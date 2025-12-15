Словакию от Словении сможете отличить? Не верим. Сложный тест по географии

В мире есть множество мест, которые мы не успели посетить, а фактов, с которыми мы еще не познакомились, и того больше. Но, может быть, вы именно тот человек, которому известно всё на свете?
В нашем сегодняшнем тесте предлагаем окунуться в безграничный мир географии, где нашлось место и самой глубокой реке, и чудесам света, и флагам — да много чему. В десяти вопросах, что мы подготовили, вас ждет настоящее кругосветное путешествие, пройти которое без ошибок сможет разве что самые большой знаток географии. Думаете, это вы?
Назовите административный центр Андалусии
Мадрид
Севилья
Малага
Барселона
Куда надо поехать, чтобы посмотреть на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из новых семи чудес света Чичен-Ица?
В Мексику
В Перу
В Колумбию
В Гватемалу
С каким из этих государств граничит Люксембург?
С Нидерландами
С Чехией
С Австрией
С Бельгией
Какая самая глубокая река в мире?
Нил
Лимпопо
Конго
Луангва
Бело-сине-красный флаг. Но не России. А тогда чей?
Хорватии
Сербии
Словакии
Словении
Как называется денежная единица Таиланда?
Иена
Бат
Вона
Рупия
Ниже — четыре факта о Канаде. Один из них неверный. Найдите его.
Вторая по величине страна в мире
В Канаде два официальных языка — английский и французский
Граница Канады и США является самой длинной сухопутной границей в мире
Столица Канады — Торонто
Какому государству принадлежит Гваделупа?
Великобритании
Камеруну
Франции
Аргентине
Как сейчас называется страна, которая до 1986 года называлась Республика Острова Зеленого Мыса?
Кабо-Верде
Союз Коморских островов
Буркина Фасо
Кот-д-Ивуар
В какой стране находится город Манаус?
Новая Зеландия
Нигерия
Бразилия
Португалия