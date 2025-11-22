НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Придется напрячь мозги: что за предмет времен СССР изображен на фото? Сложная викторина

Придется напрячь мозги: что за предмет времен СССР изображен на фото? Сложная викторина

Попробуйте дать правильный ответ без подсказок

406
Угадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruУгадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Без лишних предисловий в новом выпуске «Вечерней викторины» предлагаем вам угадать, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. Он был найден на сайте для публикации объявлений «Авито». Сейчас его пытаются продать по символической стоимости, а в прошлом столетии агрегат был незаменим для определенных работ.

Что изображено на фото выше:

  • машинка для гравировки;

  • аэрограф;

  • архитектурный циркуль.

Что изображено на фото

На фото изображен краскопульт-аэрограф. Его использовали для точного населения краски на разные поверхности. В том числе, для ремонта автомобилей. Отличие аэрографа от обычного краскопульта в том, что с его помощью можно было прорисовывать четкие линии, благодаря чему создавалась художественная роспись.

Получилось дать правильный ответ?

Да
Нет

Не останавливайтесь на одной викторине! Потратьте еще несколько минут на зарядку для памяти и попробуйте выполнить задание в предыдущем выпуске. Немногие догадывались, что такой предмет времен СССР вообще существовал.

Кстати, проверьте заодно и свои школьные знания. Попробуйте дать правильные ответы на эти 10 вопросов. Любой ученик пройдет подобный тест, даже не напрягаясь.

А как у вас с географией? Если наберете максимальный балл, ответив на семь вопросов этого теста, можете называть себя настоящим знатоком.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Авито СССР Предметы быта
Комментарии
7
Гость
55 минут
Интересно, а как бы мы использовали этот предмет сейчас?
Гость
54 минуты
Может, это какая-то школьная принадлежность?
Гость
