НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Рост тарифов
«Умные решения»
Ярославцы в НХЛ
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Куда сдать батарейки
Крысы в жилом доме
Продают Центральный рынок
Развлечения «Я бы мог шиковать»: в Ярославль приедет Баста. Изучаем райдер репера

«Я бы мог шиковать»: в Ярославль приедет Баста. Изучаем райдер репера

Какие есть требования у певца к организаторам концертов

420
Стало известно, какой райдер у Басты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, какой райдер у Басты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, какой райдер у Басты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Баста выступит в Ярославле 27 ноября в «Арене-2000». Ярославцы раскупили большую часть билетов на сольник (16+) артиста — их стоимость варьируется от 3 до 10 тысяч рублей.

В этом материале изучаем, что входит в райдер артиста.

Райдер — это список требований артиста к организаторам концерта или шоу.

«Практически не ем перед выступлением»

В августе 2024 года в интервью журналу MEN TODAY Баста отметил, что не считает себя капризным или требовательным. Если у него и есть какие-то требования к организаторам концертов, то со слова репера, это больше для музыкантов.

«Я практически не ем перед выступлением, ужинаю уже после, в гостинице», — отметил Баста.

Он также поделился забавной историей с гостролей.

«У меня в райдере значится вареная индейка, потому я слежу за диетой — шесть порций. Когда я вносил ее в райдер, я плохо себе представлял, как выглядит ножка индейки, думал, что она особо от куриной не отличается — а оказалось, что она ненамного меньше человеческой. И вот ты заходишь в гримерку и видишь это кладбище вареных индейских ног, прям жутко становится», — рассказал Баста.

Баста (настоящее имя артиста — Василий Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Урбан». «Мама», «Когда я смотрю на небо» и др.

Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп. Он основал лейбл Gazgolder, где продюсирует новых артистов. Помимо этого у репера есть сеть ресторанов Frank by Баста в десятке городов России.

Баста признался, что в остальном его запросы остаются максимально простыми и без излишеств:

<p>Баста</p><p>Баста</p>

А в остальном все просто: алкоголя в райдере нет, кофе и вода, ну и по мелочи. Нет, если бы мне хотелось, я бы мог шиковать, конечно, но мне не хочется придавать еде и райдеру слишком большое значение.

Баста

певец

При этом в бытовом райдере исполнителя всё же есть несколько обязательных пунктов: организаторы должны обеспечить набор полезных продуктов — фрукты, орехи, несколько видов молока и сосиски определённой марки. Остальные требования стандартные: зарядки, удлинители, салфетки и так далее.

Кроме того, Баста рассказал, что однажды решил проверить, читают ли организаторы его райдер.

«Мы внесли туда шуточный пункт: в машине, которая забирает нас из аэропорта или с вокзала, должна играть группа Slipknot. Обычно его игнорировали, пока мы не прилетели в Магадан. Раннее утро, садимся в машину — и на всю громкость долбит Slipknot: одна песня, вторая, третья… Даже мне стало тяжеловато слушать их с утра. Так водитель включал их все три дня. В конце я спросил, любит ли он Slipknot. „Да нет, терпеть не могу, но в райдере же так написано“», — поделился репер.

Slipknot — это американская ню-метал группа, образованная в 1995 году. Коллектив известен своими агрессивными песнями, сложными риффами и сценическим образом с элементами театра ужаса.

Собирайтесь на концерт Басты?

Да!
Нет, билеты дорогие, в этом году не пойду
Не слушаю песни Басты
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Концерт Баста Ярославль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
4 минуты
Какую музыку слушает человек - один из из показателей его уровня развития....
Гость
37 минут
Не понимаю, зачем такой низкий голос в музыке, но интересно, какой у него райдер.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление