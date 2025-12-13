«Не связывалась ни со мной, ни с Полиной». Что происходит с делом Долиной после громкого обещания вернуть 112 миллионов

Адвокат Лурье заявила, что Долина не связывалась с ней и Полиной после обещаний вернуть деньги за квартиру Источник: Личная страница Полины Лурье / Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила нашим коллегам из MSK1.RU, что пообещавшая вернуть деньги Лариса Долина так и не попыталась урегулировать конфликт. Неделю назад народная артистка на всю страну заявила, что готова выплатить Полине Лурье 112 миллионов рублей, которые та отдала за покупку 5-комнатной квартиры певицы.

«После своего выступления в эфире „Первого канала“ Лариса Долина не связывалась ни со мной, ни с Полиной», — заявила MSK1.RU Свириденко.

Как ранее заявляла защитница, Долина предлагала вернуть деньги на условиях рассрочки и без учета инфляции. Сторона Лурье на такое не согласна и планирует оспорить решение инстанций, вставших на сторону певицы, в Верховном суде.

«Ждем 16 декабря, когда состоится слушание. Пока ничего дополнительно прокомментировать не можем», — сказала MSK1.RU Свириденко.