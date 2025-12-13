«Не связывалась ни со мной, ни с Полиной». Что происходит с делом Долиной после громкого обещания вернуть 112 миллионов

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила нашим коллегам из MSK1.RU, что пообещавшая вернуть деньги Лариса Долина так и не попыталась урегулировать конфликт. Неделю назад народная артистка на всю страну заявила, что готова выплатить Полине Лурье 112 миллионов рублей, которые та отдала за покупку 5-комнатной квартиры певицы.
«После своего выступления в эфире „Первого канала“ Лариса Долина не связывалась ни со мной, ни с Полиной», — заявила MSK1.RU Свириденко.
Как ранее заявляла защитница, Долина предлагала вернуть деньги на условиях рассрочки и без учета инфляции. Сторона Лурье на такое не согласна и планирует оспорить решение инстанций, вставших на сторону певицы, в Верховном суде.
«Ждем 16 декабря, когда состоится слушание. Пока ничего дополнительно прокомментировать не можем», — сказала MSK1.RU Свириденко.
Напомним, в августе 2024 певица продала пятикомнатную квартиру в столичных Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. За сделку артистка выручила 112 миллионов, после чего перечислила их мошенникам. Когда же исполнительница поняла, что стала жертвой преступников, она обратилась в суд. Инстанции одна за другой встали на сторону артистки — ей вернули недвижимость, а мошенники получили по 7 лет колонии. За бортом оказалась лишь добросовестная покупательница: она осталась без элитной квартиры и денег.
Ранее мы рассказывали, откуда у матери-одиночки Полины Лурье взялись деньги на недвижимость в центре Москвы.