Придется напрячь мозги: что за предмет времен СССР изображен на фото? Сложная викторина

Угадайте, что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru

Без лишних предисловий в новом выпуске «Вечерней викторины» предлагаем вам угадать, что за предмет времен СССР изображен на фото выше. Он был найден на сайте для публикации объявлений «Авито». Сейчас его пытаются продать по символической стоимости, а в прошлом столетии агрегат был незаменим для определенных работ.

Что изображено на фото выше:

машинка для гравировки;

аэрограф;

архитектурный циркуль.

Что изображено на фото Узнать На фото изображен краскопульт-аэрограф. Его использовали для точного населения краски на разные поверхности. В том числе, для ремонта автомобилей. Отличие аэрографа от обычного краскопульта в том, что с его помощью можно было прорисовывать четкие линии, благодаря чему создавалась художественная роспись.

