«Иногда не осознает, что можно где-то быть вторым»: родной отец Вани Дмитриенко впервые рассказал, как семья жила до славы сына

Папа Вани не публичный человек, но рассказал, что думает об успехах сына Источник: Мария Ленц / NGS24.RU, из личного архива семьи Вани Дмитриенко

В 2025 году 20-летний Ваня Дмитриенко рвет все музыкальные чарты и забирает награды одну за одной. Этот год стал для него по-настоящему легендарным: он полностью сменил имидж и стиль песен, что положительно повлияло на его карьеру. Но всё с чего-то начинается. Родной отец Вани Дмитриенко впервые публично рассказал о жизни семьи до того, как сын и бывшая супруга уехали в Москву. Подробности — в материале корреспондента NGS24.RU Татьяны Зарвы.

«Ваня, ну подожди, вырасти сначала»

Фанатки, узнаете своего кумира? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В далекие нулевые Ваня Дмитриенко жил в Красноярске. Сначала занимался в местном Дворце пионеров, потом пошел в школу № 149. Как и все дети, порой хулиганил. И даже влюблялся, правда, тогда в девочек постарше.

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Сначала Ваня рос в полной семье: папа, мама и старшая сестра. Можно сказать, что именно из-за сестры Леры мальчик и стал заниматься театральным искусством, вокалом и хореографией. К слову, Лера старше Вани на два года. Когда Ване было всего три, он обучался в «Школе добрых волшебников» (сейчас эта организация уже не работает. — Прим. ред.), а Лера уже ходила в детский театр «Этти Дети».

— Сначала в театр пришла Лера, а Ваня был при старшей сестре. Лера уже занималась в театре, были концерты, и он всегда хвостиком за нами плелся, меня дергал за рубаху или за юбку: «Лена Михайловна, возьмите меня на кастинг». И я говорю: «Ваня, ну подожди, вырасти сначала», — вспоминает руководитель детского театра «Этти Дети».

Елена Михайловна Бедрина — руководитель детского театра современного искусства «Этти Дети», в нулевые она преподавала в «Школе добрых волшебников». Возможно, именно поэтому Ваня легко прошел кастинг в детский театр: Елена Михайловна уже заложила в него «семечко» театрального искусства.

— И тут вот их набор. Он пришел такой красивый, в шляпе, в белом пиджаке. <…> Он попал в состав, это был очень крутой состав — вокальное и актерское, — вспоминает Елена Бедрина.

В этом пиджаке Ваня пришел на кастинг в «Этти Дети» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пиджак, в котором Ваня пришел на кастинг, Елена Михайловна хранит до сих пор. А еще она бережно хранит диски с его выступлениями, видеозаписи также есть в общем доступе в их группе во «ВКонтакте». А еще бережнее она хранит воспоминания о своем ученике.

С горящими глазами Елена Михайловна воспоминает, как на первом фестивале «Этти Дети Fest» Ваня Дмитриенко прочитал первые стихи собственного сочинения. И это произведение «брало за душу» даже взрослых.

— Все такие: «Ваня, это круто!» Он на своем понятном языке всем сказал, как это здорово — иметь настоящего друга, что это надо беречь. Помню, он говорит: «Ребят, вам правда понравилось?» — вспоминает преподаватель.

Детство у Вани было совсем не как у всех. Он был занят репетициями или выступлениями. В остальное время мальчик старался не забывать про уроки. Но времени порой не хватало, выступления накладывались одно на другое.

— У него в Дивногорске спектакль, а у нас во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина [выступление], и он со спектакля несется сюда. Мы по рации: «Витя (отец Вани Дмитриенко. — Прим. ред.), где Ваня?», а он мне: «Едем». Потом: «Он в гримерке», и Ваня просто «на флажках» везде, — рассказывает педагог.

Подобную награду Елена Михайловна отдала маме Вани Дмитриенко Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Не обошлось и без звездной болезни. После продолжительных выступлений, где Ваня занимал ведущую роль, мальчик, уже будучи подростком, немного «зазвездился».

