Из кино — в бизнес: смотрим, сколько телезвезда из Ярославля зарабатывает на своем модном бренде

Мария Горбань развивает свой бренд одежды Источник: o_mg_shop / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У ярославской актрисы Марии Горбань есть свой бизнес — бред одежды OMG. Это основное ее дело, помимо съемок в кино и рекламы в соцсетях.

В этом материале предлагаем посмотреть, сколько стоят вещи от звездной актрисы и сколько она зарабатывает на личном бренде одежды.

Мария Горбань родилась в Ярославле в семье театрального актера и режиссера Александра Горбаня и актрисы ярославского ТЮЗа Ларисы Зибровой, позже семья переехала в Москву. Одной из самых запоминающихся работ в карьере Марии стали сериалы «Кухня» и «Отель „Элеон“», где она играла бывшую жену героя Дмитрия Нагиева Кристину. Помимо съемок в кино, она играет в театре. В 2018 году Мария стала соведущей программы «Орел и решка. Россия» (12+) на телеканале «Пятница!». Ярославна регулярно попадает в топ самых сексуальных женщин России. В 2021 году Мария вышла замуж второй раз за оператора Кирилла Зоткина, вместе пара воспитывает двоих детей.

Вещи стоят десятки тысяч рублей

Бренд OMG также выпускает аксессуары. Например, панама стоит 8,5 тысячи рублей Источник: omg-shop.ru

С 2020 года актриса Мария Горбань выпускает свой бренд одежды. Он называется «OMG», что можно расшифровать как фразу Oh My God, то есть «О мой бог». Однако на деле Мария сделала иначе и подвела под эту аббревиатуру свои инициалы: «O Masha Gorban».

Первые годы купить вещи можно было только онлайн через сайт или соцсети. Изначально была представлена неширокая линейка — футболки, кофты, свитера. Позже стали появляться более серьезные позиции — пуховики, пальто, безрукавки. Все вещи выполнены в более спортивном стиле.

Вещи бренда OMG считаются средним ценовым сегментом: футболки стоят около восьми тысяч рублей, рубашки и брюки — 14–15 тысяч рублей, костюмы — до 18 тысяч рублей. Самая дорогая позиция в линейке — пальто и пуховики. Они стоят от 34 до 45 тысяч рублей.

Сколько Горбань зарабатывает на бренде

Только спустя пять лет после запуска бизнеса Горбань решилась на открытие очных магазинов в Москве.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в столице у актрисы бутик находится на улице Лесной рядом со станцией метро «Белорусская». В 2025 году магазин принес выручку в 48,2 миллиона рублей.

Мария Горбань редко появляется на светских мероприятиях. Судя по ее соцсетям, актриса предпочитает на зиму уезжать в теплые страны. Последние десять лет Новый год Горбань праздновала на берегу моря или океана. В 2025 году они с мужем Кириллом Зоткиным сделали ремонт в их общем доме, поэтому в этот раз в планах праздники встретить в России.

В 2024 году актриса купила себе новую машину — красный Range Rover. Модель, как у Горбань, в тот период стоила около 18 миллионов рублей.

К слову, в 2026 году должен выйти новый сезон шоу «Выжить в Стамбуле» на ТНТ с участием Марии Горбань. Суть программы в том, что 16 игроков отправляются в Турцию, чтобы проверить себя на прочность и побороться за 10 миллионов.

«Мне кажется, я стала самым странным участником за всю историю существования этого проекта, да и, наверное, других тоже, — рассказала Горбань в интервью изданию StarHit. — Я приехала абсолютно неподготовленной, не представляла, что меня ждет, и это участие стало для меня серьезным испытанием как морально, так и физически».