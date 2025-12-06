НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Боже, только не щенок!» Как написать письмо Деду Морозу, чтобы не пришлось покупать ребенку собаку или айфон

Детский психолог напоминает, что правила этой новогодней игры устанавливают родители

Если ребенок еще не умеет писать, то может нарисовать свое желание или использовать наклейки

К Новому году каждый готовится по-своему, но если в семье есть дети, то письмо Деду Морозу — это обязательный и очень важный ритуал. С какого возраста начинать писать новогоднему волшебнику и как правильно это делать, журналист NGS.RU узнал у действующего педагога раннего развития с 20-летним опытом, консультанта по детско-родительским отношениям Людмилы Лошаковой.

Когда начать

С какого возраста писать письма? А с какого возраста вы Деда Мороза показываете, с такого и писать. Психологи считают, что начинать лучше с трех лет. Но многие водят детей на утренники и начинают приглашать Деда Мороза домой, едва малышу исполняется два года. Поэтому тут каждый решает сам.

Людмила Лошакова ориентируется на возраст 3+. По мнению специалиста, писать письмо за ребенка не нужно. Если он еще совсем маленький и писать не умеет, то может нарисовать свое желание, приклеить заранее подготовленные вами картинки или вырезать их самостоятельно, например, из журнала либо использовать готовые наклейки.

«Сейчас есть готовые наборы с роскошными конвертами, бланками и наклейками, но и самостоятельно и без удара по бюджету это организовать не проблема», — отмечает эксперт.

Дети постарше уже могут написать письмо сами. Помните, какими словами начинались эти послания в нашем в детстве? «Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе девочка Люся из Новосибирска, я весь год вела себя хорошо».

Придерживаться такого образца эксперт не советует. Ведь тут можно задаться вопросами: а что, если не хорошо? Если вел себя средне, Дед Мороз не придет?

«Пугачка плохая, не работающая, да и проанализировать ребенок свое поведение неспособен. Поэтому пишите в любом формате, в каком вашей душеньке угодно», — рекомендует Людмила Лоншакова.

Что должно быть в письме

Чтобы праздничное письмо не переросло в мучения чистописания, можно ограничиться описанием желаемого и добавить слова благодарности. Например: «Подари мне, пожалуйста, куклу. Спасибо».

Если человек уже способен написать несколько предложений, то может добавить и рассказ о себе: «Меня зовут Ваня, я из Новосибирска, живу с мамой и папой, люблю „Лего“…»

Письмо в итоге должно исчезнуть, ведь его забирают

Если уже и этот этап пройден, то можно попросить написать, почему ребенок хочет именно этот подарок. Возможно, от этого объяснения сердце Дедушки дрогнет и он всё же принесет щенка, которого не хотят родители.

Что можно попросить у Деда Мороза

«Ну а если у вас сейчас по спине пробежали мурашки и вы подумали: „О Боже, только не щенок!“, переходим к следующему аспекту. А что вообще можно просить у Деда Мороза? Честно? Это ведь тоже часть игры, и правила ребенку рассказываете вы», — объясняет Людмила Лошакова.

Она добавляет, что вы решаете, что приносит Дед Мороз обычно: сладости, игрушки, живых существ, технику и так далее. То есть родители должны объяснять, что можно просить.

«И ничего страшного, если в прошлом году Дед Мороз мог принести технику, а в этом году из-за санкций он уже не сможет доставить последний смартфон. Так тоже можно: Новый год — новые правила. Дети очень легко перестраиваются», — говорит психолог.

И поясняет, как быть в ситуации, если кому-то из знакомых Дед Мороз принес айфон, а вашему ребенку — что попроще:

«Давайте откровенно: если дети после новогодних праздников еще помнят и обсуждают подарки, тем более могут оценить разницу в стоимости, — это уже всё, пора сказку сворачивать и раскрывать карты. Дети 5–6 лет не обсуждают подарки, основываясь на денежном эквиваленте. Это ваши тараканы, не перекладывайте с больной головы на здоровую».

Сколько подарков можно просить, тоже обозначают родители. И вам же решать, дарите ли вы еще один подарок «от родителей» или все подарки под елкой — только от Дедушки Мороза.

Куда положить письмо

Письмо написано — что делать дальше? Варианты могут быть разными:

  1. Положить в морозилку, откуда она волшебным образом телепортируется к Деду Морозу.

  2. Вместе отправить по почте в Великий Устюг (или сказать, что завезете письмо на почту).

  3. Положить в почтовый ящик — оттуда письмо тоже должно испариться.

  4. Оставить окно открытым и положить письмо рядом. Дедушка сам заберет.

«Принцип понятен. Письмо, естественно, должно пропасть, а вместо него… да ничего. Или ответное письмо, или сюрпризик небольшой. Или следы, что Дед Мороз тут был. Вы сами пишете эту игру. Как говорится, не ждите чуда — чудите сами!» — резюмирует Людмила Лошакова.

ПО ТЕМЕ
Мария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
