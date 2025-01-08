На островах, под палящим солнцем: как и где провели январские каникулы ярославские знаменитости. Видео

Пока большинство россиян в январские выходные доедали салаты с новогоднего стола, ярославские звезды пили коктейли и загорали на берегу моря. Некоторые знаменитости до сих пор не торопятся возвращаться с каникул.
В этом материале предлагаем посмотреть, как встретили Новый год и провели первые дни 2025 года известные люди из Ярославля.
Мария Горбань — на Шри-Ланке
38-летняя Мария Горбань встретила 2025 год на берегу Индийского океана. Актриса уехала на Шри-Ланку еще в начале декабря 2024 года.
— Ну вы знаете, где меня искать, — подписала фото из самолета Мария Горбань, поставив хештег #яназимовку.
Со своих каникул Мария Горбань публикует фото в купальнике и смешные ролики с пляжа. Судя по опубликованным видео, Новый год звезда отмечала в большой компании родственников и детей.
Петров с беременной женой — на Мальдивах
35-летний Александр Петров вывез свою 22-летнюю беременную жену Викторию Антонову на Мальдивы. Счастливыми кадрами с семейного отдыха пара поделилась в своих соцсетях.
Судя по фото, на Новый год к Петрову с женой приехали их родители.
Кто такой Александр Петров?
Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области, в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с актерами Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)).
Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).
Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России.
Модель Дарья Коновалова на острове
Модель с ярославскими корнями Дарья Коновалова выбрала для отдыха в январские каникулы остров Сент-Бартельми на берегу Карибского моря. Откровенные фото в купальнике звезда подписала коротко:
— Paradise (в переводе с английского «рай». — Прим. рад.).
Дарью не раз критиковали за полуголые фото в соцсетях. Осенью 2024 года модель ответила всем хейтерам на возмущения, почему она выкладывает такой контент в общий доступ.
Я занимаюсь благотворительностью для бедных людей.
Семья Косенко и Белаир — в Дубае
Блогеры Сергей Косенко и Александра Белякова (известная под псевдонимом SASHA BELAIR. — Прим. ред.) встретили Новый год в Дубае. Туда пара переехала несколько месяцев назад.
— Пусть 2025 год будет лучшим в твоей жизни, — подписали поздравительный ролик блогеры.
Ранее бизнес-коуч SASHA BELAIR рассказала, что они с мужем сняли новый дом в Дубае на берегу океана. Теперь хозяйка потихоньку обставляет роскошные хоромы.
Кто такие SASHA BELAIR и Сергей Косенко?
Александра Белякова — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. Как сама Саша не раз заявляла в интервью, с раннего возраста она грезила мечтой стать знаменитой и богатой. В 17 лет девушка уехала из Рыбинска в Санкт-Петербург ради учебы, а после в 26 лет перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, развивая тему коучинга.
В Америке Саша записала несколько треков и начала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые «денежные» медитации. Идея нашла отклик среди ее подписчиков. В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12), стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.
В начале 2024 года прогремел громкий скандал вокруг семьи Александры. По Сети распространилось видео, как ее возлюбленный Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях: глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.
Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии. Много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Занимался наставничеством, а в последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты. Все его проекты оцениваются в миллионы рублей.
Летучая отметила по-семейному, дома
А вот Елена Летучая в этом году не стала уезжать в теплые страны. После активных путешествий в ноябре и декабре телеведущая решила отметить новогодние праздники в Москве, в кругу семьи.
Кто такая Елена Летучая?
Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. Когда Елене было 8, она вместе с родителями переехала в город Тынду Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Летучая — финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.
Популярность Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где она проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.
Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.
А как вы провели новогодние праздники?