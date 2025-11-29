НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ситуация плачевная: ярославцы равнодушно отреагировали на премьеру нашумевшего сериала

Ситуация плачевная: ярославцы равнодушно отреагировали на премьеру нашумевшего сериала

27 ноября вышел новый сезон «Очень странных дел»

422
В Ярославле в кино показывают популярный сериал | Источник: кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.В Ярославле в кино показывают популярный сериал | Источник: кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.

В Ярославле в кино показывают популярный сериал

Источник:

кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др.

Ярославцы равнодушно встретили премьеру нашумевшего сериала «Очень странные дела» (16+). В ночь на 27 ноября на платформе Netflix стартовал пятый сезон фантастической истории. Позже кинотеатры разных регионов страны объявили о продаже билетов на показ первых четырех серий.

«Очень странные дела» (16+) были созданы в 2016 году братьями Мэттом и Россом Дафферами. Действие картины развиваются в 1980-х в вымышленном городке Хоукинс. Четверо друзей сталкиваются с Изнанкой мира, населенной чудовищами-демогоргонами. Вместе с девочкой по имени Одиннадцать, имеющей сверхспособности, они пытаются закрыть дыру между мирами.

По данным РБК, финальный сезон «Очень странных дел» стал самым дорогим сериальным проектом в истории телевидения. Общие траты на производство всех восьми серий составили 37,5 миллиарда рублей. На портале IMDb сериал имеет рейтинг 8,6 из 10.

В сети кинотеатров «Киномакс» в Ярославле билеты на сериал появились на 29 и 30 ноября, стоимость варьируется от 390 до 610 рублей. Однако ярославцы не раскупили и половины билетов на каждый из сеансов.

На показ первых двух серий 29 ноября осталось много свободных мест | Источник: Киномакс-Аура Ярославль / kinomax.ruНа показ первых двух серий 29 ноября осталось много свободных мест | Источник: Киномакс-Аура Ярославль / kinomax.ru

На показ первых двух серий 29 ноября осталось много свободных мест

Источник:

Киномакс-Аура Ярославль / kinomax.ru

С показом 30 ноября ситуация совсем грустная | Источник: Киномакс Аура-Ярославль / kinomax.ruС показом 30 ноября ситуация совсем грустная | Источник: Киномакс Аура-Ярославль / kinomax.ru

С показом 30 ноября ситуация совсем грустная

Источник:

Киномакс Аура-Ярославль / kinomax.ru

Смотрели популярный сериал?

Да
Нет, впервые слышу

Ранее мы рассказывали о нескольких ожидаемых сериалах, которые затянут вас с головой.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Премьера Очень странные дела Сериал
Комментарии
6
Гость
1 час
Сериал явно не зацепил местных.
Гость
58 минут
Скучные новости, ничего нового.
Читать все комментарии
Гость
