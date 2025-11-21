Вы тут самый умный? Тогда попробуйте ответить без ошибок на эти 10 вопросов

Никогда не знаешь, сколько всего хранится в голове. Пока не начнешь проходить наши тесты на общие знания. В них мы обычно объединяем вопросы из самых разных сфер. И только самый начитанный, всезнающий и гениальный найдет на них ответы.
Вот и на этот раз мы, покопавшись в энциклопедиях и учебниках, выудили оттуда 10 вопросов, которые в два счета покажут, кто из наших читателей может считаться самым умным, а кому еще есть к чему стремиться. Как думаете, к кому из этих категорий относитесь вы?
Чтобы проверить это, есть только один путь — пройти этот тест.
Как еще называют байкальского тюленя, одного из трех пресноводных тюленей в мире?
Морж
Нерпа
Сивуч
Котик
Олицетворением какого смертного греха считался Бегемот, демон из христианской мифологии?
Гнева
Алчности
Чревоугодия
Зависти
Что в записи шахматных партий означает знак «+»?
Шах
Мат
Рокировку
Ничью
В какую оперу входит балетная сцена «Вальпургиева ночь»?
«Кармен»
«Фауст»
«Каменный гость»
«Дон Карлос»
Кого в славянской мифологии называют цмоком?
Медведя
Грифона
Кентавра
Дракона
Где в Древней Греции можно было увидеть надпись «Здесь живут мертвые и говорят немые»?
На кладбищах
В библиотеках
В больницах
В тюрьмах
Какой из этих инструментов ведет свое происхождение от хаммерклавира?
Тромбон
Виолончель
Фортепиано
Тамбурин
Как называют мощного и габаритного футболиста, играющего в центре нападения?
Каланча
Фонарь
Вышка
Столб
Что такое мазанка?
Сельский дом
Яркая помада
Неудачная картина
Свежевыкрашенная лавочка
Какая страна является родиной собак породы далматин?
Венгрия
Швейцария
Хорватия
Германия