— Какой-то был концерт, и он говорит детям: «Так, вы — моя подтанцовка!», я говорю: «Это ты наша подпевка». И просто на полгода мы сняли его с концертов, он ходил на репетиции без проблем, но как раз были новогодние спектакли, и он сказал: «Я всё понял». Он вернулся в спектакли, всё отработал, потому что соскучился по команде. Когда команда работает, это совсем другая энергия, — говорит Елена Михайловна.

И после новогоднего концерта Ваня расплакался. Елена Михайловна увидела его в слезах на ступеньках. Он снова почувствовал ту самую поддержку и растрогался.

Елена Михайловна считает, что основной вклад в творческое развитие Вани сделали именно родители, которые привили ему любовь к музыке. Отец Вани, Виктор, в свое время играл на гитаре в музыкальной группе, мама тоже была музыкальной. Она всегда ответственно подходила к выступлениям сына.

— Я помню, первый выход его был вокальный, он там совсем лялька, по-моему, пять лет ему было. И первая песня, которую он учил, — «Кони в яблоках». У нас тут был концерт во Дворце пионеров, и мы всегда делали «предшоу» (развлекательная программа перед самим концертом. — Прим. ред.), оно проходило в фойе, и наши маленькие вокалисты там представляли свои маленькие номера.

Позади сцена, на которой когда-то выступал Ваня Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Мне звонит Света (мама Вани. — Прим. ред.) и спрашивает: «Лена, а в чем вы поете?» Я говорю: «Ну костюм, как всегда, на коня надевайте костюм». Она говорит: «Окей». Короче, приезжают, я бегу, и она с головой коня идет. Я говорю: «Это что?» А она говорит: «Ну ты же сказала „костюм коня“», — смеется Елена Михайловна.

Несмотря на то что прошло уже столько лет, Ваня Дмитриенко не забывает детский театр «Этти Дети», он охотно приглашает его на свои концерты, и не только в Красноярске: иногда их гастроли пересекаются. Когда Дмитриенко бывает в родном городе, заходит в театр. А еще поздравляет педагога с праздниками. Кроме того, с Еленой Михайловной до сих пор общается Светлана Павлова — мама Вани Дмитриенко. А отец певца, Виктор Дмитриенко, водит своих детей от второго брака на занятия к Елене Михайловне.

«Папа, давай вот эту»

Папа Вани крайне стеснительный, но с радостью согласился поговорить о сыне. Сейчас у Вани есть брат и сестра по отцу — Варвара и Федор, они тоже занимаются в театре «Этти Дети» и, возможно, мечтают стать такими же звездами, как их брат.

Папа Вани Дмитриенко — Виктор Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Я очень счастлив, что я его папа, у него замечательная мама и всё очень хорошо сложилось. Он очень большой трудяга и с самого детства всё трудится, занимается, ни минуты свободной. Постоянно в деле, постоянно решает все вопросы самостоятельно, даже с трех лет, — говорит Виктор.

Он подтвердил, что музыкальные способности у Вани — это в него. Виктор еще в молодости играл в музыкальной группе и сейчас не оставляет дело, но на любительском уровне, так сказать, под «костерчик, дачку и вечерок».

— Ваня вращался в этой среде, но в основном это, конечно, «Этти Дети»: сцена, вокал, танцы, постоянный артистизм. Всё, что он сейчас имеет, — это самостоятельный труд, но с поддержкой. Иногда он не понимает, не осознает, что можно где-то быть вторым. Это значит, не его, а он идет туда, где он первый, — описывает характер своего сына Виктор.

Отец признается, что Ваня не был хулиганом, но есть что вспомнить Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

По словам Виктора, Ване повезло, что у него была старшая сестра, именно она «взяла за руку и повела в первый класс». Валерия во многом Ване помогала. Тем не менее Ваня никогда не был хулиганом, но одна не самая показательная история всё же была.

