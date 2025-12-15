НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

1 м/c,

зап.

 752мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Отмена беспилотной опасности
«Умные решения»
Проблемы с интернетом
Купить жилье без обмана
Когда достроят третий мост
Начали расширять М-8
Итоги войны УК и застройщика
Куда сдать ртутные лампы. Репортаж
Развлечения Тест Словакию от Словении сможете отличить? Не верим. Сложный тест по географии

Словакию от Словении сможете отличить? Не верим. Сложный тест по географии

Отправляемся искать страны

76
Крутите глобус, и вперед&nbsp;— отвечать на вопросы нашего теста | Источник: Илья Чикотин / 72.RUКрутите глобус, и вперед&nbsp;— отвечать на вопросы нашего теста | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Крутите глобус, и вперед — отвечать на вопросы нашего теста

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

В мире есть множество мест, которые мы не успели посетить, а фактов, с которыми мы еще не познакомились, и того больше. Но, может быть, вы именно тот человек, которому известно всё на свете?

В нашем сегодняшнем тесте предлагаем окунуться в безграничный мир географии, где нашлось место и самой глубокой реке, и чудесам света, и флагам — да много чему. В десяти вопросах, что мы подготовили, вас ждет настоящее кругосветное путешествие, пройти которое без ошибок сможет разве что самые большой знаток географии. Думаете, это вы?

ТестПройден 14 раз
Тест по географии
1 / 10

Назовите административный центр Андалусии

  • Мадрид

  • Севилья

  • Малага

  • Барселона

2 / 10

Куда надо поехать, чтобы посмотреть на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из новых семи чудес света Чичен-Ица?

  • В Мексику

  • В Перу

  • В Колумбию

  • В Гватемалу

3 / 10

С каким из этих государств граничит Люксембург?

  • С Нидерландами

  • С Чехией

  • С Австрией

  • С Бельгией

4 / 10

Какая самая глубокая река в мире?

  • Нил

  • Лимпопо

  • Конго

  • Луангва

5 / 10

Бело-сине-красный флаг. Но не России. А тогда чей?

  • Хорватии

  • Сербии

  • Словакии

  • Словении

6 / 10

Как называется денежная единица Таиланда?

  • Иена

  • Бат

  • Вона

  • Рупия

7 / 10

Ниже — четыре факта о Канаде. Один из них неверный. Найдите его.

  • Вторая по величине страна в мире

  • В Канаде два официальных языка — английский и французский

  • Граница Канады и США является самой длинной сухопутной границей в мире

  • Столица Канады — Торонто

8 / 10

Какому государству принадлежит Гваделупа?

  • Великобритании

  • Камеруну

  • Франции

  • Аргентине

9 / 10

Как сейчас называется страна, которая до 1986 года называлась Республика Острова Зеленого Мыса?

  • Кабо-Верде

  • Союз Коморских островов

  • Буркина Фасо

  • Кот-д-Ивуар

10 / 10

В какой стране находится город Манаус?

  • Новая Зеландия

  • Нигерия

  • Бразилия

  • Португалия

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
География Тест Карта Страна Город Знание Образование Обучение Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
9 минут
Интересно, а какие географические единицы тут упоминаются?
Гость
10 минут
Нужно больше тестов на знание географии, чтобы не забывать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем