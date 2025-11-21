НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы тут самый умный? Тогда попробуйте ответить без ошибок на эти 10 вопросов

Вы тут самый умный? Тогда попробуйте ответить без ошибок на эти 10 вопросов

Тест, в котором придется напрячь извилины

203
Чтобы дать все 10 верных ответов в этом тесте, будьте готовы стряхнуть пыль с самых забытых знаний

Чтобы дать все 10 верных ответов в этом тесте, будьте готовы стряхнуть пыль с самых забытых знаний

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Никогда не знаешь, сколько всего хранится в голове. Пока не начнешь проходить наши тесты на общие знания. В них мы обычно объединяем вопросы из самых разных сфер. И только самый начитанный, всезнающий и гениальный найдет на них ответы.

Вот и на этот раз мы, покопавшись в энциклопедиях и учебниках, выудили оттуда 10 вопросов, которые в два счета покажут, кто из наших читателей может считаться самым умным, а кому еще есть к чему стремиться. Как думаете, к кому из этих категорий относитесь вы?

Чтобы проверить это, есть только один путь — пройти этот тест.

ТЕСТПройден 50 раз
1 / 10

Как еще называют байкальского тюленя, одного из трех пресноводных тюленей в мире?

  • Морж

  • Нерпа

  • Сивуч

  • Котик

2 / 10

Олицетворением какого смертного греха считался Бегемот, демон из христианской мифологии?

  • Гнева

  • Алчности

  • Чревоугодия

  • Зависти

3 / 10

Что в записи шахматных партий означает знак «+»?

  • Шах

  • Мат

  • Рокировку

  • Ничью

4 / 10

В какую оперу входит балетная сцена «Вальпургиева ночь»?

  • «Кармен»

  • «Фауст»

  • «Каменный гость»

  • «Дон Карлос»

5 / 10

Кого в славянской мифологии называют цмоком?

  • Медведя

  • Грифона

  • Кентавра

  • Дракона

6 / 10

Где в Древней Греции можно было увидеть надпись «Здесь живут мертвые и говорят немые»?

  • На кладбищах

  • В библиотеках

  • В больницах

  • В тюрьмах

7 / 10

Какой из этих инструментов ведет свое происхождение от хаммерклавира?

  • Тромбон

  • Виолончель

  • Фортепиано

  • Тамбурин

8 / 10

Как называют мощного и габаритного футболиста, играющего в центре нападения?

  • Каланча

  • Фонарь

  • Вышка

  • Столб

9 / 10

Что такое мазанка?

  • Сельский дом

  • Яркая помада

  • Неудачная картина

  • Свежевыкрашенная лавочка

10 / 10

Какая страна является родиной собак породы далматин?

  • Венгрия

  • Швейцария

  • Хорватия

  • Германия

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Обучение Образование Развлечение
