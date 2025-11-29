Ситуация плачевная: ярославцы равнодушно отреагировали на премьеру нашумевшего сериала

Ярославцы равнодушно встретили премьеру нашумевшего сериала «Очень странные дела» (16+). В ночь на 27 ноября на платформе Netflix стартовал пятый сезон фантастической истории. Позже кинотеатры разных регионов страны объявили о продаже билетов на показ первых четырех серий.

«Очень странные дела» (16+) были созданы в 2016 году братьями Мэттом и Россом Дафферами. Действие картины развиваются в 1980-х в вымышленном городке Хоукинс. Четверо друзей сталкиваются с Изнанкой мира, населенной чудовищами-демогоргонами. Вместе с девочкой по имени Одиннадцать, имеющей сверхспособности, они пытаются закрыть дыру между мирами.

По данным РБК, финальный сезон «Очень странных дел» стал самым дорогим сериальным проектом в истории телевидения. Общие траты на производство всех восьми серий составили 37,5 миллиарда рублей. На портале IMDb сериал имеет рейтинг 8,6 из 10.