«Атакует стремительно, бьет жестко»: как ловить судака — всё о снастях и приманке в одной картинке

Какие для рыбалки на судака нужны снасти, приманки и где искать рыбу — NGS.RU объяснил рыболов-любитель Алексей Чернышов.

Судак — хищник серьезный, клыкастый и коварный, отмечает эксперт. Ловить его — настоящий азарт.

«Это не рыбка, которая мирно пощипывает прикормку у дна. Судак атакует стремительно, бьет жестко, и вываживать его — одно удовольствие», — говорит Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов

Чтобы поймать рыбу, нужны правильные снасти. Универсальный вариант — это спиннинг длиной 2,4–2,7 метра, максимальный вес приманки (тест) — от 10 до 40 граммов. Катушку лучше выбирать безынерционную, размером 2500–3000, с плавным ходом и надежным фрикционом. Шнур лучше брать плетеный — 0,12–0,16 миллиметра.

Выбор приманки — тоже важен. Для ловли судака Алексей Чернышов советует обратить внимание на те, что имитируют живую рыбку: джиг-головки (крючок с грузилом в виде шарика) весом 12–25 граммов, в зависимости от глубины и течения. Подойдут силиконовые приманки: виброхвосты и твистеры длиной 7–12 сантиметров. Цвета лучше брать классические: белый, желтый, салатовый, машинное масло. В мутной воде эксперт советует использовать яркие цвета, в прозрачной — натуральные и неброские.

Кроме силикона можно применять поролоновые рыбки и воблеры-раттлины.

Основная проводка для судака — это джиговая ступенька: нужно забросить приманку, дать ей опуститься на дно, потом сделать 2–3 оборота катушкой, позволяя приманке подниматься и падать. Судак обычно атакует приманку в момент падения, принимая за раненую рыбку. Удар, зацеп или просто тяжесть на том конце лески — нужно сразу подсечь и выудить рыбу.

«Если классическая ступенька не работает, попробуйте агрессивную проводку: быстрые, резкие рывки удилищем с короткими паузами. Или, наоборот, медленную: волочение по дну — иногда пассивный судак берет именно на такую вялую игру. Экспериментируйте с паузами: сделайте паузу подольше, секунды 3–5, дайте приманке полежать на дне», — советует рыболов.

Место ловли тоже имеет значение. Судак избегает илистых участков, предпочитая твердое дно: песок, ракушечник, камни, глину. Поэтому искать его следует у бровки, на свале, в русловых ямах рек, за опорами мостов, в обратках — за островами, на входах и выходах из ям. На водохранилищах — затопленные русла, коряжники, каменистые гряды. Для охоты судак выбирает такие укрытия, как коряги, большие камни, затопленные деревья.

«Не клюет на одном месте? Не сидите. Судак — рыба, которую нужно искать. Проходите вдоль берега, облавливайте разные глубины, меняйте приманки — с виброхвоста на твистер, с желтого на белый. Попробуйте ловить в разное время суток. Судак — рыба стайная, поймали одного — есть шанс взять еще нескольких», — рекомендует рыболов.

Днем судак пассивен, поэтому лучшее время для его ловли — раннее утро, поздний вечер или ночь. А самый удачный сезон — осень, в особенности сентябрь и октябрь. В это время судак особенно активен, потому что жирует перед зимой.