— Он во дворе шел из школы, и меня вызвали, он на машине нацарапал. Короче, человек, как-то его там, видать обидел, был конфликт. Я не стал разбираться, почему он именно этому человеку что-то написал на машине. Мы там разобрались с сыном, и он больше так не делал, — вспоминает Виктор.

Так как и отец, и сын — люди музыкальные, журналисты NGS24.RU поинтересовались, какая песня объединяет их.

— «Папа, давай вот эту?» Это он может про группу «Воскресенье» сказать. Да, «Воскресенье», песня «Кто виноват», — говорит Виктор.

Виктор Дмитриенко — непубличный человек, о нем мало что известно в Сети. Ваня тоже нечасто рассказывает о нем. Известно, что незадолго до переезда в Москву они с мамой Вани, Светланой, развелись. Тем не менее Виктор признается, что очень любит сына и гордится им.

— Это моя кровиночка, всей душой, всем сердцем очень горжусь. Очень. Замечательный человек. Самое главное — это замечательный человек с большим, хорошим стержнем, людским, человеческим. С добрыми мыслями, с чистейшим сердцем, — говорит Виктор.

«Ассоциации с ним — в лифте пел»

А в этой школе учился маленький Ваня Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сейчас Ваня Дмитриенко москвич. Квартиру в столице он купил в 2022 году, когда ему было всего 17 лет. По данным риелтерского агентства Flats for friends, первой квартирой Вани стала евродвушка на ЗИЛе. Сейчас такие квартиры стоят порядка 26 миллионов рублей. Как пишут в профиле этого агентства в запрещенной соцсети, Ваня переехал в ЖК «Пресня Сити», недалеко от станции метро «1905 года». Там самые недорогие варианты жилья начинаются от 23,5 миллиона рублей.

Но перенесемся снова в Красноярск. В первый класс Ваня пошел в школу № 149. Дом его был неподалеку. Многие соседи еще помнят Ивана и с радостью рассказывают о его детстве.

Соседи семьи Дмитриенко Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Андрей и Наталья живут в соседнем подъезде от того, где жила семья Вани. У них есть взрослый сын, к нему певец, будучи еще мальчиком, ходил на день рождения.

— На площадке дети играли вместе, ходили в одну школу. Мы на день рождения приглашали его. Ваня маленький был еще, у нас была вечеринка с клоуном, и мы их [детей] всех собрали, чай попили, — вспоминает Андрей.

Соседи Вани гордятся его достижениями и тем, что парень родом из Красноярска. Их дети также ходили в детский театр «Этти Дети» и занимались вместе с ним.

К Ольшевским брат и сестра Дмитриенко заходили на колядки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

И другие соседи тоже говорили корреспондентам NGS24.RU про кружок, где занимался Ваня. Соседка по подъезду Любовь Васильевна рассказала, что помнит, как он часто пел в лифте.

— Ваня жил в нашем доме. Встречались с ним в подъезде в основном. Ну один раз они с сестрой и еще с кем-то заходили, колядовали. Они нас угощали, мы их угощали. Вообще, он всегда пел, в лифте пел. Всегда рассказывал, что он идет в «Этти Дети», очень общительный, такой позитивный мальчик, — вспоминает красноярка.

Именно таким он и запомнился Любови Васильевне — мальчиком, который поет в лифте. Когда они увидели Ваню Дмитриенко на телеэкранах, очень удивились, но порадовались.

— А потом я узнала, что он поет, до этого не видела. Дочь мне позвонила, спросила, я узнала, конечно. Вот такие ассоциации с ним — в лифте пел, — говорит Любовь Васильевна.

И когда Ваня покрасился в белый, соседям, которые помнили его как русого мальчика, было непривычно. А сейчас он, по их словам, «вроде бы снова похож на себя».

Площадка изменилась, но дом тот же Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Школа, в которой учился Ваня, находится буквально через дорогу от дома. Там он учился, пока с семьей не переехал в Москву. Первая учительница Дмитриенко, Елена Юрьевна Неверко, охотно рассказала о школьных годах Вани.

— Какой он был? Как и все мальчики. Но я хочу сказать, что он был абсолютно не злым, неконфликтным, если возникали какие-то, как у всех детей, споры, он всегда как-то переводил всё в шутку. Было заметно, что он творческий ребенок.

Ему некогда было дружить, потому что, как только заканчивались уроки, он брал портфель и самостоятельно уезжал на занятия по вокалу, хореографии и так далее. Он уже с первого класса был самостоятельным ребенком, уезжал один или с сестрой на занятия, — вспоминает Елена Юрьевна.

Первая учительница Вани Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

На школьных праздниках Ваня Дмитриенко выступал с родителями. Мама Вани состояла в родительском комитете и всегда с душой подходила к подаркам на какие-либо праздники и все мероприятия организовывала «на высшем уровне».

— Это семья, которая не могла не участвовать в таких мероприятиях. Они всей семьей участвовали и на сцене пели. Это конек их семьи — творчество, — говорит Елена Юрьевна.

Первая учительница бережно хранит его тетрадку по математике. Там, как и у каждого ребенка, найдутся тройки и замечания, написанные красной ручкой. Но Ваня вовсе не был троечником, скорее, хорошистом.

Подписывал не Ваня, а учительница Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

По воспоминаниям учительницы, на выпускном из началки Ваня больше был организатором. Выпускники писали на «ленте» свои цели на будущее и мечты. Ваня написал, что хотел бы стать артистом.

— Мы сначала каверы его слушали, и я уже, наверное, тогда понимала, что этот ребенок пойдет далеко, что всё у него получится. И у него действительно всё больше и больше получается. Однажды я ехала на работу, в автомобиле включила радио и услышала его первую песню. Все знают, какая это песня. Вы знаете, даже у меня, наверное, удивления не было. Просто восхищение какое-то, — говорит Елена Юрьевна.

И этот малыш сейчас краш половины женщин России Источник: предоставлено NGS24.RU

По словам Елены Юрьевны, когда Ваня еще приезжал в Красноярск, он собирал на концерт всех: учителей, бывших одноклассников и даже их родителей. Все охотно приходили поддержать юного певца.

Стефания когда-то помогала Ване любовными советами Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

О том же рассказывает и знакомая Вани — Стефания Гордиенко, которая общалась со звездой российской сцены, когда он был подростком. Девушка училась в параллельном классе с его сестрой, но особо не общалась с ней. А вот к подругам сестры Ваня активно «подкатывал».

— Мы познакомились в школе, потому что он с самого начала был очень активным, во всех школьных мероприятиях, в концертах участвовал, ну и я точно так же. Он сольно пел, а мы — в хоре. Любые выступления, любые концерты — Ваня принимает участие, — рассказывает Стефания.

Самым запоминающимся из школьной жизни для Стефании был концерт на 8 Марта.

— Мальчики устроили концерт для девочек, и там были какие-то «горячие танцы». Я запомнила, что они там танцевали, — говорит собеседница.

Двор, в котором рос Дмитриенко Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ваня Дмитриенко был галантным мальчиком и провожал девочек домой. А чтобы «подступиться» к объектам своего воздыхания, консультировался со Стефанией.

— Мне он писал, когда там что-то у них не складывалось, спрашивал: «Что мне сделать? Помоги». То есть как лучше себя повести, может быть, что-то подарить. Я помню, как-то часа в два ночи он мне позвонил и говорит: «У меня сердце разбито, она мне отказала» — или что-то там сказала, что у них ничего не выйдет, — делится Стефания.

Однажды красноярские подруги решили напомнить Ивану о себе и выложили сторис, когда на пике популярности была песня «Венера — Юпитер». Но ответа так и не получили.

— Мы с девочками из школы еще тогда общались, встретились, что-то записали [видео], где мы поем, отметили его, написали: «Ванечка, мы тобой гордимся». Но он, если честно, не посмотрел, не прочитал, ничего не ответил. У него, наверное, уже тогда уведомления выключены были, — рассказывает Стефания.