Ромком, детектив и фэнтези: 7 ожидаемых сериалов, из-за которых вы не захотите выходить из дома

Публикуем подборку из 7 сериалов, которые стоит увидеть каждому Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Осень — пора, когда плед, чай и хороший сериал превращают вечера в маленькие праздники. К длинным выходным мы собрали список из громких премьер этого сезона. Рассказываем о семи сериалах, которые скрасят ноябрьские.

«Кибердеревня», 2-й сезон

Трудно поверить, что история про фермера Николая и его марсианское хозяйство началась с любительского ютьюб‑шоу на канале Birchpunk. Правда, там это была лишь одна из сюжетных линий, а создатели «Кибердеревни» (12+) посвятили ей всё экранное время. Получился сериал про деревенского мужика, который ради спасения дома от сноса отправляется в космос вместе с бывшим другом Барагозиным, оказавшимся запертым в теле старого робота.

Зрителям так понравилась эта смесь деревенского юмора и научной фантастики, что за пару лет выросли и спецвыпуск, и ответвление про космическое такси, а осенью 2025-го вышел второй сезон.

А вот и трейлер второго сезона «Кибердеревни» Источник: «Кинопоиск» / Kinopoisk.ru

В новых сериях Николай должен выбраться из космической тюрьмы, спасти робота‑Барагозина от утилизации и противостоять главной антагонистке — Гале, голографической жене заместителя Барагозина. Галя захватила власть и грозит уничтожить не только любимую деревню Николая, но и всё, что ему дорого.

Главная фишка второго сезона — отсылки. По словам создателей, теперь их будет еще больше. Если раньше зрители могли найти пасхалки к «Звездным войнам» (18+), фильмам «Любовь и голуби» (12+), «Кин-дза-дза» (12+) и «Бумер» (18+), то теперь к ним добавятся еще и оскароносные картины и комедии Гайдая.

— Во втором сезоне можно будет встретить отсылки к фильмам «Операция „Ы“» (6+), «Отель „Гранд Будапешт“» (18+), «Курьер» (18+), «Кавказская пленница» (6+) и ко многим другим, — раскрыл режиссер сериала.

«Форсайты», 1-й сезон

На «Амедиатеке» вышла новая адаптация романа Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». В центре сюжета «Форсайтов» (18+) — три ключевых персонажа. Сомс, упрямый и расчетливый, ставит порядочность и имущество выше всего. Он стремится контролировать жизни близких и сохранить репутацию семьи. Его родственник Джолион, более мягкий и рефлексивный, пытается найти баланс между долгом и личным счастьем, но его выборы приводят к болезненным последствиям. И главная женская фигура — Ирэн. Тихая и замкнутая, но при этом она обладает внутренним огнем и стремится жить по своим правилам, а не по общественным стандартам.

Сериал «Форсайты» — адаптация романа Джона Голсуорси Источник: «Амедиатека» / Amediateka.ru

Картина стала одной из самых красивых этой осенью. Шикарные платья и костюмы в стиле конца XIX века, эстетика кадров в духе нашумевших «Бриджертонов» (18+).

В сериале прослеживается эстетика в духе нашумевших «Бриджертонов» Источник: «Амедиатека» / Amediateka.ru

И это мы еще не сказали об исполнителях главных ролей — красавчиках Томе Дюранте Притчарде и Джошуа Орпине — у них есть все шансы стать главными крашами.

«Няня Оксана», 1-й сезон

Как бы ни ругали ремейки картин нулевых, они продолжают появляться и привлекать к себе внимание. В 2025 году очередь дошла до «Моей прекрасной няни» (16+). Сюжет всё тот же: простая хохотушка из провинции нанимается няней в дом к одинокому богачу и отцу троих детей. Только теперь няню зовут не Вика, а Оксана, она увлекается астрологией и картами Таро, и ее наниматель не продюсер, а ресторатор.

Осенью на экраны вышел ремейк «Моей прекрасной няни» Источник: Friday.ru

Еще до выхода первых серий на исполнительницу главной роли Олесю Иванченко набросились с критикой и обвинили в попытках заменить полюбившуюся Анастасию Заворотнюк. Ведущая «Натальной карты» (18+) тут же открестилась от любого копирования классики и сообщила, что ее персонаж — нечто совершенно новое.

— Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус. Честно, меня задевают слова о какой-то «замене». Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже по-своему полюбится зрителю и вы примете ее, — ответила Олеся Иванченко на критику в свой адрес.

«Олдскул» (16+), 1-й сезон

В центре сюжета — учительница математики Мария Павловна, женщина советской закалки, которая попадает в элитную гимназию, полную избалованных зумеров и гаджетов. Она должна привить «мажорам» любовь к науке и наладить отношения с внучкой. Сериал снят в жанре трагикомедии, так что зрители успеют и посмеяться при виде столкновения разных поколений, и погрустить во время драматических сцен.

Главную роль исполнила Мария Аронова. За этот проект ей уже присудили статус самой лучшей актрисы 2025 года по версии фестиваля «Пилот». Там же главной награды удостоился и сам сериал «Олдскул», он забрал титул «Самая ожидаемая премьера 2025 года».

Трейлер сериала «Олдскул Источник: Premier.one

«Лихие», 2-й сезон

Если в 2024 году сериал до премьеры лишь метил в касту «похоже на „Слово пацана“ (18+)», то теперь «Лихие» (18+) рискуют даже переплюнуть картину, запустившую моду на 90-е.

Юрий Быков снял продолжение проекта «Лихие» Источник: Okko.ru

В первом сезоне зрители познакомились с отцом и сыном Лиховцевыми. Они перебираются в Хабаровск, где случайно оказываются втянуты в бандитскую группировку. Мы видели, как они совершали свои первые преступления и сталкивались со сложностью выбора: деньги и власть или честь и порядок.

Во втором сезоне, который вышел в сентябре, Павел и Евгений уже не новички, они едут в свою первую бандитскую командировку в Москву. Поездка не только проверит их на прочность, но и заставит задуматься, насколько правильно они живут и не пора ли уходить из преступного мира.

— Это продолжение истории с учетом эволюции, которую прошли главные герои. В конце концов каждый из них должен найти в себе силы сказать: «Нет. Дальше это не пройдет. Это закончится на мне. Дальше будет по-другому». Об этом вся история, — поделились создатели.

«Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), 1-й сезон

Что-что, а взбудоражить публику Жора Крыжовников умеет. Тот самый создатель «Слова пацана» в этот раз взялся за советскую классику и переснял ее в стилистике нулевых и наших дней. На экранах снова три подруги пытаются покорить столицу и ищут в ней любовь и деньги, но вместе с этим попадают в череду предательств и измен.

«Москва слезам не верит. Все только начинается» рассказывает историю трех подруг, которые пытаются покорить столицу Источник: Wink.ru

Сразу после выхода первых серий сериал вызвал бурное обсуждение в Сети. Одни лили слезы вместе с главными героинями, другие — критиковали создателей и просили прощения у Владимира Меньшова.

Отметим, что в проекте приняли участие одни из главных звезд российского кино: Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Антон Васильев, Анастасия Талызина, Мария Камова (блогер Маш-Милаш. — Прим. Ред.), Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев, Юлия Топольницкая и другие.

«Волшебный участок», 2-й сезон

Пародии на полицейские сериалы бывают разными: с яркими комедийными элементами или в жанре мюзикла. Но «Волшебный участок» (18+) предложил свой уникальный подход, соединив криминал и сказку. В первом сезоне бывший снайпер Леша Попов, которого играет Николай Наумов, устраивается в отдел по борьбе со сказочными преступлениями. На работе он узнаёт, что за поджогами закусочных с шаурмой иногда стоит Змей Горыныч, а симпатичная девушка с сайта знакомств может оказаться Бабой-ягой, пытающейся вас заколдовать.

Новые серии выйдут 6 ноября 2025 года, чтобы подготовиться можно посмотреть первую часть.

В сериале «Волшебный участок» показано, как полицейские ловят сказочных персонажей Источник: Okko.ru

Во втором сезоне весь отдел вместе с Лехой переводят из Москвы в Санкт-Петербург. В городе им предстоит разобраться с чередой загадочных убийств сотрудников местного отдела. И, конечно же, главный подозреваемый — не кто иной, как Кощей Бессмертный, который умудрился не только похитить племянницу Лехи, Василису, но и вселиться в ее тело. Плюс ко всему в Питере объявится целая россыпь новых диковинных сказочных персонажей со всего мира — от Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера до пса Палыча и говорящего чайного гриба.