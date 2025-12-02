Хоть кто-то заступился. Пригожин выступил в защиту Ларисы Долиной: почему

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за Ларису Долину. Та в последнее время столкнулась с отменой выступлений из-за квартирной «схемы Долиной». Также певица получает огромное количество негативных комментариев в интернете.

Пригожин признался: он поражен, что на этой ситуации ловят «хайп» и коллеги певицы.

«Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», — сказал Пригожин РИА Новостям.

Он добавил, что Долиной стоит выйти и публично высказаться о происходящем. А зрителей призвал задуматься о том, что сдачей билетов на ее концерты они банкротят невинных людей.

«Я бы на месте Ларисы Александровны вышел в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката, от молчания и возникает такая проблема. Когда люди предлагают ее концерты отменять, они должны задуматься, сколько человек от этого пострадает. Прежде всего, это коснется организаторов — они станут банкротами, а ведь они не виноваты в сложившейся ситуации», — объяснил Пригожин.

Он особо подчеркнул, что конечное решение по ситуации приняла не лично Долина, а суд.

«Безусловно, покупатель квартиры не должен пострадать, ровно как и продавец. Все набросились на Долину, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет», — подытожил продюсер.