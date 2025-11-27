«Я бы мог шиковать»: в Ярославль приедет Баста. Изучаем райдер репера

Стало известно, какой райдер у Басты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Баста выступит в Ярославле 27 ноября в «Арене-2000». Ярославцы раскупили большую часть билетов на сольник (16+) артиста — их стоимость варьируется от 3 до 10 тысяч рублей. В этом материале изучаем, что входит в райдер артиста.

Райдер — это список требований артиста к организаторам концерта или шоу.

«Практически не ем перед выступлением» В августе 2024 года в интервью журналу MEN TODAY Баста отметил, что не считает себя капризным или требовательным. Если у него и есть какие-то требования к организаторам концертов, то со слова репера, это больше для музыкантов. «Я практически не ем перед выступлением, ужинаю уже после, в гостинице», — отметил Баста. Он также поделился забавной историей с гостролей. «У меня в райдере значится вареная индейка, потому я слежу за диетой — шесть порций. Когда я вносил ее в райдер, я плохо себе представлял, как выглядит ножка индейки, думал, что она особо от куриной не отличается — а оказалось, что она ненамного меньше человеческой. И вот ты заходишь в гримерку и видишь это кладбище вареных индейских ног, прям жутко становится», — рассказал Баста.

Баста (настоящее имя артиста — Василий Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра», «Сансара», «Медлячок», «Урбан». «Мама», «Когда я смотрю на небо» и др. Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп. Он основал лейбл Gazgolder, где продюсирует новых артистов. Помимо этого у репера есть сеть ресторанов Frank by Баста в десятке городов России.

Баста признался, что в остальном его запросы остаются максимально простыми и без излишеств:

А в остальном все просто: алкоголя в райдере нет, кофе и вода, ну и по мелочи. Нет, если бы мне хотелось, я бы мог шиковать, конечно, но мне не хочется придавать еде и райдеру слишком большое значение. Баста певец

При этом в бытовом райдере исполнителя всё же есть несколько обязательных пунктов: организаторы должны обеспечить набор полезных продуктов — фрукты, орехи, несколько видов молока и сосиски определённой марки. Остальные требования стандартные: зарядки, удлинители, салфетки и так далее. Кроме того, Баста рассказал, что однажды решил проверить, читают ли организаторы его райдер. «Мы внесли туда шуточный пункт: в машине, которая забирает нас из аэропорта или с вокзала, должна играть группа Slipknot. Обычно его игнорировали, пока мы не прилетели в Магадан. Раннее утро, садимся в машину — и на всю громкость долбит Slipknot: одна песня, вторая, третья… Даже мне стало тяжеловато слушать их с утра. Так водитель включал их все три дня. В конце я спросил, любит ли он Slipknot. „Да нет, терпеть не могу, но в райдере же так написано“», — поделился репер.

Slipknot — это американская ню-метал группа, образованная в 1995 году. Коллектив известен своими агрессивными песнями, сложными риффами и сценическим образом с элементами театра ужаса.