать Алсу, Ани Лорак, Margо, Филипп Киркоров, Валерия, Jony, Клава Кока, Сергей Лазарев и другие.