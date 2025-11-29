НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 756мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Где заработали новые «Пауки»
«Умные решения»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Погода в выходные
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Развлечения Обзор Что вас ждет в 2026-м: на что обратить внимание разным знакам зодиака, чтобы добиться успеха

Что вас ждет в 2026-м: на что обратить внимание разным знакам зодиака, чтобы добиться успеха

Год будет полон вызовов, но хватит в нем и открытых дверей

3 827
Скажи-ка, лошадь, как преуспеть в 2026 году? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСкажи-ка, лошадь, как преуспеть в 2026 году? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Скажи-ка, лошадь, как преуспеть в 2026 году?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Наступающий год Лошади бросает нам вызов, но для каждого знака он будет свой. Кто-то начнет усиленно строить карьеру, а для кого-то главной задачей станет стабильность и внутренний покой. Одним Вселенная готовит уроки любви, другим — экзамен на финансовую зрелость. Чтобы двигаться вперед не вслепую, мы получили звездный путеводитель на 2026-й от астрологов. Читайте, какую именно сферу жизни вам стоит взять под особый контроль в новом году.

Что принесет год Лошади

Год огненной Лошади вступает в свои права 17 февраля 2026-го и несет вихрь перемен и неукротимой мощи. Энергию хозяйки года умножает стихия огня: наши амбиции и страсти становятся сильнее, а жизнь убыстряется до головокружительной скорости. Огненная Лошадь не выносит пассивности, слабости и спрятанных эмоций — она властно указывает на двери, которые мы боимся открыть.

Главные вызовы 2026 года, которые затронут каждого:

  1. Процессы, которые раньше тянулись месяцами, будут решаться в считаные дни и часы.

  2. Лошадь безжалостно подсвечивает невысказанные чувства, подавленные амбиции, неразрешенные конфликты.

  3. Эмоции станут ярче, гораздо вероятнее новые знакомства, неожиданные признания и судьбоносные встречи.

  4. События будут естественным образом рушить давящие обстоятельства, отношения и обязательства, которые исчерпали себя.

Работа и карьера в год Лошади

Год обещает мощный карьерный рост всем, кто готов брать инициативу в свои руки и выйти из тени. Ключевыми направлениями для прорыва станут творчество, медиа, образование, бизнес, маркетинг, сфера помощи людям, путешествия, логистика, а также эзотерика и психология.

Вас ждет множество предложений и возможностей, но главным испытанием станет необходимость выбирать. Чтобы оседлать эту волну, сосредоточьтесь на главном: постоянном обновлении навыков, переходе на более высокие роли, запуске собственных проектов и принятии смелых, но взвешенных решений.

Финансы

2026-й — хороший год для накоплений, разумных инвестиций и крупных приобретений, будь то недвижимость или техника, если подходить к этому с холодной головой. Денежные потоки заметно ускоряются, открывая новые финансовые возможности. Однако энергия года не терпит необдуманных решений и хаоса.

Отношения и любовь

Для отношений 2026 год может стать временем глубоких и решительных перемен. Энергия Лошади требует предельной искренности, и все скрытые эмоции неминуемо выйдут на поверхность. Слабые, исчерпавшие себя союзы могут завершиться, в то время как прочные пары переживут настоящее возрождение. Совместная активность, больше физической близости и простого человеческого тепла помогут вывести вашу связь на новый уровень.

Здоровье и энергия

2026-й — лучший период, чтобы вернуть себе физическую форму и жизненный тонус. Энергия года сама будет подталкивать вас к движению: будь то спорт, танцы, плавание, йога или долгие прогулки. Поскольку эмоции будут яркими и интенсивными, критически важно научиться разряжать их экологично через тело: с помощью дыхательных практик, бани, массажа и любой физической активности.

— 2026 год Огненной Лошади станет временем больших решений, страстных чувств, быстрых перемен и честных разговоров с собой, — рассказала эзотерик Елена Совершенова. — Это год, который поднимает нас на новый уровень, — если мы готовы к движению, развитию и внутренней свободе. Если идти вперед уверенно, без суеты и самообмана, Лошадь поможет вам выйти на совершенно новый жизненный этап — сильный, осознанный и яркий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год

Чтобы уверенно пройти год мощных трансформаций, важно знать свои ключевые точки роста. За какими сферами жизни нужно следить каждому знаку зодиака в 2026-м, рассказывает астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова.

Овен

2026 год готовит перемены, которые напрямую затронут ваше социальное положение. В это время важно стремиться не просто к повышению по службе, но и к настоящему признанию, к укреплению своего авторитета. Однако, когда новые возможности постучатся в вашу дверь, крайне важно сохранять хладнокровие. Руководствуйтесь не сиюминутными эмоциями, а трезвым расчетом и стратегическим взглядом на будущее.

Телец

С самого начала года вас ждет режим «турбо». Ваша цель — успеть всё и даже больше. Но если рабочие задачи начинают превышать ваши возможности, это сигнал к тому, чтобы делиться ответственностью с кем-то еще. Научившись делегировать, вы откроете для себя новые горизонты и сможете позволить себе гораздо больше.

Близнецы

Если вы думали, что 2025 год прошел непросто, то 2026-й проверит вас на прочность со всех сторон. Главное — не бояться сложных ситуаций в течение всего года, ведь любой кризис — точка вашего личного и профессионального роста и развития, которые могут вас привести к желаемому результату. Поэтому не бегите как загнанная лошадь от сложных вопросов, ищите альтернативные варианты развития событий.

Рак

Для вас 2026-й станет временем глубокой проработки отношений во всех их проявлениях. Год затронет не только романтику и семью, но и деловые связи. Именно гармоничные и взаимовыгодные союзы, построенные на доверии, станут фундаментом, на котором можно возвести как крепкий семейный очаг, так и успешный бизнес или крупный проект. В этом году отношения — ваш главный стратегический актив.

Лев

Для вас этот год станет временем испытаний, которые выявят самые проблемные сферы вашей жизни. Здоровье, ежедневная рутина и забота об окружающих — всё это станет прямым отражением того, как вы проявляете себя в мире. Кстати, с чем именно предстоит встретиться и какие качества наработать, вы почувствуете уже в январе 2026 года.

Дева

Представителям этого знака невозможно будет найти спокойствие в течение всего года. Этот год будет выводить вас на новый энергетический уровень через яркие события. Для каждого они могут быть свои, но в основном это новые влюбленности, рождение детей, частые походы на концерты или цветы и дорогие подарки. Главное — увидеть за всем этим изобилием настоящие чувства.

Весы

Вас ждет год, когда вопросы недвижимости выйдут на первый план. Если вы давно мечтали о покупке собственного жилья, но всё время откладывали этот вопрос, то сейчас самое время действовать. То же самое касается и продажи имущества — смело принимайте решения. Параллельно год активизирует тему семейных ценностей. Если в вашей жизни не хватает общих праздников или традиций, начните создавать их именно сейчас, чтобы заложить прочный фундамент для будущего.

Скорпион

Представителям водной стихии в этом году предстоит раскрыть свой природный дар — искусство общения. Контактов будет много, но ваша ключевая задача — учиться их фильтровать. Рядом могут оказаться люди с корыстными побуждениями. Чтобы обезопасить себя, с самого начала проясняйте цели диалога. Это поможет избежать ненужных разговоров и сохранить энергию.

Стрелец

2026 год активирует для вас финансовую сферу и даст возможность увеличить свой доход. Но здесь важна ваша бдительность и смекалка, так как деньги не приходят в руки просто так. Вам придется поработать над новыми проектами, чтобы начальство смогло оценить вас по достоинству. И не стоит бояться новых направлений в работе, ведь ваш кругозор поможет найти верное направление.

Козерог

Пришла пора выходить из тени сомнений, которые в большей степени вы сами себе придумали. Год бросит вам вызов — встретиться лицом к лицу со страхами и наконец показать миру свое истинное «я». Чтобы 2026-й прошел как по маслу, активно ищите возможности заявить о себе: выходите в свет, участвуйте в конкурсах, пробуйте себя в качестве спикера или приглашенного гостя.

Водолей

Водолеям в этом году предстоит открыть новые грани своего внутреннего мира и укрепить связь между телом и душой. Для этого идеально подойдут путешествия в места с особой атмосферой — как в вашем регионе, так и за его пределами. Изучайте разные духовные и философские направления самостоятельно или с помощью наставника. Если в течение года вы почувствуете упадок сил, это означает лишь одно: вы свернули с истинного пути.

Рыбы

В этом году ваша задача — найти больше информации о всевозможных интересных сообществах, где вы встретите близких по духу людей. Поначалу это может показаться невыполнимой миссией, но вы быстро увидите, как это просто, как только окажетесь в нужной среде. Это поможет не только обрасти новыми связями, но и узнать много нового по действительно важным для вас вопросам.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Год Лошади Астрологический прогноз Знаки зодиака Успех
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
23 ноября, 00:34
Наш мир изменился — стабильность исчезла в тумане. Не хочется думать, что хуже...Но, просто, не тот... Вновь тащит в год лошади призрак судьбы на аркане, И мы ожидаем, что, может, хоть там повезёт...
Гость
23 ноября, 09:23
Спокойствие в семье, достойный уровень благополучия зависит от поступков и действий самого человека, а не от того, в каком месяце и какого числа он родился.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление